Kyjev - Fotbalisté Jablonce se pokusí rozloučit s Evropskou ligou výhrou. Jejich závěrečný zápas ve skupině na hřišti Dynama Kyjev už sice nebude mít vliv na umístění, neboť ukrajinský celek je už jasně první a Severočeši se nemohou posunout z posledního místa, ale i tak nechybí Jablonci motivaci.

"Jedeme tam s tím, že se chceme důstojně rozloučit s Evropskou ligou a pokusit se získat co nejvíce bodů," řekl trenér Petr Rada před odletem.

Nemá proto v plánu šetřit opory na závěrečný podzimní ligový zápas se Slavií. "Budeme hrát s tím nejsilnějším, co máme. Teď se vůbec nesoustředíme na Slavii, teď máme Evropskou ligu, ve které je čest hrát a uděláme vše pro úspěch," dodal Rada.

Jablonec byl ve všech pěti zápasech ve skupině Kyjevu, Astaně i Rennes vyrovnaným soupeřem, ale vytěžil z toho jen dva body, protože postrádal větší efektivitu v koncovce. Proto by hráči rádi vybojovali vítězství alespoň na rozloučenou a ukončili sedmizápasové čekání na výhru v evropských pohárech.

"Rozloučit se výhrou by bylo super. Bylo by to dobré i před Slavií, protože bychom pak měli větší sebevědomí," prohlásil Tomáš Holeš.

V prvním vzájemném utkání Jablonec doma prohrával s Kyjevem 0:2, ale nakonec dotáhl zápas k remíze 2:2 díky gólům Davida Hovorky a Michala Trávníka. "Když budeme hrát tak, jako jsme hráli doma druhý poločas a vyvarujeme se chyb, tak jsme schopni v Kyjevě vyhrát," věří Holeš.

Od remízy v Jablonci Dynamo zabralo a vyhrálo zbylé tři zápasy, čímž si zajistilo postup i první místo ve skupině. Proti Jablonci se nemá na co šetřit, jelikož jde o jeho poslední zápas roku před dvouměsíční pauzou.

Ukrajinský fotbal má v poslední době nad českým navrch. Z posledních osmi měření sil na pohárové scéně jen jednou uspěl český klub, a to v roce 2014 Plzeň na hřišti Šachtaru Doněck. Navíc ukrajinský národní tým během podzimu vyhrál oba zápasy s českou reprezentací v Lize národů.

"Porazili náš národní tým a Dynamo postoupilo přes Slavii. Jsme třetí v řadě a budeme se snažit uspět. Já osobně mám s nimi ještě vroubek z roku 1985, ještě když jsem hrál za Duklu," připomněl už před prvním vzájemným zápasem Rada souboj Dukly s Dynamem z Poháru vítězů pohárů a výsledky 0:3 a 1:1.

Komplikací pro Jablonec může být, že si dnes nevyzkouší stadion Dynama. Na něm se totiž večer odehraje zápas Ligy mistrů mezi Šachtarem a Lyonem, a tak musí Jablonec trénovat jinde v Kyjevě.

Zápas začne ve čtvrtek v 18:55 v přímém přenosu Nova Sport. Hlavním rozhodčím bude třiatřicetiletý Islanďan Vilhjalmur Thorarinsson, pro něhož půjde o premiéru v hlavní fázi evropských pohárů. Dosud pískal jen předkola, mládežnické zápasy a duel Ligy národů mezi Andorrou a Kazachstánem.

Statistické údaje před utkáním Dynamo Kyjev - FK Jablonec: Výkop: čtvrtek 13. prosince, 18:55 (Nova Sport). Rozhodčí: Thórarinsson - Sigurdsson, Gudmundsson - Kristjansson, Hjaltalin (všichni Isl.). Bilance: Ukrajina - ČR (Československo) 23 10-7-6 35:23 1979/80 UEFA: Ostrava - Dynamo Kyjev 1:0, 0:2, 1985/86 PVP: Dynamo Kyjev - Dukla Praha 3:0, 1:1, 1989/90 UEFA: Dynamo Kyjev - Ostrava 3:0, 1:1, 1990/91 PVP: Dynamo Kyjev - Dukla Praha 1:0, 2:2, 1991/92 PMEZ: Sparta Praha - Dynamo Kyjev 2:1, 0:1, 1998/99 LM: Dynamo Kyjev - Sparta Praha 0:1, 1:0, 2000/01 LM: Šachtar Doněck - Slavia Praha 0:1, 2:0, 2000/01 LM: Sparta Praha - Šachtar Doněck 3:2, 1:2, 2012/13 EL: Liberec - Dněpropetrovsk 2:2, 2:4, 2013/14 EL: Plzeň - Šachtar Doněck 1:1, 2:1, 2018/19 LM: Slavia Praha - Dynamo Kyjev 1:1, 0:2, 2018/19 EL: Jablonec - Dynamo Kyjev 2:2. Kyjev v Evropě: LM/PMEZ 232 98-51-83 333:279 EL/UEFA 103 43-34-26 152:107 PVP 30 20-6-4 72:27 Celkem 361 160-89-112 557:413 Jablonec v Evropě: EL/UEFA 25 7-7-11 36:36 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 27 8-7-12 39:39 Předpokládané sestavy: Kyjev: Bojko - Kedziora, Kádár, Burda, Mykolenko - Sydorčuk, Šepelev - Verbič, Šarapenko, Cygankov - Besedin. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Kratochvíl, Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal. Absence: Rusin, Bujackij, Garmaš, Pivarič (všichni nejistý start) - Kubista, Acosta (oba zranění), Ikaunieks (nejistý start). Zajímavosti: - Kyjev už je jistým vítězem skupiny - Jablonec skončí poslední ve skupině - Jablonec čeká na výhru v pohárech 7 zápasů od srpna 2015 - Jablonec hraje ve skupině evropských pohárů poprvé - Kyjev v předkole LM vyřadil Slavii Praha po výsledcích 1:1 a 2:0, následně vypadl s Ajaxem Amsterodam - kapitán Jablonce Hübschman a Ukrajinec Sobol hrávali za rivala Dynama Šachtar Doněck - Kyjev prohrál jen 3 z 15 zápasů s českými týmy - Kyjev je podle počtu titulů nejúspěšnějším sovětským i ukrajinským klubem, 2x vyhrál Pohár vítězů pohárů (1975 a 1986) - z posledních 8 zápasů s ukrajinskými celky vyhrál český tým jediný (v roce 2014 Plzeň proti Šachtaru) - na stadionu Dynama dnes hraje z bezpečnostních důvodů kvůli situaci na východě Ukrajiny utkání Ligy mistrů Šachtar Doněck, Jablonec bude mít předzápasový trénink jinde - Jablonec vyhrál jediný z posledních 4 soutěžních zápasů - sudí Thórarinsson prožije premiéru v hlavní fázi evropských pohárů