Jablonec udolal Pardubice a v lize počtvrté za sebou zvítězil

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce ve 25. kole první ligy udolali Pardubice 1:0. Vyrovnaný zápas rozhodl až v 89. minutě Jan Chramosta svým dvanáctým gólem v sezoně nejvyšší soutěže. Severočeši porazili Pardubice po čtyřech zápasech, v lize počtvrté za sebou zvítězili a v tabulce poskočili na sedmé místo. Navíc mají k dobru odložené utkání se Slováckem, ke kterému nastoupí ve středu. Pardubičtí prohráli podruhé z posledních tří kol a klesli na poslední příčku.

Východočeši zřejmě kvůli zranění postrádali zkušeného útočníka Černého. V ofenzivě místo něj nastoupil Krobot, který v sobotu oslavil 22. narozeniny. Severočeši udělali jednu změnu v sestavě, do zahajovací jedenáctky se dostal Patrák.

V první půli se hrál opatrný fotbal s minimem šancí. V sedmé minutě zahrozil domácí Polidar, jehož přízemní střelu zlikvidoval brankář Nita. Na opačné straně měl ve 13. minutě ještě větší možnost Icha, k němuž propadl centr z rohového kopu, Jablonecké ale zachránil gólman Hanuš.

Pardubičtí pak drželi s favoritem krok a chvílemi dokonce lépe kombinovali. Ve 37. minutě si zaběhl za hostující obranu Považanec, se střelou se ale unáhlil a zamířil nad. Těsně před přestávkou na druhé straně vypálil z voleje kousek vedle Hlavatý.

Po změně stran trápícího se Patráka vystřídal Jovovič, domácí ale zpočátku pokračovali v nevýrazném výkonu. V 58. minutě se ve vápně uvolnil pardubický Darmovzal, Hanuš však přízemní střelu chytil. Vzápětí se neprosadil ani agilní bek Icha.

Na opačné straně v 62. minutě v nadějné pozici přestřelil Jovovič. Jablonečtí přidali, branku ale netrefil ani jejich nejlepší střelec Chramosta, který vypálil nad. Na druhé straně se probíjel do malého vápna Janošek, zakončit však nedokázal. V 80. minutě upadl ve vápně střídající Pikul, ale rozhodčí Všetečka penaltu neodpískal.

Na opačné straně pak ve dvou velkých šancích neuspěl Chramosta. Minutu před vypršením základní hrací doby se už domácí útočník dočkal. Po Jovovičově přetaženém centru z rohu na zadní tyč Chramosta z voleje umístil balon k tyči a skóroval ve čtvrtém utkání po sobě. Dvanáctým gólem vylepšil svou střelecky už tak nejpovedenější ligovou sezonu v kariéře.

David Horejš (trenér Jablonce): "Jsem samozřejmě hrozně rád, že jsme výsledkově navázali na předchozí zápasy. Dnes je ale potřeba přiznat, že náš výkon nebyl tak dobrý. Pardubice tu předvedly velmi dobrý výkon. První poločase nebyl z naší strany moc dobrý. Po přestávce jsme nasadili Jovoviče, pak jsme konečně začali být nebezpeční, hlavně po pravé straně. Soupeř měl ale brejkové situace, furt hrozil. Rozhodla to celé až famózní střela Chramosty. Dnes vyhrál šťastnější tým, strašně si toho cením. Na podzim jsme takové zápasy nedokázali zlomit, teď se nám to podařilo."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Hrálo se na těžkém terénu, ale byly tam zajímavé věci z obou stran. Myslím si, že jsme měli velmi dobrou přechodovou fázi, jenže na posledních 30 metrech jsme neměli potřebnou kvalitu. Hráli jsme hrozně komplikovaně, málo střílíme. Příležitostí jsme měli dost, ale nedali jsme je. Zákonitě jsme v poslední minutě zaváhali ze standardky a domácí to rozhodli. Byla to obrovská chyba, přišel trest, který teď hrozně bolí. Bohužel my takového Chramostu nemáme, chyběla nám kvalita v zakončení. Je to komplikace, dnes nemáme ani bod. Ale v tabulce jsme furt v kontaktu a uděláme vše pro to, abychom zůstali v lize."

FK Jablonec - FK Pardubice 1:0 (0:0)

Branka: 89. Chramosta. Rozhodčí: Všetečka - Hájek, Mokrusch - Hocek (video). ŽK: Chramosta - Vacek. Diváci: 1637.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Souček - Šulc, Hübschman, Považanec (90.+2 Štěpánek), Polidar (74. Černák) - Patrák (46. Jovovič), Chramosta (90.+2 Ikaunieks) - Sejk (90.+4 Surzyn). Trenér: Horejš.

Pardubice: Nita - Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Darmovzal (82. Kapanga), Hlavatý, Janošek, Helešic (77. Pikul) - Krobot (70. Lima). Trenér: Kováč.