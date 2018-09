Rennes (Francie) - Fotbalisté Jablonce v historicky prvním vystoupení v základní skupině Evropské ligy prohráli 1:2 na hřišti Stade Rennes po inkasovaném gólu z penalty v nastavení. Za francouzský celek, který se ve skupině představil po sedmi letech, chytal český reprezentační brankář Tomáš Koubek.

Domácí poslal do vedení v prvním poločase nechytatelnou ranou pod břevno Ismaila Sarr. Za Jablonec po přestávce vyrovnal Michal Trávník, který z přímého kopu technickou střelou kolem zdi k bližší tyči nachytal Koubka. Poslední slovo však patřilo Rennes, o jehož vítězství rozhodl z penalty v 91. minutě Hatem Ben Arfa.

Jablonečtí v prvním poločase dokázali držet s pátým celkem minulé sezony francouzské ligy krok, ale Koubka ani jednou neohrozili. Domácí byli o něco nebezpečnější, ale do vedení se dostali až díky výstavní střele Ismaila Sarra, který si narazil míč se spoluhráčem a zpoza vápna poslal tvrdou ránu pod břevno.

Do druhé půle udělal trenér Rada jednu změnu v sestavě a místo Doležala poslal do útoku Chramostu. A v 54. minutě se hosté dočkali vyrovnání. Po faulu na Holeše se k přímému kopu postavil Trávník a technickou střelou kolem zdi k bližší tyči zaskočil Koubka.

Nejistý zákrok předvedl Koubek také po hodině hry. Chramosta dostal dlouhý míč za obranu, český gólman vyběhl daleko za vápno, ale nedůrazně hlavičkoval, takže k míči se dostal jablonecký útočník, ale z úhlu prázdné branky využít nedokázal a trefil jen obránce.

Domácí po vyrovnání zvýšili aktivitu a v 75. minutě nebezpečně vystřelil Benjamin André, ale jeho ránu brankář Hrubý vyrazil. Na hřiště se dostal také Hatem Ben Arfa, který nastoupil k prvnímu za Rennes a nakonec právě bývalý hráč Olympique Marseille nebo Paris St. Germain rozhodl o vítězství.

V 90. minutě totiž Tomáš Holeš při rohovém kopu zbytečně přidržel Theosona Siebatcheua a rozhodčí nařídil pokutový kop. K penaltě se postavil patnáctinásobný francouzský reprezentant Ben Arfa a bez problémů překonal Hrubého. Rennes si tak v patnáctém utkání připsalo vůbec první vítězství ve skupině.

Jablonec v dalším utkání za dva týdny přivítá doma Dynamo Kyjev, Rennes se představí v Astaně.

Hlasy po utkání:

Sambri Lamouchi (trenér Rennes): "Nastoupili jsme, jako bychom byli pod nějakou tíhou odpovědnosti, takže jsem rád, že jsme zahájili skupinu výhrou. Na začátku jsme měli problém s útokem Jablonce, který bude těžkým soupeřem pro Astanu a Dynamo Kyjev. Pomohla nám až krásná vedoucí branka. Snad se nám teď bude ve skupině dýchat lépe."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Přesvědčili jsme se, jak je fotbal někdy krutý. Mrzí mě, že jsme ten zápas nedotáhli minimálně do remízy. Domácí šli do vedení zřejmě střelou tohoto kola Evropské ligy a navíc jsme inkasovali z penalty v devadesáté minutě. Víc šancí si domácí snad ani nevytvořili, na to, že to je tým z ligy mistrů světa. Celkově musím hráče za velmi dobrý výkon a devadesát odehraných minut pochválit. Kromě Hübschmana a Chramosty to byla pro všechny vlastně evropská premiéra. Věřím, že tento mančaft může hrát s kýmkoliv, pokud budeme hrát tak jako dnes."

Zdroj: www.fkjablonec.cz

Utkání 1. kola skupiny K fotbalové Evropské ligy:

Stade Rennes - FK Jablonec 2:1 (1:0)

Branka: 31. Sarr, 90.+1 Ben Arfa - 54. Trávník. Rozhodčí: Nilsen - Grönevik, Isaksen (všichni Nor.). ŽK: André - Jovovič, Považanec, Holeš.

Rennes: Koubek - Traoré, Mexer, Da Silva, Bensebaini - Grenier, Gelin (65. Ben Arfa), André - Del Castillo (61. Niang), Siebatcheu, Sarr (75. Bourigeaud). Trenér: Lamouchi.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Masopust (77. Kubista), Trávník, Hübschman, Považanec, Jovovič (88. Břečka) - Doležal (46. Chramosta). Trenér: Rada.

Dynamo Kyjev - Astana 2:2 (2:1)

Branky: 11. Cygankov, 45.+2 Garmaš - 21. Aničič, 90.+5 Murtazajev.

Kyjev: Bojko - Kedziora, Kádár, Burda, Pivarič - Sydorčuk, Bujalskij (90.+2 Šepelev) - Cygankov (90. Morozjuk), Garmaš (79. Duelund), Verbič - Rusyn. Trenér: Chackevič.

Astana: Erič - Rukavina, Postnikov, Aničič, Šomko - Tomasov (88. Murtazajev), Majevskij, Kleinheisler, Henrique - Kabananga (82. Janga), Almeida (80. Mužikov). Trenér: Babajan.

Tabulka:

1. Rennes 1 1 0 0 2:1 3 2. Astana 1 0 1 0 2:2 1 Dynamo Kyjev 1 0 1 0 2:2 1 4. Jablonec 1 0 0 1 1:2 0