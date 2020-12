Jablonec si upevnil třetí místo v lize

Jablonec - Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 13. kole první ligy nad Českými Budějovicemi 2:1. Severočechy poslal ve 20. minutě do vedení bývalý hráč Dynama Ivan Schranz a pojistku přidal po hodině Václav Pilař. Chvíli nato už jen snížil Mick van Buren.

Severočeši neprohráli v šestém ligovém utkání po sobě a upevnili si třetí místo v tabulce. Na druhou Spartu ztrácejí bod. Budějovice naopak po šesti kolech prohrály, venku poprvé sezoně nebodovaly a jsou dvanácté. Jablonci kvůli čtyřem žlutým kartám chyběl na lavičce trenér Petr Rada.

Před prázdným hledištěm, kam kvůli opatřením proti koronaviru v Česku stále nemohou diváci, se od úvodu hrál rušný fotbal s šancemi na obou stranách. Domácí nastoupili s dvěma útočníky a jeden z nich Doležal v šesté minutě na přední tyči hlavičkoval těsně vedle.

Na opačné straně Mršič v dobré pozici vystřelil jen slabě po zemi. Ve 13. minutě byli hosté ještě blíže k vedení, Brandner ale po Mršičově přihrávce prázdnou branku na dlouhou nohu netrefil.

Akce se střídaly na obou stranách a v 16. minutě Jihočechy podržel brankář Drobný proti Doležalově zakončení, které ještě tečoval bránící Králik.

Ve 20. minutě už Severočeši vedli. Drobnému vypadl míč po centru ze strany a Schranz pohodlně doklepl do odkryté branky. Slovenský útočník skóroval proti bývalému klubu, odkud v létě zamířil do Jablonce. Schranz šestým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce.

Ve druhé části první půle hosté přidali, ale srovnat nedokázali. Mršičův pokus z přímého kopu v 25. minutě skončil těsně vedle a následně Hanuš vyrazil Havelkovou povedenou ránu. Po půlhodině hry promarnili velkou šanci na pojistku Jablonečtí, když Považanec z několika kroků nedokázal dorazit balon do prázdné branky.

Po změně stran ubylo šancí a z první větší možnosti přidali domácí pojistku. Doležal v 61. minutě přenechal Pilařovi a ten napálil zblízka balon pod břevno. Bývalý reprezentant dal druhý gól v ligové sezoně.

Jihočeši nerezignovali a 20 minut před koncem zdramatizovali závěr. Brandner posunul na Van Burena, který z úhlu propálil Hanuše a připsal si první branku v dresu Dynama. V poslední minutě pak měl velkou šanci na vyrovnání Brandner, ale zblízka minul.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Klucký (asistent trenéra Jablonce): "Dnešní soupeř nám trochu naháněl vrásky, protože jsme věděli, že šest zápasů neprohrál. Mimo jiné sehrál velmi dobré výsledky se Spartou a s Plzní. Navíc ještě hlavní trenér Petr Rada nemohl sedět na lavičce, což byla pro hráče určitá nevýhoda. Začali jsme velmi dobře a vstřelili jsme branku. Takových 10 až 12 minut před koncem poločasu už se nám začaly trochu motat nohy, zápasové vytížení je velké. Pomohlo nám, že jsme si mohli odpočinout. Do druhého poločasu jsme šli s tím, abychom hráli jako na začátku. Vstřelili jsme druhou branku a vedli jsme 2:0. S přibývajícími minutami nám zase začaly docházet síly. Budějovice snížily na 2:1 a cítily svou šanci. Závěr utkání jsme ubojovali. Jsme rádi, že to tak skončilo, Budějovice byly velmi nepříjemným soupeřem."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Jsem zklamaný, že odsud nevezeme žádný bod. Je to obrovská škoda, protože myslím, že jsme tu předvedli dobrý výkon. Měli jsme na víc než se vracet bez bodu. Jablonec byl produktivní. Zápas ovlivnilo to, že jsme měli za stavu 0:0 jasnou vyloženu šanci, netrefili jsme prázdnou bránu. Mohlo se to vyvíjet jinak. Pak šel Jablonec z jedné akce, ani ne šance, do vedení. Po inkasovaném gólu jsme Jablonec zatlačili, byli jsme jasně lepší, ale nedokázali jsme z toho nic vytěžit. Druhá půle kopírovala tu první. Jablonec dal druhý gól, který de facto zápas rozhodl. My jsme se pak ještě vrátili snížením do zápasu a v 90. minutě jsme měli možnost, kterou jsme neproměnili. Když nedáte takové šance, nemůžete proti tak kvalitnímu soupeři jako Jablonec pomýšlet na úspěch."