Jablonec se v Glasgow proti Celticu pokusí o senzační obrat

Glasgow - Fotbalisté Jablonce se ve čtvrteční odvetě 3. předkola Evropské ligy v Glasgow proti Celticu pokusí o senzační obrat. Severočeši před týdnem v úvodním duelu doma prohráli 2:4 a k tomu, aby dvojzápas dotáhli aspoň do prodloužení, by na půdě favorizovaného skotského vicemistra museli zvítězit o dvě branky.

Pokud by Jablonečtí překvapili a souboj se Celticem otočili, zahráli by si ve 4. předkole Evropské ligy o základní skupinu s Alkmaarem. V případě vyřazení by přešli do závěrečného předkola nově vzniklé Evropské konferenční ligy a narazili by na lepšího z dvojice Kostanaj a Žilina.

Severočeši v pohárech z kvalifikace do hlavní fáze ještě nikdy neprošli, před třemi lety postoupili do skupiny Evropské ligy přímo bez nutnosti hrát předkola.

Před odvetou v Glasgow jsou svěřenci trenéra Petra Rady obrovským outsiderem, na obrat a jejich postup do dalšího kola vypsali bookmakeři kurz 25:1. Jablonečtí, kteří vyhráli v pohárech jediný z posledních 12 duelů, ale ještě dvojzápas nevzdávají.

"Ještě to nezahazujeme, pořád je to hratelné, ale bude to hodně těžké. Nejvíc nás mrzí čtvrtý inkasovaný gól. O jednu branku bychom tam klidně mohli vyhrát. Ale hrát se ztrátou dvou branek na Celticu, který má takovýhle mančaft, je hodně těžké," řekl novinářům jablonecký křídelník Václav Pilař.

"V prvním zápase nám ukázali svou sílu a kvalitu. Dopředu jsou kvalitnější než dozadu, v některých pasážích jsme je zatlačili. Dá se s nimi hrát, tak bychom chtěli na Celticu překvapit," dodal bývalý reprezentační záložník, který ve čtyřech soutěžních zápasech sezony vstřelil tři góly.

Severočeši potřebují vylepšit defenzivu. V posledních třech zápasech inkasovali devět branek a o víkendu v generálce jen remizovali 2:2 v lize s Bohemians 1905. To Celtic i díky hattricku Kjoga Furuhašiho rozstřílel Dundee 6:0.

Na zápas s Jabloncem by poprvé po rozvolnění koronavirových omezení mohl být zcela zaplněn stadion Celtic Park pro více než 60 tisíc diváků. Vloni na podzim ve skupině Evropské ligy zvítězila na půdě skotského celku Sparta vysoko 4:1, tehdy se však hrálo bez fanoušků.

"V Celtic Parku nás čeká pořádný kotel. Jsou to fanoušci, kteří jsou na ostrovech velmi ceněni. Naši hráči to musí unést, musíme se připravit na peklo," prohlásil jablonecký kouč Rada.

Zatímco Severočeši ve 3. předkole vstoupili do kvalifikace, Celtic začal sezonu vyřazením v 2. předkole Ligy mistrů od Midtjyllandu. V posledních dvou soutěžních zápasech se už ale vítěz Poháru mistrů evropských zemí z roku 1967 a finalista Poháru UEFA ze sezony 2002/03 oklepal a dal v nich deset branek.

"Je vidět, že se stále zlepšujeme. Mám z toho dobrý pocit. V odvetě budeme chtít podat stejně dobrý výkon," řekl trenér Celticu Ange Postecoglou.

"Bude to pro nás speciální večer tím, že poprvé bude moci být zaplněna kapacita stadionu. Jsem na to neskutečně natěšený. Budeme se za to muset fanouškům výkonem odvděčit," dodal australský trenér s řeckými kořeny.

Zápas začne ve čtvrtek ve 20:45 SELČ.

