Jablonec vyhrál i v Žilině a postoupil do Evropské konferenční ligy

Žilina - Fotbalisté Jablonce zvítězili v odvetě 4. předkola Evropské konferenční ligy v Žilině 3:0 a po dpmácím triumfu 5:1 si podruhé v historii a poprvé po třech letech zahrají základní skupinu evropských pohárů. Vítěznou trefu na hřišti slovenského celku zaznamenal po půlhodině hry Dominik Pleštil, v rozmezí 86. až 88. minuty se prosadili střídající Antonín Vaníček a Tomáš Čvančara.

Svěřenci trenéra Petra Rady se premiérově probojovali do hlavní fáze pohárů z kvalifikace, do Evropské ligy v roce 2018 prošli přímo bez nutnosti hrát předkola. Severočeši inkasují za postup 2,94 milionu eur (75 milionů korun).

V utkání hraném na umělé trávě začala aktivněji Jablonec, Pilař však "nůžkami" zakončil nad a zblízka neuspěl ani kapitán Doležal. Na opačné straně Hanuš vyrazil Ďurišovu střelu. Poté Jibril vyslal do úniku Rusnáka, ale hostující brankář včasným vyběhnutím svůj tým zachránil. Následně se ze dvou slibných šancí neprosadil Pleštil, ale ve 30. minutě se už dočkal.

Jablonecký záložník obdržel ve vápně přihrávku od Holíka, u penaltového puntíku se obtočil kolem Ananga a střelou k tyči nedal Belkovi šanci.

Po přestávce se v šestnáctce dostal do slibné pozice Jibril, jenže stoper Kubista mu nedovolil zakončit. Domácího gólmana zase zblízka nepřekonal Čvančara, který o chvíli později neproměnil ani únik. V 82. minutě hostující stoper Zelený zblokoval Rusnákovu střelu nad břevno.

Za čtyři minuty z malého vápna nepropálil hradbu těl střídající Martinec, míč se však odrazil k Vaníčkovi, který se už nemýlil. Vzápětí Čvančara v šestnáctce přetlačil Minárika a zakončením z otočky vyzrál na Belka.

Žilina, která v Evropské konferenční lize přešla přes tři předkola, doma v pohárech prohrála teprve druhé z posledních 14 utkání. Naopak Jablonec zvítězil venku v pohárech po čtyřech porážkách.

Hlasy po utkání:

Pavol Staňo (trenér Žiliny): "Hodnotí se mi to dost těžko. Výsledek dvojzápasu je úplně jednoznačný, ale oba výsledky byly velmi kruté. To co jsme pokazili v Jablonci, jsme dnes chtěli napravit. Věděli jsme, že otočit to bude velmi těžké, ale chtěli jsme se o to pokusit. Viděli jsme, že kluci od začátku pracovali výborně. Škoda šance na začátku, že se nám nepodařilo vstřelit gól a dostat se do zápasu. Viděli jsme maximální efektivitu Jablonce, jak v prvním zápase, tak tady. V Jablonci jsme nezahráli na hranici možností. Dnes to bylo trošku jiné. Kluci se zdvihli a pracovali na dobrém výsledku. Na konci zápasu se to zvrtlo a to mi je za ně líto. Je to ale sport. Jablonec byl v dvojzápase lepší, gratuluju mu k postupu. Chci podotknout, že jsem hrdý na své hráče."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Samozřejmě teď je úleva, ale musím říct, že poslední tři dny jsem toho nenaspal moc, protože ze zápasu jsem měl velké obavy, i když každý po výsledku 5:1 doma řekne, že je to formalita. Novináři to tak u nás říkali. Před týdnem nás někteří prakticky odepsali, že už nemáme šance, že jsme ostudy a najednou se to takhle otočí. Ve fotbale to takhle je. Viděl jsem Žilinu ve spoustě zápasů. Žilina je v Evropě až unikát s takhle mladými hráči. Porazili Tobol 5:0 a Kypřany (Apollon Limassol), to je samo o sobě velký úspěch. Navíc v lize dominují, naposledy porazili Senici 3:0, i když poločas byl 0:0. Měl jsem z toho obavy. Trošku tam hrála roli umělá tráva, protože na ni nejsme zvyklí, i když u nás na ní trénujeme, ale v zimě. Na mokré trávě je to ještě rychlejší. Žilina má rychlostní typy. Byl jsem dost ostražitý. Tentokrát jsme do zápasu vstoupili velice dobře. Domácí měli jednu velkou šanci, šli sami na bránu, ale Hanuš nás podržel. Pak jsme se dostali do vedení a trošku se uklidnili. Hráči hráli první poločas velice dobře. Do šancí soupeře moc nepouštěli, až na tu jednu. Vstup do druhého poločasu jsme přestáli velice dobře. U centrů nás podržel Hanuš. Obrana dneska fungovala velice dobře. Trošku mě mrzí zranění Doležala, který bohužel musel odstoupit, ale Čvančara ho nahradil velice dobře. Domácí hráli v závěru vabank a vstřelili jsme další dvě branky, které to trochu zkreslily. Bylo to kvalitní utkání. Oba dva týmy byly dobře připraveny a chtěly postoupit. Postoupili jsme my, za což patří dík týmu. Našich osm gólů dvojzápasu neodpovídá."

Dominik Pleštil (záložník Jablonce a střelec úvodní branky): "Jednoznačně to byl můj nejdůležitější gól v kariéře. Bohužel jich zatím moc nedávám. Doufám, že mi to pomůže do dalších zápasů, abych týmu víc pomáhal i góly. Dvojzápas jsme zvládli skvěle. Říkali jsme si, že to není hotové, že musíme být dál soustředění a od první minuty na ně vlítnout jako u nás doma. To se nám povedlo až na nějaké pasáže hry, v nichž nás trošku zatlačili, což se ale dalo čekat."

MŠK Žilina - FK Jablonec 0:3 (0:1)

Žilina: Belko - Anang, Minárik, Kiwior, Sluka (75. Kaprálik) - Bičachčjan (75. Myslovič), Gono, Slebodník - Rusnák (83. Goljan), Jibril (83. Jambor), Ďuriš (57. Paur). Trenér: Staňo.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec (84. Hübschman) - Pleštil (73. Vaníček), Houska, Kratochvíl (84. Martinec), Pilař (84. Malínský) - Doležal (50. Čvančara). Trenér: Rada.