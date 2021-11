Jablonec v EKL hostí Alkmaar, ve čtvrtek už může postoupit

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce v předposledním pátém kole skupiny D Evropské konferenční ligy přivítají vedoucí Alkmaar. Svěřencům trenéra Petra Rady, kteří drží druhé místo, zajistí postup čtvrteční vítězství a případná domácí porážka Randers s Kluží v souběžně hraném zápase. Nizozemskému favoritovi stačí bod k jistotě kvalifikace do play off z první pozice.

Alkmaar na konci září doma Severočechy porazil 1:0, v soutěži vyhrál poslední tři duely bez inkasované branky a tabulku skupiny jasně vede s 10 body. Jablonec má pět bodů, třetí Randers po čtyřech remízách o bod méně a čtvrtá Kluž dosud získala jeden bod.

Jablonečtí fotbalisté v dosavadních pěti pohárových zápasech s nizozemskými soupeři nevyhráli a vstřelili jediný gól. Naopak Alkmaar je neporažen v sedmi utkáních s českými protivníky. Na Střelnici se AZ představil už před 10 lety, kdy v odvetě 3. předkola Evropské ligy remizoval 1:1 a v součtu s domácí výhrou 2:0 postoupil.

Zatímco v Konferenční lize Severočeši bojují o postup, v domácí soutěži tápou. Naposledy v neděli na stadionu mistrovské Slavie utrpěli debakl 0:5, poosmé za sebou nezvítězili a jsou až na 13. místě. Radovo mužstvo z posledních 11 soutěžních duelů porazilo jen druholigový Varnsdorf (4:0) v osmifinále domácího poháru.

"Po reprezentační pauze byli hráči odpočatí, dobře potrénovali. Přijedeme na Slavii a hned dostaneme pět gólů. Hráči si musí uvědomit, že je to nedůstojné klubu, který hraje evropské poháry. Jestli si hráči myslí, že ve čtvrtek to bude jiné, tak je to pozdě," řekl Rada na tiskové konferenci.

Také Alkmaar je zatím v nizozemské lize za očekáváním. V sobotu na svém stadionu pouze remizoval 1:1 s Nijmegenem a v tabulce Eredivisie mu patří 12. příčka. "Odehráli jsme první z deseti zápasů, které nás čekají v následujících pěti týdnech. Nad Nijmegenem jsme měli vyhrát, bohužel se nám to nepodařilo. V České republice si chceme vést lépe a uspět," uvedl kouč Alkmaaru Pascal Jansen.

Utkání začne ve 21:00, hlavním rozhodčím bude Rakušan Manuel Schüttengruber.

