Jablonec rozdrtil v ligové dohrávce Příbram

Jablonec - Fotbalisté rozdrtili v dohrávce 21. kola první ligy Příbram 4:0 a na třetím místě tabulky dál ztrácejí tři body na druhou Plzeň. Severočechy poslal v 36. minutě do vedení Vojtěch Kubista, po změně stran se dvakrát trefil Jan Sýkora a v závěru si úvodní gól v české nejvyšší soutěži připsal finský záložník Kasper Hämäläinen. Domácí Martin Doležal ještě v nastavení nedal penaltu. Jablonec soupeři oplatil stejně vysoký podzimní debakl. Příbram v lize nevyhrála už 14 utkání, venku stále nezískala ani bod a zůstala poslední.

Příbram si poslední ligovou výhru připsala proti Jablonci a Severočechy v lednu porazila i v přípravě (3:1). Jenže na Střelnici dnes byli hosté od první minuty pod velkým tlakem. Favorit měl úvodní gólovou šanci už v druhé minutě, kdy Považanec sám před brankou špatně trefil míč.

O sólový únik na konci první čtvrthodiny obral Sýkoru asistent rozhodčího Moláček, který chybně odmával domnělý ofsajd. Hosté pak na chvíli vyrovnali hru a aktivně si počínal především Rezek, hrající 300. ligový zápas.

Ve 23. minutě byl hodně blízko gólu domácí Kubista, ale sám před brankou vysoko přestřelil. O 13 minut později už se stejný hráč první branky v této ligové sezoně přece jen dočkal, když zhruba z 12 metrů poslal do sítě odražený míč po centru Kroba.

Také druhý poločas začali domácí náporem a brzy bylo o bodech rozhodnuto. K brance měl nejprve blízko "sváteční" střelec Hübschman, které ale Kočí vychytal.

V 52. minutě už byl hostující gólman bezmocný. Doležal se protáhnul kolem debutanta Kleščíka a poslal míč před prázdnou branku Sýkorovi, který nemohl minout.

O tři minuty později se dostal Sýkora znovu dost snadno k dalšímu gólu. Brankář Kočí při pokusu odkopnout míč promáchl a domácí záložník v klidu dovedl balon do sítě. Podruhé v ligové kariéře skóroval dvakrát v jednom utkání.

Hosté se na okamžik v 73. minutě radovali alespoň ze snížení, ale střídající Voltr zahrál rukou a gól nemohl být uznán. Jinak Příbram za soupeřem výrazně zaostávala a domácí kralovali. Jejich výhru korunoval minutu po svém příchodu na hřiště v 81. minutě zblízka střídající Hämäläinen. Pátý gól mohl přidat v nastaveném čase nejlepší ligový střelec sezony Doležal, ale z penalty přestřelil.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Věděli jsme, že první kolo po pauze je vždy takové jiné. Navíc jsme s Příbramí poslední dva vzájemné zápasy prohráli. Na její půdě to bylo naprosto zasloužené, o to více jsme proto hráče upozorňovali, abychom nepodcenili některé situace jako v prvním duelu. Kdybychom dnes vedli o dva góly už před pauzou, tak jsme byli klidnější, ale neproměnili jsme několik šancí. Rozhodl třetí gól a jsem rád i za Hämäläinena, že se poprvé u nás trefil. Penalta Doležala? Za jiného stavu než 4:0 by asi na ni nešel. Podle všeho podklouzl, to se stane."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Měli jsme v poslední době s Jabloncem dobrou bilanci, na zápas jsme se moc těšili a věřili si, že můžeme překvapit. Cítil jsme z hráčů velké odhodlání, ale co je to platné, když pak uděláme velké chyby. Do druhé branky jsme nehráli špatně, ale takový soupeř jako Jablonec už zápas nepustí. Pak už domácí ten zápas jasně ovládli. Sráží nás individuální chyby. První poločas nebyl vůbec špatný, ale při takových chybách se není co divit, že zkušený soupeř nezaváhá."