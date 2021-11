Jablonec v EKL na hřišti Randers dotáhl ztrátu a remizoval 2:2

Randers (Dánsko) - Fotbalisté Jablonce ve čtvrtém kole Evropské konferenční ligy remizovali na hřišti Randers 2:2, poté co dotáhli dvoubrankovou ztrátu. Severočeši zopakovali dva týdny starý výsledek z domácího utkání proti dánskému soupeři a v tabulce skupiny D zůstali druzí.

Ve druhém poločase nejprve skórovali Vito Hammershöy-Mistrati a Vojtěch Kubista do vlastní branky, poté snížil střídající Tomáš Čvančara a v 83. minutě vyrovnal Miloš Kratochvíl. V nastavení byli vyloučeni Kubista i domácí Stephen Odey. Svěřenci trenéra Petra Rady nezvítězili v osmém soutěžním utkání po sobě.

Alkmaar vede skupinu po domácím vítězství 2:0 nad Kluží s 10 body, Jablonec získal pět bodů, třetí Randers o bod méně za čtyři remízy. Kluž je poslední s jedním bodem. Příští zápas v EKL Jablonečtí sehrají za tři týdny doma proti Alkmaaru.

V základní sestavě hostů nastoupil i čtyřicetiletý defenzivní záložník a kapitán Hübschman. Pozici hrotového útočníka zaujal Doležal a nejlepší týmový střelec Čvančara začal pouze na lavičce. Karetně potrestaného krajního záložníka Pilaře od začátku nahradil Malínský.

Hráči Randers poprvé zahrozili v šesté minutě. Odeyovu ránu vyrazil brankář Hanuš před sebe, dorážející Kamara sice dotlačil míč do sítě, ale gól neplatil kvůli ofsajdu. Na druhé straně Doležal z dobré pozice hlavičkoval nepřesně.

Slibnou domácí šanci ve 20. minutě neproměnil Kamara, který po Tibblingově centru sám před brankou ve skluzu ideálně netrefil míč a zamířil vedle.

Dánské mužstvo mělo na konci první půle velký tlak. Vlastnímu gólu Holíka zabránil na brankové čáře hlavičkující Zelený. Poté Hanuš zneškodnil Kehindeho pokus o lob a Odey technickou střelou těsně minul branku.

Jablonečtí v úvodu druhého dějství už nápor Randers neustáli. Ve 46. minutě otevřel skóre Hammershöy-Mistrati po zpětné přihrávce Kamary. Hned za sedm minut Kehinde nacentroval do šestnáctky a Kubista si před Kamarou vstřelil hlavou vlastní gól.

Hosté se ale oklepali a vrátili se do zápasu. Holík ještě o kousek přestřelil, ale v 73. minutě už se prosadil Čvančara hlavou po Krobově rohu. Jablonecký útočník navázal na dva góly z domácího utkání s Randers a zaznamenal osmý soutěžní gól v sezoně, z toho třetí v EKL.

Severočeši hned za deset minut vyrovnali, poté co si na Hübschmanův centr za obranu naběhl Kratochvíl a po kličce gólmanovi Carlgrenovi trefil odkrytou branku.

Útočník Randers Odey poté neudržel nervy a v první minutě nastavení dostal červenou kartu za úder loktem do Krobova krku. Těsně před koncem byl po druhé žluté kartě vyloučen také Kubista.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Vstoupili jsme do toho dobře, hráli jsme vysoko a drželi soupeře od naší brány. Domácí tam měli sice šance, ale my také Doležalem. Snažili jsme se domácí napadat, ale poločasová remíza asi odpovídala. Koncentrovali jsme se i na vstup do druhého poločasu, ale běží 46. minuta a my zase dostaneme úplně zbytečnou branku. Krve by se člověk ve mně nedořezal. Chybí tam razance a důraz. Pak jsme měli šanci Holíkem, a zase to netrefil, to nás limituje. My nedáme na 1:1 a inkasujeme po vlastním gólu. Prohrávat o dva góly, to bylo složité. Bál jsem se, abychom to neotevřeli. Hráči už neměli co ztratit, šli do rizika. Zmátořili jsme se, našli jsme v sobě sílu, vybičovali jsme se. Začali jsme hrát a bylo nás plné hřiště. Domácí střídali a asi si mysleli, že to mají pod kontrolou. Snížili jsme Čvančarou, měli jsme tam další šance. Přišla šance, kdy si to Kratochvíl píchnul a vyrovnal. Hráčům musím poděkovat za posledních třicet minut druhé půle, to byl z naší strany asi nejlepší výkon. Když nám to nelepí, ale dokážeme srovnat z 0:2, za to hráčům děkuju."

Zdroj: fkjablonec.cz.