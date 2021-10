Jablonec v EKL remizoval 2:2 s Randers, výhru ztratil v závěru

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce ve třetím utkání skupiny Evropské konferenční ligy remizovali 2:2 s Randers. Dánský tým vyrovnal v poslední minutě z penalty. Oba domácí góly vstřelil Tomáš Čvančara, za hosty se dvakrát trefil Stephen Odey.

Severočeši jsou v tabulce skupiny D dál druzí se čtyřmi body. Vedoucí Alkmaar má po vítězství 1:0 v Kluži sedm bodů. Randers je na třech bodech, rumunské mužstvo získalo jediný bod.

Na vedoucí gól Čvančary z 35. minutě bleskově odpověděl Odey, ale v 53. minutě Čvančara vrátil Jablonci vedení. Těsně před koncem Nigerijec Odey srovnal. Svěřenci trenéra Petra Rady v příštím utkání EKL za dva týdny hrají na stadionu Randers.

Do branky Jablonce se po absenci v lize vrátila jednička Hanuš, která stihla doléčit zraněné rameno. V útoku spolu netradičně nastoupili Doležal s Čvančarou. Kvůli zdravotním problémům chyběl záložník Houska.

Oba týmy hrály od začátku ofenzivně. Brankář Randers Carlgren zblízka vyrazil Čvančarovu střelu. Na druhé straně Tibblingovu ránu Hanuš tečoval do boční sítě. Ve 30. minutě měli Severočeši štěstí, když Odey technickou ranou trefil tyčku.

O pět minut později domácí otevřeli skóre. Považanec obral o míč chybujícího Brock-Madsena, přízemním centrem našel Čvančaru a ten patičkou překonal Carlgrena.

Hráči Randers ale vyrovnali už za necelou minutu. Po špatné domluvě Hanuše s hlavičkujícím Kubistou propadl míč k Odeyovi, který zblízka snadno zakončil do odkryté branky.

Těsně před pauzou hostující Marxen po Pleštilově centru zamířil hlavou do tyče vlastní branky.

V úvodu druhé půle se uvolnil Čvančara a svou střelu také otřel o tyčku. Jednadvacetiletý útočník se v 53. minutě dočkal druhého gólu, když hlavou zužitkoval Krobův rohový kop. Gólman Carlgren vytáhl míč až za čárou.

Jablonečtí po změně stran měli jasnou převahu. Domácí vedení mohl v 69. minutě navýšit Krob, jenže dalekonosnou střelou napálil tyčku. Později Carlgren zneškodnil další ránu Považance.

Krátce před koncem smolař zápasu Kubista zahrál v šestnáctce rukou a nařízenou penaltu proměnil Odey. Severočeský celek protáhnul sérii bez soutěžní výhry na pět zápasů.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Samozřejmě jsem zklamaný, protože nám chybělo málo k tomu, abychom vyhráli. Dostali jsme se do vedení. Ale teď nás často provází i v lize, že aspoň pět, sedm minut neudržíme, abychom vedli 1:0. Dnes to bylo prakticky v jedné minutě, že inkasujeme branku a znova se dostaneme do kolen. Druhý poločas jsme, myslím, byli lepším týmem, dostali jsme se zase do vedení. Pak jsme měli dvě šance, střely Kroba, Považance. Bohužel jsme to nedotlačili a v závěru jsme byli potrestaní nákopem. Z lavičky jsem to neviděl, nedovedu to posoudit. Rozhodčí odpískal minutu před koncem penaltu a zápas skončil 2:2. To je pro nás zklamání, protože jsme měli vítězství na dosah. Odehráli jsme dobré utkání, ale tři body, které jsme chtěli, jsme bohužel nedokázali získat."

Thomas Thomasberg (trenér Randers): "Myslím, že zápas byl rozdělený na dvě části. V první jsme hráli organizovaně, měli hodně šancí, ale prohrávali jsme. Ve druhé části jsme byli pod velkým tlakem. Dostali jsme se až do pozice, kdy nám hrozilo, že prohrajeme. Proto jsme rádi, že utkání nakonec skončilo remízou. Viděli jsme, že trenér Rada z toho měl nervy. Byl to skvělý zápas a jsem za něj rád."

Tomáš Čvančara (útočník Jablonce, autor dvou gólů): "Mám z gólů obrovskou radost, ale bohužel je z toho ve finále jenom bod. Jak trenér říkal, asi cítíme trošku křivdu a jsem z toho zklamaný. Za mě tam byly minimálně dvě sporné situace na nás. Když se odpískala docela přísná penalta, tak minimálně jedna měla být i pro nás. Ale nejsem rozhodčí. Takhle to vidím bezprostředně po zápase a jsem plný emocí. Tenhle zápas měl být vítězný."