Statistické údaje před odvetou 3. předkola Evropské ligy: Celtic Glasgow - FK Jablonec Výkop: čtvrtek 12. srpna, 20:45. První zápas: 4:2. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Koslowski (všichni Něm.). Bilance: Skotsko - ČR (Československo): 33 9-5-19 34:52. 1966/67 PMEZ: Celtic Glasgow - Dukla Praha 3:1, 0:0, 1981/82 PVP: Dukla Praha - Glasgow Rangers 3:0, 1:2, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Dundee United 1:0, 0:0, 1985/86 UEFA: Slavia Praha - St. Mirren 1:0, 0:3 po prodl., 1986/87 UEFA: Heart of Midlothian - Dukla Praha 3:2, 0:1, 1987/88 UEFA: Dundee United - Vítkovice 1:2, 1:1, 1991/92 LM: Sparta Praha - Glasgow Rangers 1:0, 1:2 po prodl., 1992/93 PVP: Airdrieonians - Sparta Praha 0:1, 1:2, 1992/93 UEFA: Slavia Praha - Hearts 1:0, 2:4, 1998/99 UEFA: Olomouc - Kilmarnock 2:0, 2:0, 2002/03 UEFA: Žižkov - Glasgow Rangers 2:0, 1:3 po prodl., 2003/04 UEFA: Celtic Glasgow - Teplice 3:0, 0:1, 2006/07 UEFA: Heart of Midlothian - Sparta Praha 0:2, 0:0, 2009/10 EL: Aberdeen - Olomouc 1:5, 0:3, 2020/21 EL: Celtic Glasgow - Sparta Praha 1:4, 1:4, 2020/21 EL: Slavia Praha - Glasgow Rangers 1:1, 2:0, 2021/22 EL: Jablonec - Celtic Glasgow 2:4. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Celtic v Evropě: LM/PMEZ 216 101-37-78 333:255 EL/UEFA 130 55-29-46 194:159 PVP 38 21-4-13 75:37 Celkem 384 177-70-137 602:451 Jablonec v Evropě: EL/UEFA 30 8-8-14 43:47 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 32 9-8-15 46:50 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Celtic: Hart - Ralston, Bitton, Starfelt, Taylor - Soro, Turnbull, McGregor - Abada, Furuhaši, Forrest. Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, Kubista, Kratochvíl, Pilař - Doležal. Absence: Griffiths, Jullien (oba zranění) - nikdo. Zajímavosti: - Celtic v minulé sezoně Evropské ligy 2x prohrál ve skupině 1:4 se Spartou - Celtic ve velkých pohárových soutěžích vyhrál 2 ze 3 domácích zápasů s českými týmy - Jablonec ve 3. předkole Evropské ligy vstoupil do kvalifikace, Celtic přešel do soutěže po vyřazení ve 2. předkole Ligy mistrů s Midtjyllandem (remíza 1:1 doma, prohra 1:2 po prodloužení venku) - Celtic v generálce rozdrtil v domácí lize Dundee 6:0, Jablonec remizoval 2:2 s Bohemians 1905 - Celtic v posledních 2 zápasech zvítězil a dal dohromady 10 branek, předtím v součtu s přípravou 6x za sebou nevyhrál - Celtic vyhrál jediný z posledních 5 domácích zápasů v pohárech - Celtic v roce 1967 vyhrál PMEZ, předchůdce Ligy mistrů, v roce 1970 došel do finále, které si zahrál i v sezoně 2002/03 v Poháru UEFA - Jablonec ještě nikdy nepostoupil v pohárech z kvalifikace, vloni vypadl ve 2. předkole Evropské ligy po prohře 3:5 po prodloužení s Dunajskou Stredou - Jablonec si v roce 2018 zahrál skupinu Evropské ligy, do které ale prošel přímo bez nutnosti hrát kvalifikaci - Jablonec v posledních 3 zápasech nezvítězil a inkasoval v nich 9 branek - Jablonec vyhrál jediný z posledních 12 zápasů v pohárech a v posledních 4 nezvítězil - Jablonec prohrál 5 z posledních 6 venkovních zápasů v pohárech - Celtic obsadil v minulé sezoně skotské ligy 2. místo a poprvé od roku 2011 nezískal titul, Jablonec skončil v domácí soutěži třetí - Čvančara (Jablonec) oslaví den po utkání 21. narozeniny - postupující si ve 4. předkole zahraje s Alkmaarem, vyřazený pak s lepším z dvojice Kostanaj - Žilina