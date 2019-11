Jablonec se v případě výhry na Slovácku posune na třetí místo

Uherské Hradiště - Souboj týmů z první poloviny tabulky mezi Slováckem a Jabloncem uzavře v pondělí 17. kolo fotbalové ligy. Severočeši v nejvyšší soutěži čtyřikrát za sebou neprohráli a v případě vítězství poskočí na třetí místo. Ale domácí, kteří na sedmé příčce ztrácejí tři body, touží soupeři oplatit červencový debakl 0:6.

Severočeši v létě rozhodli o vysoké výhře až v závěrečné čtvrtině utkání a výsledek neodpovídal průběhu. "Nemyslím si, že by nás ta porážka měla poznamenat. Ale musíme se z toho poučit a chyby neopakovat," řekl asistent trenéra Slovácka Michal Šmarda.

"Domácí na nás budou přichystaní, protože u nás prohráli větším rozdílem, i když hráli dobře. Zápas se prakticky rozhodl v posledních pěti minutách a neodpovídalo to tomu, aby to bylo 6:0," uvedl jablonecký kouč Petr Rada.

Severočeši v lize se Slováckem posledních 11 utkání neprohráli a čtyřikrát po sobě s ním neinkasovali. Poslední čtyři vzájemné duely v Uherském Hradišti skončily remízou.

"Síla Jablonce je především v krajích a celkově v ofenzivě. Na hrotu je výraznou osobností Doležal, v záloze zkušený Hübschman. Jablonec má vyrovnaný kádr, ale my chceme doma vyhrát. Cesta k tomu povede přes poctivou obranu, dobrý přechod do útoku. Musíme podat výkon na hranici svých možností," řekl Šmarda, jehož tým v posledních dvou kolech neskóroval.

Jablonec naopak minule uhrál remízu se Spartou a naposledy prohrál soutěžní zápas na začátku října se Slavií. "Jedeme na Slovácko s respektem, je nahoře jako my, je tam malý bodový rozdíl. Všechno u nich funguje, kádr se stabilizoval, nemají moc změn a netočí sestavu. Na Slovácku se hraje vždycky nepříjemně, je tam dobrá atmosféra, diváci pomáhají," připomněl Rada, že tým z Uherského Hradiště doma v lize šestkrát po sobě neprohrál.

Hosté se budou muset obejít bez dvou opor Jana Kroba a Vladimira Jovoviče, které čeká trest za čtyři žluté karty. "Problémy s kartami jsou legitimní, tam se není za co schovávat. Věřím, že se rozhodneme pro správnou sestavu," podotkl Rada.

Zápas v Uherském Hradišti začne v pondělí v 18:00 a asistovat mu bude videorozhodčí.

Hlasy před zápasem:

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "Síla Jablonce je především v krajích a celkově v ofenzivě. Na hrotu je výraznou osobností Doležal, v záloze zkušený Hübschman. Jablonec má vyrovnaný kádr, ale my chceme doma vyhrát. Cesta k tomu povede přes poctivou obranu, dobrý přechod do útoku. Musíme podat výkon na hranici svých možností. Nemyslím si, že by nás porážka 0:6 z léta měla poznamenat, ale musíme se z toho poučit a chyby neopakovat."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Domácí na nás budou přichystaní, protože u nás prohráli větším rozdílem, i když hráli dobře. Zápas se prakticky rozhodl v posledních pěti minutách a neodpovídalo to tomu, aby to bylo 6:0. Jedeme tam s respektem, Slovácko je nahoře jako my, je tam malý bodový rozdíl. Všechno u nich funguje, kádr se stabilizoval, nemají moc změn a netočí sestavu. Na Slovácku se hraje vždycky nepříjemně, je tam dobrá atmosféra, diváci jim pomáhají."