Statistické údaje před utkáním FK Jablonec - AZ Alkmaar: Výkop: čtvrtek 25. listopadu, 21:00. Rozhodčí: Schüttengruber - Brandner, Steinacher (všichni Rak.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Nizozemsko 42 15-13-14 53:52. 1966/67 PMEZ: Ajax Amsterodam - Dukla Praha 1:1, 1:2, 1970/71 PVP: Gottwaldov (Zlín) - PSV Eindhoven 2:1, 0:1, 1974/75 UEFA: Dukla Praha - Twente Enschede 3:1, 0:5, 1984/85 UEFA: Ajax Amsterodam - Bohemians Praha 1:0, 0:1, 1999/00 LM: Sparta Praha - Tilburg 4:0, 4:3, 2001/02 LM: Sparta Praha - Feyenoord Rotterdam 4:0, 2:0, 2003/04 UEFA: Feyenoord Rotterdam - Teplice 0:2, 1:1, 2005/06 LM: Sparta Praha - Ajax Amsterodam 1:1, 1:2, 2005/06 UEFA: Ostrava - Heerenveen 2:0, 0:5, 2006/07 UEFA: Sparta Praha - Ajax Amsterodam 0:0, 2006/07 UEFA: Alkmaar - Liberec 2:2, 2007/08 LM: Ajax Amsterodam - Slavia Praha 0:1, 1:2, 2008/09 UEFA: Ajax Amsterodam - Slavia Praha 2:2, 2009/10 EL: Sparta Praha - PSV Eindhoven 2:2, 0:1, 2011/12 EL: Alkmaar - Jablonec 2:0, 1:1, 2012/13 EL: Twente Enschede - Mladá Boleslav 2:0, 2:0, 2012/13 EL: Feyenoord Rotterdam - Sparta Praha 2:2, 0:2, 2013/14 EL: Liberec - Alkmaar 0:1, 1:1, 2014/15 EL: Zwolle - Sparta Praha 1:1, 1:3, 2015/16 EL: Ajax Amsterodam - Jablonec 1:0, 0:0, 2015/16 EL: Liberec - Groningen 1:1, 1:0, 2020/21 LM: Alkmaar - Plzeň 3:1 po prodl., 2021/22 EKL Alkmaar - Jablonec 1:0, 2021/22 EKL Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha 2:1. Jablonec v Evropě: EL/UEFA 31 8-8-15 43:50 EKL 6 3-2-1 13:6 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 39 12-10-17 59:59 Alkmaar v Evropě: LM/PMEZ 12 3-5-4 15:17 EL/UEFA 144 66-40-38 244:177 EKL 4 3-1-0 6:2 PVP 6 2-2-2 3:5 Celkem 166 74-48-44 268:201 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Holík, Zelený, Surzyn, Krob - Hübschman - Malínský, Houska, Považanec, Pilař - Čvančara. Alkmaar: Vindahl - Sugawara, Chatzidiakos, Martins Indi, Wijndal - Clasie, De Wit, Midtsjö - Gudmundsson, Pavlidis, Karlsson. Absence: Kubista (trest za ČK), Kratochvíl, Martinec - Oosting (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čvančara, Krob - Chatzidiakos (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Alkmaar úvodní vzájemný zápas ve skupině doma v září vyhrál 1:0; v roce 2011 AZ remizoval v Jablonci 1:1 v odvetě 3. předkola Evropské ligy a v součtu s domácím vítězstvím 2:0 postoupil - Jablonec v dosavadních 5 pohárových zápasech s nizozemskými týmy nevyhrál (2 domácí remízy a 3 venkovní porážky) a vstřelil jediný gól - Alkmaar v 7 pohárových duelech s českými soupeři neprohrál (4 výhry, 3 remízy) - Jablonec ve skupině doma porazil 1:0 Kluž a po prohře v Alkmaaru remizoval 2:2 v obou zápasech s Randers - Alkmaar po remíze 2:2 s Randers v EKL vyhrál 3x za sebou bez inkasované branky, po Jablonci výsledkem 1:0 zvítězil v Kluži a rumunský tým doma zdolal 2:0 - Jablonec postoupí v případě vítězství a porážky Randers s Kluží, Alkmaaru stačí bod k jistotě postupu z prvního místa - Jablonec podruhé v historii hraje skupinu pohárů, v roce 2018 nastupoval v Evropské lize, kde v konkurenci Dynama Kyjev, Rennes a Astany skončil poslední s 5 body - Jablonec doma v pohárech 3x za sebou neprohrál (z toho 2 vítězství) - Alkmaar venku v pohárech prohrál 6 z posledních 9 utkání - Jablonec v nedělní ligové generálce utrpěl debakl 0:5 na hřišti mistrovské Slavie, poosmé za sebou v nejvyšší soutěži nevyhrál a je na 13. místě tabulky - Alkmaar v sobotu doma remizoval 1:1 s Nijmegenem a v nizozemské lize je na 12. příčce - Jablonec z posledních 11 soutěžních zápasů zvítězil pouze jednou - v osmifinále domácího poháru nad druholigovým Varnsdorfem 4:0 - v B-týmu Alkmaaru působí český záložník Sedláček, za "áčko" hrával bývalý jablonecký útočník Mihálik