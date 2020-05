Jablonec porazil Zlín 1:0, i když hrál téměř poločas v oslabení

Jablonec - Jablonečtí fotbalisté v obnovené jarní ligové premiéře po koronavirové přestávce porazili Zlín 1:0. Utkání 25. kola rozhodl brankou v 31. minutě Libor Holík, někdejší hráč "Ševců". Severočeši vedení udrželi, přestože od 48. minuty dohrávali oslabeni po vyloučení Dominika Plechatého. V tabulce si pojistili třetí místo. Zlín v obnovené ligové premiéře pod trenérem Bohumilem Páníkem popáté za sebou v nejvyšší soutěži nezvítězil a zůstal čtrnáctý.

"Hráče musím pochválit. Po tak dlouhé pauze dohrávat v deseti není jednoduché, ale oni to dnes takticky zvládli velmi dobře," uvedl pro média jablonecký trenér Petr Rada. "I kvůli tomu, že jsme hráli v početní převaze, jsme měli uhrát aspoň bod. V naší situaci by byl zlatý," dodal Páník.

Obnovená premiéra začala s jedním velkým překvapením v domácí sestavě. Místo zraněného Doležala nastoupil vysoký útočník Dočekal, pro kterého to byl vůbec první ligový zápas za severočeský klub, kde v mládí vyrůstal.

"Věděli jsme, že s novým trenérem a po vydařené přípravě přijede ambiciózní soupeř. Ale na hru Zlína jsme byli připraveni. Kvůli eliminaci jejich výškové převahy jsme i upřednostnili v sestavě Dočekala před Chramostou, přestože s námi trénoval teprve týden," uvedl Rada.

V hledišti se dostalo do omezeného počtu 300 osob i na rodinné příslušníky a několik klubových partnerů a o povzbuzování se snažila z vnější strany stadionu také hrstka domácích fanoušků. Ti mohli mít radost z aktivního úvodu a několika průniků Matouška, které však neměly efekt.

"Zápas měl velmi dobré parametry, hra byla oboustranně kvalitní, ale chyběla tomu atmosféra. Ta prostě k fotbalu patří, bez diváků to nebylo ono," podotkl Páník.

Hosté nepřijeli pod Jizerské hory s pasivní taktikou, trenér Páník ve svém prvním soutěžním duelu po návratu do Zlína nadiktoval týmu ofenzivu. Akce často táhnul Janetzký, s jehož rychlostí si domácí dlouho nevěděli rady. I proto měli hosté první šanci, ale křížnou střelu Cedidly domácí stačili srazit na roh. Poté Janetzký vypálil nad.

Pak se znovu zvedli Jablonečtí a dvakrát byl vidět novic Dočekal. Nejdříve připravil šanci Sýkorovi, ale obrana Zlína ještě dokázala zasáhnout. Další Dočekalovo prodloužení centru od Kroba se v 31. minutě dostalo až k Holíkovi na zadní tyč a domácí bek propálil Dostála mezi nohy.

"Já si toho gólu moc vážím. Ale to by bylo proti každému soupeři, neberu to, proti komu to bylo," řekl Holík. "Dnes opravdu bylo jedno, kdo to tam dotlačí. Po té dlouhé pauze jsme se potřebovali hlavně chytit," dodal bývalý zlínský hráč.

Svižný fotbal v ideálním slunečném počasí pokračoval i po pauze a Severočeši brzy museli do deseti. Ve 48. minutě uviděl Plechatý po faulu na hbitého Janetzkého červenou kartu a domácí marně protestovali, že hostující hráč byl předtím údajně v ofsajdu. "Do deseti jsme šli asi oprávněně, podle mých informací ofsajd nebyl," uznal Rada.

V 58. minutě se Jablonečtí zlobili na sudí znovu poté, co Lerch nenařídil penaltu po ruce Buchty. Krátce předtím hlavní rozhodčí za hrubý zákrok zezadu nevyloučil Condeho.

Kvůli verdiktům sudího začal být zápas nervózní a ubylo fotbalovosti. Hosté měli v přesilovce míč častěji na kopačkách a domácí se snažili o rychlé a nebezpečné výpady. Jablonec už vedení udržel, Zlínští si příliš velkých šancí na vyrovnání nevypracovali. Se severočeským soupeřem v lize nevyhráli už 12 utkání.

"Po vyloučení jsme nedokázali už hrát do plného bloku, to dokáže jen Barcelona. Někdy jsme míče zbytečně nakopávali, místo abychom více využívali naše konstruktivní hráče," podotkl Páník.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Věděli jsme, že s novým trenérem a po vydařené přípravě přijede ambiciózní soupeř. Ale na hru Zlína jsme byli připraveni. Kvůli eliminaci jejich výškové převahy jsme i upřednostnili v sestavě Dočekala před Chramostou, přestože s námi trénoval teprve týden. Soupeř zpočátku zlobil po brejcích, ale až na střelu Janetzkého těsně nad neměl šanci, my naopak i díky práci Dočekala dali vedoucí gól. Do deseti jsme šli asi oprávněně, podle mých informací ofsajd nebyl a pak nás čekala těžká práce. Hráče musím pochválit. Po tak dlouhé pauze dohrávat v deseti není jednoduché, ale oni to dnes takticky zvládli velmi dobře. Škoda jen, že jsme nevyužili ještě nějaký brejk, abychom dohrávali ve větším klidu."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "V prvním poločase měla naše hra dobré parametry. Byla tam řada velmi dobrých situací, ale nedokázali jsme se dostat více do koncovky. Po vyloučení jsme nedokázali už hrát do plného bloku, to dokáže jen Barcelona. Někdy jsme míče zbytečně nakopávali, místo abychom více využívali naše konstruktivní hráče. Takže i kvůli tomu, že jsme hráli v početní převaze, jsme měli uhrát alespoň bod. V naší situaci by bylzlatý. Teď se už musíme soustředit na další zápas, v naší situaci se musíme rvát o každý v každém utkání."

FK Jablonec - Fastav Zlín 1:0 (1:0)

Branka: 31. Holík. Rozhodčí: Lerch - Šimáček, Ratajová. ŽK: Conde, Jiráček (oba Zlín). ČK: 48. Plechatý (Jablonec). Bez diváků.

Sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman - Pleštil (73. Kratochvíl), Matoušek (50. Jeřábek), Považanec (81. Chramosta), Sýkora - Dočekal (81. Pilík). Trenér: Rada.

Zlín: Dostál - Cedidla, Buchta, Simerský, Jiráček - Hlinka, Conde (59. Martínez) - Fantiš (59. Džafič), Janetzký (69. Jawo), Čanturišvili (86. Bartošák) - Poznar. Trenér: Páník.