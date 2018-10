Jablonec - Fotbalisté Jablonce zvítězili v 11. ligovém kole nad Slováckem 2:0. Domácí rozhodli o svém triumfu už v první půli, kdy se trefili Vladimir Jovovič a Lukáš Masopust. Severočeši vyhráli v lize potřetí za sebou a přibližují se pohárovým příčkám. Na třetí Spartu a čtvrtou Ostravu ztrácejí čtyři body a na pátý Zlín jen bod. Slovácko prohrálo v nejvyšší soutěži pošesté za sebou a kleslo na předposlední patnácté místo.

Jablonec ve čtvrtek remizoval v Evropské lize 2:2 s Dynamem Kyjev, přestože prohrával 0:2, a dobré rozpoložení si přenesl i do úvodu dnešního utkání. Hned v sedmé minutě totiž z první velké šance udeřil.

Masopust nacentroval z pravé strany do vápna a nabíhající Jovovič hlavou překonal Daňka. Černohorský křídelník utnul své střelecké trápení a dal první gól od března. V 28. minutě měli první velkou šanci hosté. Po centru ze strany hlavičkoval Kuchta a domácí zachránil od vyrovnání brankář Hrubý.

Na druhé straně nepřesně střílel Masopust, v 38. minutě však už stejný hráč nezaváhal. Hostující Havlík se ve snaze udržet míč nechal obrat Považancem, který nasprintoval až do vápna a jeho přihrávku doklepl z malého vápna do sítě Masopust. Jablonecký záložník navázal na vítěznou trefu z minulého kola z Teplic.

Severočeši po přestávce s přehledem kontrolovali vedení a nepouštěli soupeře do šancí. Naopak několikrát mohli zvýšit. Jovovičův pokus však zblokovala obrana, Trávník proti bývalému klubu v 76. minutě mířil vedle a v závěru při brejku dva na jednoho Chramosta zvolil střelu do Daňka.

V poslední minutě mohl snížit střídající Kubala, hlavou ale trefil jen tyč. Slovácko potvrdilo, že se mu proti Jablonci nedaří, v lize nad ním nezvítězilo podeváté za sebou.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsme rádi, že jsme to po náročném zápase s Kyjevem zvládli. Navázali jsme na tři povedené zápasy s Plzní, Teplicemi a Kyjevem. Věděli jsme, že to bude těžké utkání, protože podle mého Slovácko nepatří do spodku tabulky. Za přístup a nasazení musím hráčům poděkovat. Dali jsme brzo gól, což nám pomohlo. Měli jsme tam ještě další dvě šance, ale Masopust nebyl klidnější v zakončení. Nechtěl jsem té sestavy sahat, i když Jovovič ani Masopust netrénovali, byli nakopnutí. Fungovalo to. Jsme na tom dobře fyzicky, podívejte se třeba na Tomáše Hübschmana. Uhráli jsme čisté konto, to je pro mě také důležité."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Předpokládali jsme, že trenér Rada nechá stejnou sestavu a nechá před reprezentační pauzou hráče vyždímat. Jenže nám nevyšel samotný úvod zápasu. Po hrubých taktický chybách jsme inkasovali, to s námi samozřejmě otřáslo. Snažili jsme se z toho oklepat, ale přišel druhý gól. Pak už na nás sedla taková deka, nebyli jsme schopni se domácím v ničem vyrovnat. Jablonec dovedl zápas do vítězství celkem v poklidu a zcela zaslouženě vyhrál."

FK Jablonec - 1. FC Slovácko 2:0 (2:0)

Branky: 7. Jovovič, 38. Masopust. Rozhodčí: Lerch - Nádvorník, Fišer. ŽK: Lischka - Kuchta. Diváci: 2225.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust (77. Kubista), Trávník, Považanec, Jovovič (64. Acosta) - Chramosta (89. Ikaunieks). Trenér: Rada.

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Divíšek - Daníček - Navrátil, Janošek, Havlík (55. Sadílek), Rezek (39. Kalabiška) - Kuchta (65. Kubala). Trenér: Kordula.