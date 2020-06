Jablonec v nastavení vydoloval výhru v Teplicích a je opět čtvrtý

Teplice - Fotbalisté Jablonce ve 28. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2:1 díky gólu Miloše Kratochvíla z třetí minuty nastavení. Hosty v prvním poločase poslal do vedení Michal Jeřábek, krátce po změně stran vyrovnal Jakub Řezníček. Chvíli před Kratochvílovou vítěznou brankou jablonecký Jan Krob neproměnil penaltu. Svěřenci trenéra Petra Rady uspěli po dvou porážkách za sebou a vrátili se na čtvrté místo tabulky o skóre za Liberec, Tepličtí počtvrté za sebou nezvítězili a jsou dvanáctí.

Teplice se snažily o aktivní vstup, ale první se radovali Jablonečtí, kteří výborně zvládli dva rohové kopy ve 20. minutě. Při prvním Hübschman prodloužil hlavou míč k Doležalovi, kterého ale ještě brankář Grigar vychytal. Jenže následoval pokus od druhého praporku, opět prodloužení jabloneckého kapitána a nabíhající Jeřábek už svému nedávnému spoluhráči Grigarovi pokazil možnost vychytat 100. zápas bez inkasovaného gólu. Exteplický hráč dal okamžitě najevo, že vzhledem k nedávnému ochodu ze Stínadel trefu nechce příliš slavit.

Domácí poté v houstnoucím dešti pochopili, že jejich dosavadní stereotypní hra je může dostat do ještě větší krize. Především centry z levé strany se snažili dostat za jabloneckou obranu, ale bez úspěchu.

Teplickým hráčům se to podařilo až po změně stran. Ve 48. minutě vyslal Trubač střelu, kterou sice gólman Hrubý vytlačil, ale dobíhající Řezníček vyrovnal a zavelel k domácímu tlaku.

Od té chvíle měli Tepličtí většinou navrch i další možnosti k otočení skóre. Nejblíže k tomu byl přesně po hodině hry znovu Řezníček, který tlačil hlavou míč přesně pod břevno, ale Hrubý ho dokázal skvělým zákrokem zneškodnit.

Hosté zahrozili znovu až deset minut před koncem, kdy si po nebezpečném centru málem Čmovš vstřelil vlastní branku. Po nenápadném centru do šestnáctky se pak v souboji se stejným hráčem zřítil teatrálně k zemi Doležal. Sudí Ginzel ukázal na penaltu a rozhodnutí nezměnil ani po shlédnutí videa. Jenže možnost rozhodnout ještě nevyužil další bývalý teplický obránce Krob. Na druhé straně měl domácí Žitný před koncem také velkou šanci, kterou zmařil znovu Hrubý.

A pak přišla nečekaná rychlá akce ve třetí minutě nastaveného času: Holík postrčil míč ke Kratochvílovi a jeho rána znamenala rozhodující gól a velkou radost pro hosty. Jablonec v lize porazil Teplice popáté za sebou.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Těžko se mi to hodnotí. Byli jsme lepší, máme za sebou nejlepší výkon po restartu, přesto jsme bez bodu. Po dvojím střídání v poločase jsme se zvedli, dali gól a měli proměnit i další šance, jenže pak na závěr inkasujeme. To je velká rána do srdce trenérského. A znovu dnes inkasujeme po standardkách - dvakrát v Opavě, dvakrát na Spartě a dnes v úvodu znovu. Penalta? K tomu se mi špatně vyjadřuje, těch už na nás bylo, dnes ani video nepomohlo. Hned po zápase jsme si sedli krátce s vedením a řekli si plány pro další dny, sled zápasů je strašně rychlý, musíme především dobře zregenerovat. Jen je škoda, že nám budou chybět potrestaní Kodeš s Vondráškem - hráčům to mám za zlé, dobře věděli, že jim hrozí osmá žlutá karta. V Budějovicích musíme zvednout hlavu."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Bylo vidět, že po prohře na Spartě dnešní soupeř zlepšil pohyb, agresivitu a my byli v úvodu rádi, že neprohráváme. Ale pak jsme se zvedli, dokázali se dostat do vedení a o poločase hráče upozorňovali, ať zůstanou koncentrovaní. Jenže opak byl pravdou, domácí po vyrovnání mohli i vést. Tahali jsme v té době za kratší konec, ale nakonec stejně vyhráli a já musím přiznat, že jsme byli hlavně šťastnějším týmem, byť jsme hráli lépe než s Libercem. Máme stále vysoké cíle, skupinu pro nejlepších šest ještě musíme potvrdit, takže výhra je hodně důležité. A hráčům nevyčítám minulé zápasy, protože dobře vím, jakou výměnou jsme za rok a půl prošli, vždyť nám odešlo jedenáct hráčů."

FK Teplice - FK Jablonec 1:2 (0:1)

Branky: 48. Řezníček - 20. Jeřábek, 90.+3. Kratochvíl. Rozhodčí: Ginzel - Novák, Váňa - Hrubeš (video). ŽK: Kodeš, Hečko (fyzioterapeut), Mareček, Vondrášek (všichni Teplice). Bez diváků.

Teplice: Grigar - Vondrášek (88. Paradin), Čmovš, Kodeš (46. Mareš), Hýbl (46. Radosta) - Žitný, Mareček, Trubač, Kučera, Moulis (87. Černý) - Řezníček. Trenér: Hejkal.

Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Hübschman - Matoušek (66. Pleštil), Kratochvíl, Považanec (90.+6 Dočekal), Sýkora (90.+4 Pilík) - Doležal. Trenér: Rada.