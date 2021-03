Jablonec vyhrál derby nad Libercem 2:1 a poskočil na třetí místo

Jablonec - Fotbalisté Jablonce porazili ve šlágru 24. kola první ligy v souboji o třetí místo v tabulce sousední Liberec 2:1. Skóre podještědského derby otevřel v 17. minutě Ivan Schranz, v 52. minutě srovnal z penalty Michael Rabušic, ale hned za dvě minuty rozhodl domácí Vojtěch Kubista. Jablonečtí vyhráli i druhý duel s Libercem v této ligové sezoně.

Hostující Slovan prohrál poprvé po sedmi kolech a ze čtvrtého místa neúplné tabulky ztrácí na severočeského rivala tři body, navíc má na kontě o zápas více. Jablonečtí v lize zvítězili potřetí za sebou, doma naplno bodovali po dvou zápasech.

Jedna z libereckých opor křídelník Pešek překvapivě začal jen na lavičce. Na jeho místo na kraji zálohy se z obrany vytáhl Koscelník, který se ve třetí minutě dostal do první šance, ale domácí gólman Hanuš dobře vyběhl a srazil míč na roh.

Ve 12. minutě zahrozili domácí, Zeleného hlavičku však vytáhl nad brankář Knobloch. Za dalších pět minut už Jablonečtí vedli. Po Hanušově nákopu uvolnil Jovovič Schranze a ten sám před hostujícím gólmanem nezaváhal. Slovenský útočník osmou brankou v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce.

Navzdory těžkému terénu a občasnému sněžení se hrál svižný fotbal. V 38. minutě se po rohovém kopu tlačil do zakončení liberecký Chaluš, ale tísněn minul.

Vyrovnat se Slovanu povedlo až sedm minut po pauze. Domácí brankář Hanuš chtěl na hranici šestnáctky nechat dojít míč do vápna, při snaze zachytit jej ale přišlápl Rondiče a sudí Proske po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu. Nejlepší liberecký střelec ligového ročníku Rabušic na rozdíl od minulého kola pokutový kop proměnil, byť Hanuš vystihl směr střely.

Jablonečtí si ale záhy vzali vedení zpět. Na rohový kop si na přední tyči na konci 54. minuty naskočil Kubista a hlavou vysokým obloukem poslal míč k tyči. Domácí zadák gólově oslavil páteční 28. narozeniny.

V 64. minutě se dostal na trávník střídající Pešek, který chvíli nato nastřeloval míč z úhlu do vápna, ale Jablonec nebezpečí přestál. V 84. minutě mohl přidat pojistku Jovovič, hostující Knobloch však dobře vyběhl a zasáhl. V závěru už domácí náskok udrželi.

Hlasy po utkání

Petr Rada (trenér Jablonce): "Derby je pro nás vždy hodně prestižní. Vyhráli jsme ho, za to jsem šťastný. První tři čtyři minuty byl Liberec trochu lepší, ale pak jsme převzali taktovku. Myslím, že v prvním poločase jsme byli lepší. Dostali jsme se do vedení, po krásné přihrávce od Jovoviče to proměnil Schranz. Liberec viděl, jaký je terén, hráli nakopávané míče na Rabušice a Rondiče. Ale do přestávky žádnou větší šanci neměli. Druhý poločas jsme nezačali tak, jak jsme si řekli. Pramenila z toho zbytečná penalta a z ničeho jsme inkasovali. Pro nás bylo velké plus, že jsme se strašně brzy zase dostali do vedení po rohu. To bylo nejdůležitější. Vojta Kubista tam dobře naběhl. Měli jsme to nacvičené a zapadlo to tam. Liberec moc branek ze standardek nedostává. Pak už to byl boj a ještě jednu velkou šanci měl Jovovič. Mužstvo musím pochválit za nasazení a přístup. Na tomhle terénu tam bylo z naší strany i dost fotbalovosti."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme několik ataků na soupeřovu branku. Pak jsme ale dostali branku od Ivana Schranze. Soupeř v téhle fázi převzal iniciativu, špatně jsme dostupovali. V prvním poločase byl soupeř určitě lepší. Do druhého poločasu jsme zase vstoupili líp my a vyrovnali jsme z penalty Rabušicem. Oceňuji Ramba, že po minulé neproměněné penaltě má nervy na to, aby si to vzal znovu. Ale penalta nám nakonec nebyla k ničemu, bohužel jsme strašně rychle inkasovali po rohovém kopu. Kubista byl ve výskoku nádherně, trefil to krásně na zadní tyč. K fotbalu chyby patří, my to neubránili. Poprvé na jaře jsme dostali víc než jednu branku. I když jsme se snažili s utkáním ještě něco udělat, už jsme branku dát nedokázali. Největší šanci měl Rondič, který netrefil míč. I soupeř se ještě dostal do několika šancí. Prohráli jsme, domácí byli o krůček lepší. Soupeř nás přetlačil."

FK Jablonec - Slovan Liberec 2:1 (1:0)

Branky: 17. Schranz, 54. Kubista - 52. Rabušic z pen. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler - Hocek (video). ŽK: Schranz (Jablonec). Bez diváků.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Pleštil (67. Pilař), Kratochvíl (82. Hübschman), Považanec, Jovovič (90.+2 Smejkal) - Schranz (90.+2 R. Hrubý) - Doležal. Trenér: Rada.

Liberec: Knobloch - Fukala, Chaluš, Jugas, Mikula - Koscelník (64. Pešek), Sadílek, Purzitidis (46. Faško), Mosquera (64. Nečas) - Rondič - Rabušic. Trenér: Hoftych.