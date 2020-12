Jablonec v lize smazal dvoubrankovou ztrátu a porazil Plzeň 3:2

Jablonec - Fotbalisté Plzně v 11. kole první ligy prohráli v Jablonci 2:3. Západočeši přitom v poločase vedli 2:0 po gólech Pavla Buchy a Jeana-Davida Beauguela a naprosto dominovali. Po pauze však Severočeši předvedli velký obrat, když se trefili střídající Martin Doležal s Tomášem Ladrou a Jaroslav Zelený. Jablonec zvítězil v lize počtvrté za sebou a posunul se na druhé místo neúplné tabulky. Naopak Viktoria získala z poslední čtyř kol jediný bod, klesla na šestou příčku a v ohrožení může být pozice trenéra Adriana Guľy.

Plzeňský kouč udělal oproti minulému prohranému utkání s Karvinou pět změn v sestavě. Postavil úplně jinou útočnou trojici a na hrotu poprvé od konce září nasadil v základní sestavě Beauguela, který nahradil Ondráška.

Viktoria celý první poločas předváděla mnohem lepší výkon než v předchozích zápasech a brzy otevřela skóre. Čermák poslal zpětný přízemní centr na hranici malého vápna, míč se odrazil od Beauguela k Buchovi a ten napálil míč do břevno. Plzeň v lize skóroval po 327 minutách.

Jablonec po inkasovaném gólu na chvíli přidal. Hostující brankář Hruška raději vyrazil Schranzovu střelu mířící vedle na roh a po něm pálil vedle Zelený. Považancův tečovaný pokus pak v 21. minutě chytil Hruška.

Od té doby do přestávky naprosto dominovali hosté. Agilní Bucha v 27. minutě nejprve špatně trefil míč a chvíli nato technickou ranou zpoza vápna napálil tyč. Ve 36. minutě už autor první branky míč do sítě s pomocí teče dostal, ale kvůli předchozímu ofsajdu gól neplatil.

V první minutě nastavení první půle Západočeši přece jen zvýšili. Na Buchův centr z rohového kopu si naskočil Beauguel a hlavou překonal Hanuše. Skóroval poprvé od konce září.

Do druhého dějství jablonecký trenér Rada, který v minulosti vedl Plzeň, hned třikrát střídal a poslal na trávník čerstvé Ladru, Jovoviče a Doležala. Severočeši výrazně přidali a brzy snížili. Nejprve ještě Schranz z úhlu míč před Hrušku neprocpal, ale v 58. minutě si na Podaného centr naskočil Doležal a hlavou snížil. V lize se trefil téměř po roce.

Hosté znervózněli a Jablonečtí za osm minut srovnali. Po rohovém kopu se po Doležalově přiťuknutí odrazil míč na hranici vápna k Zelenému a za jeho střelou k tyči se Hruška jen ohlédl.

Západočeši si mohli vzít náskok zpět v 74. minutě. Střídající Ondrášek byl v ideální pozici, ale jeho střelu za již překonaným Hanušem odvrátil Martinec. Hosty přišla zahozená šance draho. Za čtyři minuty si totiž střídající Ladra obhodil protihráče a střelou po zemi propálil Hrušku. Na druhé straně proti Ondráškovi zasáhl Hanuš.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonec): "Je to hodnocení dvou poločasů. První poločas jsme byli horším týmem a Plzeň zaslouženě vedla 2:0, byla aktivnější. Zbytečně jsme dostali první gól, když jsme otevřeli pravou stranu. Pak jsme jednu standardku přežili, ale udělali jsme zbytečný roh a s hvizdem inkasovali podruhé. O poločase jsem musel zvýšit hlas. Udělali jsme tři změny, pro které jsem byl rozhodnutý už v konci poločasu. Zabralo to, hráči to oživili. Povedl se nám kontaktní gól Martinem Doležalem, jsem za něj strašně rád, protože na branku čekal dlouho. Dostali jsme se do hry, už jsme byli nebezpeční. Přišel druhý gól, Zelený to neřešil silou, ale placírkou. V tu chvíli jsme si říkal, že jsme z nejhoršího venku. Pak to střídající Ladra udělal nádherně a dostal nás křížnou střelou do vedení. Na konci jsme měli i štěstí. Dali jsme tři góly za poločas Plzni, musím před hráči smeknout. Takový obrat se povede třeba jen jednou za sezonu."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Zápas nabídl dva světy. Velmi kvalitní první poločas, v pohybu, dominantní. Dva góly jsme dali, další nebyl uznaný, byla tam tyč. Mužstvo fungovalo velmi kvalitně, nepouštěli jsme soupeře do žádných vážnějších situací. Zápas jsme kontrolovali. Ale v druhém poločase se ukázalo, že jsme nebyli dostatečně produktivní. Bylo možné dorazit soupeře třetím gólem. Druhý poločas to byl druhý svět. Viděli jsme, že jakmile se Jablonec chytil gólem, nám odešla mentalita, naše principy hry. Zápas jsme dokonce ještě prohráli. Momentem zápasu byla jednoznačně Kobra (Ondráškova) šance za stavu 2:2. Pro nás obrovské zklamání."

FK Jablonec - Viktoria Plzeň 3:2 (0:2)

Branky: 58. Doležal, 66. Zelený, 77. Ladra - 12. Bucha, 45.+1 Beauguel. Rozhodčí: Hrubeš - Hock, Vodrážka - Franěk (video). ŽK: Schranz, Martinec, Kubista, Rada (trenér) - Čermák, Havel, Káčer. Bez diváků.

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Podaný - Považanec (90.+3 Čvančara) - Pleštil (46. Ladra), R. Hrubý (46. Doležal), Kubista, Pilař (46. Jovovič) - Schranz (87. Hübschman). Trenér: Rada.

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský (84. Kovařík) - Bucha, Kalvach, Čermák (73. Ondrášek) - Kayamba (64. Alvir), Beauguel, Ba Loua (85. Káčer). Trenér: Guľa.