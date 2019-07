Jablonec prohrál v předkole EL s Pjunikem 1:2

Gjumri (Arménie) - Fotbalisté Jablonce při vstupu do kvalifikace Evropské ligy prohráli v úvodním utkání 2. předkola na půdě Pjuniku Jerevan 1:2. Severočeši si zkomplikovali cestu za očekávaným postupem a v domácí odvetě příští týden budou muset dotahovat manko. V Gjumri, kde se utkání hrálo kvůli kolizi s vrcholícím evropským šampionátem devatenáctek v arménské metropoli, se v první půli dvakrát prosadil Artur Miranjan, po přestávce snížil Martin Doležal.

Jablonec zažil ve středu velké komplikace cestou do Arménie. Původní ranní let byl kvůli několikahodinovému zpoždění stroje zrušen, náhradní dopravce nedostal povolení k přeletu přes východní Evropu a Severočeši tak odcestovali až večer vládním speciálem. Noc strávili v Jerevanu a do dějiště utkání, 125 kilometrů vzdáleného Gjumri, se přesunuli až dnes.

Jablonec si v minulé sezoně poprvé v historii zahrál základní skupinu pohárů, do které se kvalifikoval přímo. Tentokrát by na cestě do hlavní fáze Evropské ligy musel přejít přes tři předkola. V případě postupu přes Pjunik by Severočeši v dalším předkole hráli s vítězem duelu mezi anglickým Wolverhamptonem a severoirským celkem Crusaders.

Soutěžní premiéru za Jablonec si odbyl uzdravený stoper Jugas. V brance pak překvapivě nastoupil místo Hrubého náhradní gólman Hanuš a už v šesté minutě inkasoval. Vardanjan se ve středu pole odpoutal od Kratochvíla, za vápnem přiťukl Miranjanovi a ten technickou střelou k tyči otevřel skóre.

Na Jablonci jako by se náročný přesun v kombinaci s dvouhodinovým časovým posunem a velkým vedrem v Arménii podepsal a v první půli domácím na polorozpadlém stadionu s kapacitou necelých tří tisíc míst nestačil.

Severočeši si v úvodním dějství vytvořili jen jednu větší šanci, ale Břečka v 27. minutě po rohu hlavou minul. Vzápětí musel po surovém faulu kvůli zranění kolena střídat hostující Jovovič.

O dvě minuty později přidal Pjunik, který v roce 2011 vypadl v 2. předkole Ligy mistrů s Plzní po vysokých prohrách 0:4 doma a 1:5 venku, druhý gól. Jablonecká obrana nechala zacentrovat Simonjana a nepokrytý Miranjan hlavičkou zvýšil.

Pjunik hned po pauze mohl přidat třetí gól, ale Jefimov těsně minul. Jinak ovšem český favorit v druhé půli přidal a v 53. minutě snížil. Acostův centr z rohu přizvedl Kratochvíl a Doležal na zadní tyči hlavou dotlačil míč do sítě.

Severočeši poté druhý celek uplynulé sezony arménské ligy, který nikdy nepřešel 3. předkolo pohárů, zatlačili, ale srovnat nedokázali. Kratochvíl pálil jen do středu branky a Acosta v 79. minutě ve velké šanci špatně zpracoval míč. Jablonec tak navázal na víkendovou porážku 0:2 na Spartě.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "V prvním poločase jsme do toho vstoupili hodně ustrašeně. Přitom prvních pět minut nebylo špatných, ale pak jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Ale dnes prostě bez běhání a pohybu fotbal nejde hrát. Soupeř hrozil z brejkových situací a dvakrát nás potrestal. Měli jsme to řešit jinak. Nemůže se nám přeci stát, že takto zkušené mužstvo dostane dva góly z brejků. Oni na to hráli, stejně jako to dělali v prvním předkole s Makedonci. O poločase jsem musel zvednout hlas, protože jinak bychom tu asi prohráli větším rozdílem. V druhém poločase jsme byli ve větším pohybu, což byl oproti prvnímu poločasu diametrální rozdíl. Pak už jsme kontrolovali hru. Zaplaťpánbůh, že jsme vstřelili branku. Měli jsme tam ještě dvě dobré příležitosti, ale bohužel nedali jsme je."

Tomáš Hübschman (kapitán Jablonce): "To, co jsme předvedli v prvním poločase, byla katastrofa. Nebylo to dobré od všech, ať si každý sáhne do svědomí, co pro to udělal nebo udělat mohl. Dostali jsme dva góly, byli jsme všude pozdě a neudrželi jsme balon. Nechali jsme soupeře hrát a on měl dost prostoru. O poločase jsme si to řekli a chtěli jsme něco změnit. Chtěli jsme držet balon tak, aby více běhal Pjunik. Bylo divné, že najednou to druhý poločas šlo. Musíme si to zhodnotit. Druhá půle už byla lepší, ale i tam byly pasáže, kdy my nehrajeme fotbal, my běháme fotbal. Výsledek není až tak katastrofální na to, jaká byla hra v první půli. To bylo něco šíleného. Výsledek pro pohár to až tak hrozný není."

Pjunik Jerevan - FK Jablonec 2:1 (2:0)

Branky: 6. a 30. Miranjan - 53. Doležal. Rozhodčí: San - Josipovič, Erni (všichni Švýc.). ŽK: Marku, Žestokov - Acosta.

Pjunik: Dragojevič - Stankov, Žestokov, Marku, Manucharjan - Jedigarjan - Simonjan (66. Alfred), Jefimov, Vardanjan, Ševčuk - Miranjan (81. Galimov). Trenér: Tarchanov.

Jablonec: Hanuš - Holík, Jugas, Břečka, Sýkora - Hübschman, Považanec - Matoušek (86. Chramosta), Kratochvíl (90. Pilík), Jovovič (28. Acosta) - Doležal. Trenér: Rada.