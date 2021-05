Jablonec porazil Teplice 4:1 a upevnil si druhé místo v lize

Praha - Fotbalisté Jablonce potvrdili formu a v předehrávce 31. kola první ligy zvítězili nad Teplicemi 4:1. Hattrickem se blýskl Martin Doležal, jednu branku dal Vojtěch Kubista. Za hosty snížil Robert Jukl. Jablonec už 11 kol po sobě neprohrál a v neúplné tabulce si upevnil druhé místo před Spartou, která ztrácí šest bodů, ale má k dobru dvě utkání. Teplice v posledních devíti ligových zápasech nezvítězily a na patnácté příčce mají jen čtyřbodový náskok na sestupové pásmo.

Tepličtí v Jablonci nastoupili s třemi stopery, čisté konto ale udrželi jen přes dvě minuty. Poté po Krobově jemném centru z přímého kopu prodloužil hlavou míč Pleštil a Doležal ho zblízka doklepl do sítě. Jednatřicetiletý útočník skóroval ve čtvrtém kole po sobě.

Hosté hráli v úvodním dějství s velkým favoritem vyrovnanou partii, ale nevedlo se jim v koncovce. Ve 12. minutě nejprve Černý z metru trefil gólmana Hanuše a poté Vukadinovič zblízka mířil jen do břevna. Už po 20 minutách musel domácí trenér Rada, který v minulosti už čtyřikrát vedl Teplice, kvůli zranění vystřídat nejlepšího týmového střelce ligové sezony Schranze.

Ve 38. minutě měl další šanci Černý, ale v dobré pozici mu střelu na poslední chvíli srazil na roh Štěpánek. Na opačné straně mířil hlavou kousek vedle Jovovič. Ve 40. minutě už Jablonečtí zvýšili. Po kombinační akci našel Jovovič volného Doležala, který zblízka umístil balon do odkryté branky.

Hned tři minuty po přestávce se domácí prosadili potřetí. Odražený míč se dostal ke Kubistovi a ten povedenou ranou s pomocí tyče překonal Grigara. Jablonecký stoper potvrdil, že prožívá nejlepší sezonu v kariéře, v ligovém ročníku se trefil popáté.

Po hodině hry skórovali i Tepličtí. Po centru z pravé strany prodloužil míč za vybíhajícího gólmana Hanuše Vondrášek a Jukl jej hlavou bez problémů poslal do odkryté branky. Připsal si druhou trefu v ligové kariéře.

V 63. minutě křížnou střelou těsně minul domácí Jovovič. Následně Doležal nepřekonal brankáře Grigara, ale druhého hattricku v ligové kariéře se za chvíli přece jen dočkal. Po chybě obrany postupoval z levé strany na gólmana a obstřelem zvýšil na 4:1. S 12 brankami v ligové sezoně ztrácí už jen jedinou trefu na čelo tabulky kanonýrů.

Jablonečtí mohli chvíli nato skórovat znovu, Považanec po Doležalově přihrávce ale Grigara nepřekonal. Domácí to ale příliš mrzet nemuselo, Teplice v lize porazili posedmé za sebou.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Vstoupili jsme do toho velice dobře, ve třetí minutě jsme dali krásnou branku po nacvičeném signálu. Paradoxně nám ale ten gól uškodil. Ztráceli jsme jednoduché balony, Teplice nás zlobily. Přečkali jsme se štěstím dvě velké šance. Beru první poločas trochu na sebe. Dva dny před zápasem byl trénink trochu výživnější, hráčům chyběla živost. Asi jsem si myslel, že máme ještě 20 zápasů. Trochu nás uklidnil až druhý gól, šli jsme do poločasu s dvoubrankovým náskokem. Na druhou stranu se nám zranil Ivan Schranz. Do druhého poločasu jsme vstoupili už aktivněji, už jsme byli jistější na balonu. Kubista dal nádherný gól na 3:0. Pak jsme dostali zbytečný gól, hráči se nedomluvili. Teplice věřily, že se nadechnou, ale my dali čtvrtý gól a už bylo rozhodnuto. Pro nás důležité tři body. Hon za pokladem pokračuje. My tam jsme, to je pro nás důležité."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, ve třetí minutě jsme inkasovali ze standardky, což se vždy bere jako laciný gól. Jablonec vedl 1:0, možná tomu uzpůsobil taktiku a vycházel z bloku. Přesto jsme si vypracovali čtyři, možná pět gólových šancí, ale v koncovce jsme nebyli důslední. Domácí nás potrestali gólem skoro do prázdné branky. Do druhého poločasu si říkáme, že není nic ztracené, že pokračujeme ve stejné hře. Ale přijde odvrácený míč po standardce a Kubista to snad ani líp trefit nemohl. Prohráváme 0:3 a potom je už těžké něco s výsledkem dělat. Dali jsme kontaktní gól, ale zkušený domácí tým si to pohlídal. Po naší chybě zvýšili na 4:1. Domácí nám ukázali kvalitu v řešení klíčových situací. Nám to tam nepadá, nemáme teď střelce. Bylo by lepší, kdyby Brno zítra nevyhrálo, bylo by to klidnější. Ale když zvládneme poslední tři zápasy, nemusíme se dívat dozadu. Ale po oku samozřejmě soupeře sledujeme."

FK Jablonec - FK Teplice 4:1 (2:0)

Branky: 3., 40. a 72. Doležal, 48. Kubista - 60. Jukl. Rozhodčí: Berka - Hrabovský, Mojžíš - Cieslar (video). ŽK: Vondrášek, Mazuch, Hyčka (všichni Teplice). Diváci: 459 (omezený počet).

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Kubista (84. Martinec), Zelený, Krob - Hübschman - Pleštil (54. Pilař), Považanec (84. Smejkal), Jovovič - Schranz (20. R. Hrubý) - Doležal (84. Chramosta). Trenér: Rada.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Mazuch, Knapík, Gabriel, Černý (62. Fortelný) - Hyčka, Jukl, Mareček, Moulis (82. Trubač) - Vukadinovič (62. Macej). Trenér: R. Kučera.

Tabulka:

1. Slavia 30 24 6 0 80:17 78 2. Jablonec 31 20 5 6 57:31 65 3. Sparta 29 18 5 6 63:35 59 4. Slovácko 30 16 5 9 52:32 53 5. Plzeň 29 15 6 8 49:35 51 6. Liberec 30 14 8 8 42:26 50 7. Pardubice 30 13 7 10 37:39 46 8. Ostrava 30 12 9 9 42:28 45 9. Bohemians 1905 30 9 12 9 34:31 39 10. Olomouc 30 9 12 9 36:34 39 11. České Budějovice 30 8 11 11 30:42 35 12. Karviná 30 8 10 12 33:45 34 13. Mladá Boleslav 30 7 9 14 36:46 30 14. Zlín 30 8 6 16 27:43 30 15. Teplice 31 6 8 17 30:62 26 16. Brno 30 4 10 16 25:46 22 17. Příbram 30 4 8 18 20:59 20 18. Opava 30 3 7 20 19:61 16