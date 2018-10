Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce po úvodní smolné prohře v Rennes přivítají v Evropské lize doma Dynamo Kyjev a pokusí se napravit reputaci českého fotbalu v konfrontaci s ukrajinským. Kyjevský celek totiž v srpnu vyřadil v předkole Ligy mistrů pražskou Slavii, národní tým pak navíc v září prohrál v Lize národů doma s Ukrajinou 1:2.

Severočeši potřebují doma bodovat, aby mohli pomýšlet na postupové boje. V poslední době se dostali do dobré formy a už v Rennes odehráli dobrý zápas. Prohráli ho až gólem z penalty v poslední minutě. "Celkově musím hráče za velmi dobrý výkon pochválit. Věřím, že tento mančaft může hrát s kýmkoliv, pokud budeme hrát tak jako dnes," řekl trenér Petr Rada.

Jeho svěřenci to potvrdili, protože v vzápětí porazili mistrovskou Plzeň doma 3:0. O víkendu pak otočili zápas v Teplicích. A to vše při absenci útočníka Martina Doležala, který má zdravotní problémy a jeho start proti Dynamu Kyjev je nejistý.

Ukrajinský tým patří v defenzivě k velmi silným celkům a na hřištích soupeřů prohrál jediný z posledních 15 zápasů. V srpnu měla potíže se proti jeho obraně prosadit i Slavia a až gólem v závěru vybojovala remízu 1:1. V Kyjevě pak prohrála 0:2 a Pražané si stěžovali na kontroverzní rozhodnutí sudích.

"Kyjev vyřadil Slavii. Jakým scénářem, to je jedno. Slavia s nimi ale odehrála více než vyrovnanou partii. Doufám, že mi třeba i trenér (Slavie Jindřich Trpišovský) něco poradí," prohlásil Rada.

Dynamo ale přijelo do Jablonce výrazně oslabené o svého nejlepšího hráče Benjamina Verbiče. Slovinský reprezentant hodně trápil Slavii a trefil se v obou zápasech, v Jablonci měl hrát na hrotu útoku, ale těsně před odjezdem se zranil a zůstal doma. S týmem naopak přicestoval další útočník Arťom Besedin, který ale poslední zápasy nehrál a není jisté, jak je na duel připravený. Šanci tak asi bude muset dostat devatenáctiletý útočník Nazarij Rusin.

"Jsem připravený, ale bude to na trenérovi. Sice jsem měsíc chyběl, ale věřím si, že mohu týmu pomoct," řekl ukrajinský reprezentant Besedin. "Na Jablonec jsme teoreticky připravení, teď je na nás, abychom to dokázali zrealizovat, ale věřím, že se vrátíme domů se třemi body," dodal.

"Náš cíl je vyhrát skupinu. Už jsme ztratili s Astanou, proto si nemůžeme dovolit další ztrátu. Jedeme do Jablonce vyhrát," přidal brankář Denys Bojko.

Ve prospěch Jablonce by ale mohlo mluvit to, že soupeř má od července v nohách o pět zápasů více, jeho hráči by tak mohli být unavenější. "Program máme náročný a není prostor pořádně protočit sestavu. Ale musíme to zvládnout. Jablonec je silný soupeř díky svému týmovému pojetí. Klíčem je dostat ze hry jejich středního záložníka Trávníka," naznačil taktiku trenér Dynama Alexandr Chackevič.

Utkání v Jablonci začne ve čtvrtek ve 21:00 v přímém přenosu ČT Sport.

Statistické údaje před utkáním Jablonec - Dynamo Kyjev: (zápas 2. kola základní skupiny K fotbalové Evropské ligy) Výkop: čtvrtek 4. října, 21:00 (ČT Sport). Rozhodčí: Delferiére - De Neve, De Weirdt - Boucaut, Lambrechts (všichni Belg.).

Bilance: ČR (Československo) - Ukrajina 22 6-6-10 21:33. 1979/80 UEFA: Ostrava - Dynamo Kyjev 1:0, 0:2, 1985/86 PVP: Dynamo Kyjev - Dukla Praha 3:0, 1:1, 1989/90 UEFA: Dynamo Kyjev - Ostrava 3:0, 1:1, 1990/91 PVP: Dynamo Kyjev - Dukla Praha 1:0, 2:2, 1991/92 PMEZ: Sparta Praha - Dynamo Kyjev 2:1, 0:1, 1998/99 LM: Dynamo Kyjev - Sparta Praha 0:1, 1:0, 2000/01 LM: Šachtar Doněck - Slavia Praha 0:1, 2:0, 2000/01 LM: Sparta Praha - Šachtar Doněck 3:2, 1:2, 2012/13 EL: Liberec - Dněpropetrovsk 2:2, 2:4, 2013/14 EL: Plzeň - Šachtar Doněck 1:1, 2:1, 2018/19 LM: Slavia Praha - Dynamo Kyjev 1:1, 0:2.

Jablonec v Evropě: EL/UEFA 21 7-5-9 32:30 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 23 8-5-10 35:33 Kyjev v Evropě: LM/PMEZ 232 98-51-83 333:279 EL/UEFA 99 40-33-26 144:103 PVP 30 20-6-4 72:27 Celkem 357 157-88-112 549:409 Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta. Kyjev: Bojko - Kedziora, Kádár, Burda, Pivarič - Bujalskij, Sydorčuk - Morozjuk, Garmaš, Cygankov - Rusin. Absence: Doležal (nejistý start) - Besedin (nejistý start), Verbič (zranění).

Zajímavosti: - Jablonec na úvod skupiny prohrál 1:2 v Rennes, Kyjev remizoval 2:2 s Astanou - Jablonec hraje ve skupině evropských pohárů poprvé - Kyjev v předkole LM vyřadil Slavii po výsledcích 1:1 a 2:0, následně vypadl s Ajaxem - Jablonec vyhrál jediný z posledních 7 zápasů v pohárech - Jablonec vyhrál poslední dva ligové zápasy - Jablonec doma prohrál jen 2 z posledních 15 soutěžních utkání - kapitán Jablonce Hübschman a Ukrajinec Sobol hrávali za rivala Dynama Šachtar Doněck - Kyjev prohrál jen 3 ze 14 zápasů s českými týmy - Kyjev prohrál jen 3 z posledních 27 soutěžních utkání - Kyjev prohrál jediné z posledních 15 venkovních utkání - Kyjev čeká 5 utkání na výhru v EL - Kyjev je co do počtu titulů nejúspěšnějším sovětským i ukrajinským klubem, 2x vyhrál Pohár vítězů pohárů (1975 a 1986)