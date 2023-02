Jablonec překvapivě zvítězil v Ostravě a po čtyřech kolech vyhrál

Ostrava - Fotbalisté Jablonce v 19. kole první ligy překvapivě zvítězili v Ostravě 2:1 a naplno bodovali po čtyřech zápasech. Hosty poslal do vedení ve 29. minutě jednačtyřicetiletý Tomáš Hübschman, který se stal nejstarším střelcem samostatné nejvyšší soutěže. V 83. minutě přidal pojistku Václav Sejk, v nastaveném čase už pouze snížil Srdjan Plavšič. Severočeši se posunuli na 12. místo neúplné tabulky, Baník po první jarní porážce zůstal devátý.

Ostrava odstartovala aktivně a hned v úvodních minutách Kuzmanovič protáhl brankáře Hanuše. Ještě větší příležitost však vzápětí nabídl svým zaváháním stoper Pojezný hostujícímu Sejkovi, který se dostal sám před Laštůvku, ale nabídnuté šance se zalekl a levačkou obstřelil gólmana i bránu.

Domácí se snažili tvořit hru a diktovat tempo a měli výrazně větší držení míče, přesto ve 29. minutě inkasovali. Po rohu se u bližší tyči dostal k míči Hübschmann a s přispěním teče domácího Klímy překonal Laštůvku.

Záložník Hübschman se ve věku 41 let a pět měsíců stal nejstarším střelcem v ligové historii. Dosavadní rekord držel Pavel Zavadil, jenž v srpnu 2019 za Opavu skóroval proti Jablonci ve 41 letech a třech měsících.

Jabloneckým stouplo sebevědomí a ve 35. minutě měl další šanci Chramosta, ale prudkým volejem po přihrávce za obranu těsně minul.

Baník ke konci poločasu obnovil svou iniciativu a ve druhém poločase postupně soupeře přišpendlil k vápnu. Velká územní převaha ale negenerovala góly. I když třeba Cadu či Buchta měli na šestnáctce zajímavé pozice, jejich rány skončily vysoko nad.

V závěrečné čtvrthodině měli Ostravští až drtivý tlak. Ten však hosté ustáli a v 83. minutě podnikli protiútok do otevřené obrany, na jehož konci Sejk po přihrávce střídajícího Ikauniekse pohodlně skóroval do odkryté branky.

I když Slezané upadli do křeče, v nastavení je probral nádhernou dalekonosnou trefou Srb Plavšič. Na víc ale už Baníku nezbyl čas a doma podlehl Jablonci po pěti ligových duelech.

Hlasy po utkání:

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Byli jsme dnes absolutně neplodní ve finální fázi. Měli jsme jen tři střely na bránu, z toho jedna byla gólová. Hanuš tam ale kromě toho nemusel nic řešit. Převaha byla velká, ale zlobila nás koncovka. Soupeř nám dal první branku ze standardky, kde to byl ale vlastní gól, a druhou z brejku, kterou to rozhodl. Zklamání z výsledku je velké, ale aspoň víme, že máme na čem pracovat. Hráči si musí uvědomit, že to bude chtít ještě hodně práce, jestli se chceme dostat do první šestky."

David Horejš (trenér Jablonce): "Odehráli jsme hodně povedené utkání. Nějakých osm minut měl Baník tlak, ale nám dobře fungovala organizace hry. Hráli jsme z aktivního bloku a měli jsme i aktivitu směrem nahoru. Pomohla nám k tomu i úvodní branka, měli jsme i další šanci Chramostou. Poločas jsme dohráli velmi dobře, pokračovali jsme v tom i po změně stran a z brejku přidali druhý gól. Musím své mužstvo celkově pochválit. Fungovala nám organizace hry, Baník jsme do ničeho vážnějšího nepustili, skóroval až po nádherné střele z dálky. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Věděli jsme, jak hrál Baník v Teplicích, chtěli jsme je proto napadat. Hübschman s Považancem odehráli skvělé utkání, tam byl klíč k úspěchu. Udrželi jsme míče a hru kontrolovali. Ale nechci dnes chválit jednotlivce, každý v týmu splnil svou roli."

Baník Ostrava - FK Jablonec 1:2 (0:1)

Branky: 90.+3 Plavšič - 29. Hübschman, 83. Sejk. Rozhodčí: Batík - Paták, Podaný - Machálek (video). ŽK: Lischka, Kuzmanovič, Tijani, P. Jaroň - Akpudje, Martinec. Diváci: 5405.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Lischka, Pojezný, Šehič (76. Fleišman) - Cadu (76. P. Jaroň), Miškovič (61. Buchta), Kaloč, Kuzmanovič (87. Šín), Plavšič - Klíma (61. Tijani). Trenér: Hapal.

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Král, Martinec, Polidar - Šulc, Považanec, Hübschman, Jovovič (72. Ikaunieks) - Sejk (90. Souček), Chramosta (84. Štěpánek). Trenér: Horejš.