Jablonec nad Nisou - Jablonecké fotbalisty čeká ve čtvrtek zřejmě klíčové utkání ve skupině Evropské ligy. Po dvou zápasech jsou na posledním místě čtyřčlenné tabulky s jediným bodem, a pokud chtějí dál reálně pomýšlet na postup, potřebují doma porazit vedoucí Astanu. Severočeši chtějí proti kazašskému mistrovi navázat na sérii čtyř výher z domácí ligy, především pak na sobotní drtivé vítězství 6:0 z Příbrami.

Jablonec při svém premiérovém startu v základní skupině evropských pohárů nejprve prohrál gólem v poslední minutě v Rennes 1:2 a poté doma remizoval s Dynamem Kyjev 2:2, když dotáhl dvoubrankovou ztrátu. Severočeši ani v jednom utkání herně nezklamali, ale nyní už nutně potřebují bodovat naplno.

"Je to hodně důležitý zápas. Astana má čtyři body a tento zápas bychom měli, nebo chceme zvládnout, abychom se tam dotáhli a udrželi se nějak ve hře. V případě, že by se to nepovedlo, už by to bylo hodně těžké. Budeme chtít určitě vyhrát," řekl novinářům jablonecký záložník Michal Trávník, který se při sobotní výhře v Příbrami blýskl hattrickem.

"Je to důležité utkání, ale neřekl bych, že zlomové. Jsou tam ještě potom tři zápasy. Vstoupili jsme do toho poprvé v existenci klubu a myslím, že zatím důstojně reprezentujeme český fotbal. I když ne třeba bodově, ale oba zápasy jsme odehráli na vysoké úrovni. Uvidíme, jak se to celé vyvine, ale chtěli bychom vyhrát. Je to vyrovnaná skupina a budu šťastný, když do toho promluvíme i my," uvedl jablonecký kouč Petr Rada.

Jeho svěřence čeká lídr skupiny, který nejprve remizoval 2:2 na půdě Dynama Kyjev a pak doma porazil Rennes 2:0. Účastník hlavní fáze Ligy mistrů ze sezony 2015/16, kterého v minulosti vedl i český trenér Miroslav Beránek, vloni prošel ze skupiny Evropské ligy na úkor Slavie. Doma s Pražany remizoval 1:1 a v závěrečném duelu v přímém souboji o postup zvítězil v Edenu 1:0.

"Astana hrála před třemi lety Champions League. Už uhrála čtyři body ve skupině, musíme se na ně připravit. Ale myslím, že se hráči nemají čeho bát," uvedl Rada. "Vyhráli s Rennes, remizovali s Kyjevem, takže velmi těžký soupeř. Bude to velmi důležité. Mají čtyři body, kdybychom to zvládli, dotáhneme se na ně," dodal jablonecký záložník Jakub Považanec.

Severočeši věří, že si udrží dobrou formu z posledních zápasů. Pozor si chtějí dát na úvod utkání, jelikož s Kyjevem po 14 minutách prohrávali 0:2. "Vítězství v Příbrami je určitě povzbuzení, ale musíme být stále skromní a jít do zápasu s tím, že to není Příbram. Od začátku k tomu musíme přistoupit ne tak jako s Kyjevem. Ale konec nám vyšel a na to musíme navázat," uvedl Považanec.

Astana, která neprohrála už 10 zápasů v řadě a které chybí jediná výhra ze čtyř zápasů k obhajobě kazašského titulu, přijela do Jablonce v kompletním složení.

Zápas začne v Jablonci ve čtvrtek v 21:00.

Statistické údaje před utkáním Evropské ligy Jablonec - Astana: Výkop: čtvrtek 25. října, 21:00 (Nova Sport). Rozhodčí: Schörgenhofer - Gutschi, Riedel - Hameter, Eisner (všichni Rak.). Bilance: ČR - Kazachstán 8 3-3-2 10:7. 2003/04 UEFA: Žižkov - Ženis Astana 3:0, 3:1, 2007/08 Intertoto: Tobol Kostanaj - Liberec 1:1, 2:0, 2012/13 LM: Liberec - Karaganda 1:0, 1:1 po prodl., 2017/18 EL: FC Astana - Slavia 1:1, 1:0. Jablonec v Evropě: EL/UEFA 21 7-5-9 32:30 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 23 8-5-10 35:33 Astana v Evropě: LM/PMEZ 28 10-10-8 32:36 EL/UEFA 30 11-7-12 41:45 Celkem 58 21-17-20 73:81 Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta. Astana: Erič - Rukavina, Postnikov, Aničič, Šomko - Tomasov, Kleinheisler, Majevskij, Henrique - Almeida, Kabananga. Absence: Doležal (zranění) - nikdo. Zajímavosti: - Jablonec na úvod skupiny prohrál 1:2 v Rennes, poté remizoval 2:2 s Kyjevem - Astana remizovala 2:2 s Kyjevem a vyhrála 2:0 nad Rennes - Jablonec hraje ve skupině evropských pohárů poprvé - Astana je ve skupině EL potřetí za sebou - Jablonec vyhrál jediný z posledních 8 zápasů v pohárech - Jablonec vyhrál poslední 4 ligové zápasy se skóre 13:1 - Jablonec doma prohrál jen 2 z posledních 17 soutěžních utkání - Astana je 10 soutěžních zápasů neporažena - Astana potřebuje v kazašské lize vyhrát jeden ze zbylých čtyř duelů, aby obhájila titul - Astana se loni utkala ve skupině se Slavií, doma remizovala 1:1 a v Edenu vyhrála 1:0 - nejlepšími střelci Astany v lize jsou Ščetkin a Tomasov s 10 góly - Trávník dal v posledních 6 zápasech za Jablonec 7 gólů - Holeš a Považanec jsou v disciplinárním ohrožení - Jovovič (Jablonec) slaví den po utkání 24. narozeniny