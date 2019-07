Jablonec v Arménii začne cestu kvalifikací Evropské ligy

Gjumri (Arménie) - Zatímco před rokem fotbalisté Jablonce prošli přímo do skupiny Evropské ligy, kterou si zahráli poprvé v historii, letos by museli na cestě do hlavní fáze zdolat tři předkola. Kvalifikaci začnou čtvrtečním úvodním venkovním duelem 2. předkola proti Pjuniku Jerevan. Kvůli evropskému šampionátu devatenáctek se nebude hrát v arménské metropoli, ale v Gjumri. Severočechy vedle nevyzpytatelného soupeře čeká dvouhodinový časový posun a velké vedro.

Další komplikace postihly jabloneckou výpravu ještě v Praze kvůli problémům s dopravcem. Původní let v půl deváté ráno byl kvůli několikahodinovému zpoždění stroje při cestě do Prahy zrušen, náhradní dopravce zase nedostal povolení k přeletu Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Severočeši se tak místo tradičního předzápasového tréninku v dějišti připravovali vpodvečer na Strahově a do Arménie odletí až večer.

Odveta je na programu za týden v Jablonci. Postupující si zahraje s lepším z dvojice Wolverhampton - Crusaders.

"Samozřejmě, že jsme papírovým favoritem, ale do této role se nechceme moc pasovat. Víme, jak to může být zrádné. Jdeme do toho zápasu skromně. Nejlepším výsledkem před odvetou by byla nějaká výhra," řekl ČTK a České televizi před odletem slovenský záložník Jakub Považanec.

"Je to podceňovaný soupeř, který má ale zkušenosti z Evropské ligy. Hraje ji každý rok, protože končí v Arménii minimálně do třetího místa. Favorit jsme, ale to vám postup nezaručí. Jdeme do toho dvojzápasu, že chceme postoupit, ale nemůžeme nic podcenit," uvedl trenér Petr Rada.

Jeho svěřenci se musejí vypořádat s dlouhým letem, dvouhodinovým časovým posunem vpřed a velkým vedrem, které v Arménii panuje. "Na tohle jsme celkem připraveni, protože v přípravě nás zasáhly ty největší teploty," uvedl Považanec.

Zatímco Jerevan leží v nadmořské výšce přibližně 1000 metrů, Gjumri ještě o 500 metrů výše. "Takže by třeba mohlo být o pět stupňů menší vedro. Ale my na to nebudeme koukat. I když oni jsou na to možná trochu víc zvyklí, fotbal se rozhoduje na hřišti," konstatoval Rada. "Nejhorší jsou ty cesty. Zaplaťpánbůh, že můžeme přistát v Gjumri," dodal.

Pjunik v roce 2011 prohrál v 2. předkole Ligy mistrů s Plzní po výsledcích 0:4 doma a 1:5 venku. V pohárech nikdy nehrál hlavní fázi, jeho maximem je loňská účast ve 3. předkole. V letošním 1. předkole vyřadil Pjunik po domácí remíze 3:3 a venkovní výhře 2:1 Škupi Skopje.

Nejlepším střelcem týmu v uplynulé sezoně byl záložník Erik Vardanjan, k dalším oporám patří reprezentant Karlen Mkrtčjan. "Jsou tam hráči rychlostního typu, hlavně směrem dopředu. Dali v těch dvou zápasech pět gólů proti Makedoncům, což je pro mě pořád Jugoslávie. Takže svoji kvalitu určitě mají," mínil Rada.

Jablonec z kvalifikace pohárů ještě nikdy nepostoupil do skupiny. V případě úspěchu proti Pjuniku by Severočechy v dalším předkole čekal pravděpodobně Wolverhampton, sedmý tým uplynulé sezony Premier League.

"To mě do téhle doby nezajímá. Mě zajímá Pjunik, následně v lize Slovácko a pak ještě hrajeme odvetu. Doufám, že postoupíme a pak se budeme zajímat o soupeře, který nás čeká. Premier League, to je zajímavé, ale bylo by zbytečné, aby se i hráči na tohle koncentrovali," řekl Rada.

Jablonec v úvodním kole české ligy vyhrál 2:0 nad Bohemians 1905, ale v sobotu prohrál 0:2 na Spartě. "Musíme zlepšit asi vše, z naší strany to bylo málo," dodal Rada.

Do Arménie vzal i hráče rezervy stopera Jiřího Váňu, který si na Letné odbyl ve 30 letech ligovou premiéru. Zápas začne ve čtvrtek v 15:30 SELČ.

Statistické údaje před zápasem Pjunik Jerevan - FK Jablonec: Výkop: čtvrtek 25. července, 15:30. Rozhodčí: San - Josipovič, Erni (všichni Švýc.). Bilance: Arménie - ČR 2 0-0-2 1:9. 2011/12 LM: Pjunik Jerevan - Plzeň 0:4, 1:5. Pjunik v Evropě: LM/PMEZ 34 8-7-19 30:57 EL/UEFA 22 8-4-10 25:40 Celkem 56 16-11-29 55:97 Jablonec v Evropě: EL/UEFA 26 8-7-11 37:36 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 28 9-7-12 40:39 Předpokládané sestavy: Pjunik: Dragojevič - Stankov, Žestokov, Marku, Manucharjan - Simonjan, Jedigarjan, Mkrtčjan, Vardanjan, Ševčuk - Miranjan. Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Sýkora - Hübschman, Považanec - Kratochvíl, Matoušek, Jovovič - Doležal. Absence Jablonce: Kubista, Curikov, Pleštil (všichni zranění), Štěpánek (rekonvalescence + není na soupisce). Zajímavosti: - na stadionu Pjuniku se hraje mistrovství Evropy do 19 let, utkání tak bude hostit město Gjumri, které leží asi 125 kilometrů od Jerevanu - Pjunik nikdy nehrál hlavní fázi evropských pohárů, vloni postoupil do 3. předkola Evropské ligy, což je jeho maximum - Jablonec hrál kvalifikaci Evropské ligy (včetně dřívějšího Poháru UEFA) 6x a nikdy nepostoupil do hlavní fáze - Jablonec si v minulé sezoně poprvé zahrál skupinu Evropské ligy, do které ale prošel přímo - Pjunik v roce 2011 vypadl ve 2. předkole Ligy mistrů s Plzní po prohrách 0:4 doma a 1:5 venku - Pjunik v 1. předkole vyřadil Škupi Skopje po remíze 3:3 doma a výhře 2:1 venku - Pjunik skončil v uplynulé sezoně arménské ligy o bod druhý, do nové ligové sezony ještě nevstoupil, naposledy získal titul v roce 2015 - Pjunik 11 soutěžních zápasů po sobě neprohrál - Pjunik prohrál jediný z posledních 8 domácích zápasů v evropských pohárech - Jablonec na úvod české ligy vyhrál 2:0 nad Bohemians 1905 a v sobotu prohrál 0:2 na Spartě - Jablonec v posledním venkovním utkání v pohárech vyhrál 1:0 v Kyjevě, předtím však 3x za sebou prohrál - Jablonec v součtu s přípravou prohrál 4 z posledních 5 zápasů - Jablonec nevyhrál venku 9 soutěžních zápasů po sobě - postupující si ve 3. předkole zahraje s lepším z dvojice Wolverhampton a Crusaders