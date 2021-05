Jablonec v předehrávce přivítá Teplice, Opava může sestoupit

Praha - Fotbalisté Jablonce v páteční předehrávce 31. kola první ligy přivítají Teplice. Domácí touží natáhnout sérii deseti zápasů v nejvyšší soutěži bez porážky a upevnit si druhé místo v tabulce. Tým ze Stínadel, který osm kol po sobě nezvítězil, zkusí favorita překvapit a získat důležité body v boji o udržení. Pokud Tepličtí v Jablonci nečekaně vyhrají, definitivně sestoupí do druhé ligy Opava.

Jablonec drží v tabulce tříbodový náskok na třetí Spartu, která má ale jedno utkání k dobru. "Jak se blíží závěr soutěže, je to takové ještě více zodpovědné a každé kolo bude více napnuté. Jsme rádi, že bojujeme v popředí tabulky. Jestliže bojujeme se Spartou o druhé místo, o to větší je to pro nás čest. Nechceme si zkazit renomé, musíme k tomu přistoupit jako k předcházejícím zápasům," řekl ČTK jablonecký trenér Petr Rada.

Jeho tým v posledních osmi ligových zápasech s Teplicemi neprohrál a v lednovém duelu na Stínadlech zvítězil vysoko 5:0. "První zápas v Teplicích bych vymazal z hlavy, teď to bude jiné. Do čeho jsme tam kopli, z toho byl gól. Bude to teď pro nás o hodně těžší," mínil Rada, který v minulosti hned čtyřikrát působil v Teplicích.

Celek ze Stínadel na 15. místě tabulky drží čtyři kola před koncem čtyřbodový náskok před šestnáctým Brnem, které figuruje na první sestupové příčce. Tepličtí už osm kol nezvítězili a venku v lize nevyhráli sedmkrát po sobě.

"Do Jablonce jedeme s tím, že nejsme favorité a můžeme jen získat. Budeme chtít předvést dobrý výkon v defenzivě a čekat na svou šanci. V ofenzivní části se do toho nemůžeme tolik dostat, ale věřím, že to prolomíme," uvedl teplický trenér Radim Kučera.

Pokud jeho tým v Jablonci překvapí a vyhraje, poslední celek tabulky Opava už nebude mít ani teoretickou šanci na záchranu. Slezany může potkat pád do druhé ligy i po sobotním utkání ve Zlíně. Další dva ze tří sestupujících ještě nejvyšší soutěž v tomto kole poznat nemůže.

Po páteční předehrávce v Jablonci je zbylých osm zápasů na programu o víkendu. Vedoucí Slavia už v minulém kole získala třetí titul po sobě a coby staronový mistr se v neděli představí v Olomouci.

Sparta přivítá ve šlágru Ostravu a bude se chtít oklepat ze středeční domácí porážky 0:3 od Slavie v semifinále domácího poháru. Čtvrté Slovácko se představí v Karviné a pátá Plzeň bude hostit předposlední Příbram. Šestý Liberec nastoupí na hřišti Bohemians 1905 a Brno bude v záchranářském souboji hrát s Mladou Boleslaví. Ve zbylém duelu přivítají České Budějovice nováčka z Pardubic. Od minulého kola mohou kluby za dodržení hygienických podmínek zaplnit z 10 procent hlediště.

Statistické údaje před zápasem: FK Jablonec (v tabulce 2.) - FK Teplice (15.) Výkop: pátek 7. května, 18:00. Rozhodčí: Berka - Hrabovský, Mojžíš - Cieslar (video). Bilance: 49 18-18-13 57:47. Poslední zápas: 5:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Kubista, Zelený, Krob - Pleštil, Považanec, Hübschman, Jovovič - Schranz - Doležal. Teplice: Grigar - Vondrášek, Mazuch, Knapík, Černý - Radosta, Mareček, Fortelný, Jukl, Moulis - Vukadinovič. Absence: Kratochvíl (8 ŽK), Haitl (zranění), Holík (nejistý start) - Kodad, Mareš (oba 4 ŽK), Heidenreich, T. Kučera, Řezníček, Němeček, Žitný (všichni zranění), Shejbal, Čtvrtečka (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Schranz (7 ŽK), R. Hrubý, Kubista, Podaný, Považanec - Grigar, Trubač, Žitný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Schranz (13) - Mareš (8). Zajímavosti: - Jablonec posledních 8 vzájemných ligových zápasů neprohrál a 6x za sebou zvítězil (v lednu v Teplicích vyhrál 5:0) - Jablonec od října 2011 doma v lize s Teplicemi 8x za sebou neprohrál - Jablonec 10 kol po sobě neprohrál (z toho 8 vítězství) - Jablonec doma v lize 5x za sebou zvítězil - Teplice nevyhrály 8 kol po sobě a v posledních 3 neskórovaly - Teplice venku v lize 7x za sebou nezvítězily a v této sezoně tam získaly 12 z celkových 26 bodů - trenér Jablonce Rada v minulosti působil v Teplicích - Mareš (Teplice) čeká na 50. ligový gól