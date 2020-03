Jablonec v dlouhé přesilovce remizoval v Olomouci

Olomouc - Fotbalisté Jablonce v dlouhé přesilovce jen remizovali ve 24. ligovém kole v Olomouci 1:1 a nedokázali soupeři oplatit středeční porážku 1:3 ze čtvrtfinále domácího poháru. Skóre v 16. minutě otevřel domácí Lukáš Juliš, ale v 38. minutě byl vyloučen jeho spoluhráč Pablo González a v 75. minutě zařídil dělbu bodů střídající Kasper Hämäläinen. Jablonec v lize potřetí za sebou nezvítězil a může přijít o třetí místo. Olomouc zůstala desátá.

Olomouc stejně jako v poháru před třemi dny začala lépe. V sedmé minutě se k zakončení uvnitř vápna dostal Juliš, branku hostů ale přestřelil. O dvě minuty později hostující Chramosta zblízka jen napálil Mandouse.

Ve 13. minutě González vracel míč před branku hostů, kde jej do sítě usměrnil osamocený Chytil. Gól však po zásahu videorozhodčího nebyl pro těsný ofsajd olomouckého hráče uznán.

Domácí se přesto brzy dočkali úvodní branky. Ve 26. minutě vrátil přetažený míč zpět na malé vápno Greššák, hostující obránci byli nedůrazní a balon kolem nich proskákal až k Julišovi, který se nemýlil. Útočník, jenž v Sigmě hostuje ze Sparty, dal za Hanáky ve čtvrtém soutěžním utkání pátý gól.

Ve 36. minutě zastavil unikajícího Doležala nedovoleným způsobem González. Rozhodčí mu nejdříve ukázal žlutou, po přezkoumání videa ale španělského záložníka vyloučil a domácí čekalo dlouhé oslabení. Jablonec navíc kopal přímý kop ze zajímavé pozice a Mandous se musel hodně natahovat, aby vyrazil Krobův pokus na roh. Po něm na zadní tyči nedal velkou šanci Holík.

Obrovskou možnost zahodili před pauzou i domácí. Greššák vystihl rozehrávku Jablonce, pak ale pokazil přečíslení dvou na brankáře Hrubého, který stačil míč odkopnout před Houskou.

Jablonec v početní převaze podle očekávání zatlačil Olomouc v druhém poločase k vápnu. Pleštil ale v 56. minutě z nadějné pozice vysoko přestřelil a neúspěšný byl také Doležal.

Pak se hra na chvíli vyrovnala a po delší době zahrozila také Olomouc. Hála si ve vápně zasekl míč a přihrávku na zadní tyči hledal Vepřeka, kterému před poloprázdnou brankou scházel půl krok, aby míč lépe trefil.

V 75. minutě Jablonec srovnal. Hämäläinen byl na hřišti pouhé dvě minuty, když k němu doputoval Krobův centr z levé strany a finský hráč jej hlavou poslal za Mandouse. O pět minut později domácí brankář vytáhl nad břevno střelu Matouška. V poslední minutě mohl rozhodnout z dobré pozice hostující Považanec, těsně bráněn ale zamířil pouze do břevna.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Zápas rozdělím na dvě poloviny. Vstoupili jsme do něj dobře, Jablonec na nás byl už ale nachystaný. V prvním poločase jsme dali jeden gól z ofsajdu a druhý platný. První poločas byl z naší strany v pořádku až na tu chybu, kterou jsme udělali u té červené karty. Následně jsme měli velkou šanci Greššáka. Kdybychom v té šanci dali druhý gól, myslím, že zvítězíme. Druhý poločas jsme se zatáhli do bloku a čekali jsme na nějakou šanci. Tu měl Vepřek, ale asi mu to tam trochu skočilo. Soupeř nás tlačil, měl tam jednu tutovku a břevno. Klukům jsem za výkon poděkoval, nemám jim co vyčítat."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Po pohárovém zápase ve středu, který se nám tady nevyvedl, jsme tu zůstali a museli jsme si to vyhodnotit. Do zápasu jsme tentokrát vstoupili lépe. Pak jsme ale dostali takovou hloupou branku, kdy nám tam proskočí míč na zadní tyč a ještě zpět. Za to jsme byli potrestaní. Přečkali jsme pak klinickou smrt ve 45. minutě, kdy jsme ztratili míč a domácí to naštěstí pro nás nevyužili. V druhém poločase byli domácí v deseti, tak jsme se snažili držet šířku hřiště, abychom se tam dostali. Nějaké šance jsme měli, například Pleštil, Matoušek, před koncem Považanec, ale dali jsme jen jednu branku. Dostali jsme zápas do remízy a samozřejmě jsme byli rádi. Ať chceme nebo ne, je u nás nějaká nervozita, což si nedokážu vysvětlit. Z toho se teď musíme dostat. Bod je pro nás v této situaci zlatý."