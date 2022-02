Jablonec porazil Olomouc 1:0 a opustil barážovou pozici

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce porazili v úvodním jarním utkání první ligy Olomouc 1:0. O teprve čtvrté výhře Severočechů v sezoně nejvyšší soutěže rozhodl v duelu 20. kola ve 49. minutě záložník Miloš Kratochvíl. Svěřenci trenéra Petra Rady zvítězili po dvou kolech a ze 14. pozice, znamenající účast v baráži, se posunuli na 12. místo. Sigma nevyhrála čtvrté kolo po sobě, z toho potřetí nebodovala.

"Úleva může být, že jsme opustili barážové příčky, ale to nic neznamená. Musíme koukat dál. Ve středu je pohár, hned v neděli Karviná. Musíme jít zápas od zápasu, být zdraví a věřit tomu, že počasí se umoudří a že terény pro nás budou lepší," řekl Rada na on-line tiskové konferenci.

Po Pilařově centru v 10. minutě hlavičkoval Martinec, ale hostující brankář Stejskal zasáhl. Na opačné straně zpoza vápna vystřelil vedle Zifčák. V nadějné pozici na hranici šestnáctky se objevil domácí záložník Houska, střelu bývalého hráče Sigmy ale včas zblokoval Beneš, který při Hubníkově absenci navlékl kapitánskou pásku.

V 23. minutě se po Navrátilově centru prosadil Chytil, jenže gól Hanáků kvůli ofsajdu neplatil. V závěru úvodního dějství se míč po rohovém kopu odrazil k olomoucké zimní posile Navrátilovi, jehož přízemní střelu odkopl stoper Zelený při záskoku za gólmana Hanuše. I domácí na konci prvního poločasu zahrozili, Holíkovu hlavičku k tyči ale Stejskal vyrazil.

Severočeši po změně stran začali aktivně a odměnou jim byla jediná trefa v zápase. Malínského centr sklepl Pilař na Kratochvíla a domácí záložník povedenou střelou z voleje vstřelil druhý gól v ligové sezoně. Jablonec má s 15 brankami nejhorší útok v soutěži.

"Na voleje si věřím. Kluci, co mě tady znají, ví, že to často trefuju. Nemyslel jsem si, že to dám na tribunu. Doufal jsem, že to bude gól," uvedl pětadvacetiletý Kratochvíl.

"Čekali jsme, že Jablonec vstoupí daleko aktivněji do druhého poločasu. V závěru toho prvního nebyli tak silní a aktivní, proto jsme očekávali nějakou změnu. Ta přišla a nedokázali jsme na ni zareagovat," prohlásil olomoucký trenér Václav Jílek.

Vzápětí Pilař po totožné akci opět připravil míč pro Kratochvíla, který si ho tentokrát zpracoval, Stejskala však podruhé nepřekonal. Po téměř hodině hry se hosté ocitli blízko srovnání. Zmrzlý posunul míč před branku, jenže Zelený už podruhé včasným odkopem zachránil svůj tým, jelikož na něj dotíral Růsek. Na opačné straně agilní Pilař ranou zpoza šestnáctky minul. V 74. minutě olomoucký bek Chvátal zblízka přestřelil.

Stvrdit triumf Jablonce mohl po sedmi minutách na hřišti útočník Kadlec, k němuž na malé vápno propadl balon, pondělní posila z Mladé Boleslavi ale tváří v tvář Stejskalovi neuspěla. Přesto Radův tým doma v nejvyšší soutěži zvítězil po pěti duelech, protože hlavička střídajícího Poulola v 86. minutě skončila na tyči. "Bohužel efektivita dneska nebyla na naší straně a nemáme žádný bod," konstatoval Jílek.

"Vstřelili jsme branku, potom jsme tam měli velkou šanci, kdy to gólman chytil Kratochvílovi znovu. Pak už to bylo ubojované, Olomouc se snažila, dala tam nižší hráče, kteří jsou na tomhle terénu hodně pohybliví jako Daněk nebo González. Při jedné situaci jsme měli štěstí, otřelo se to o tyč. V závěru jsme to uhráli," řekl Rada.

Severočeši částečně oplatili Olomouci srpnový ligový debakl 0:4 a svému soupeři nepodlehli v nejvyšší soutěži v devíti z posledních 10 utkání. Doma v lize nepodlehli Hanákům od srpna 2005 ve 14 zápasech v řadě. Sigma zůstala na desáté příčce, která jako poslední zaručuje start v prostřední nadstavbové skupině. Jablonec na ni ztrácí tři body.

Oba týmy čeká ve středu čtvrtfinále domácího poháru. Jablonec na vlastním hřišti vyzve Mladou Boleslav, Olomouc zase Slovácko.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce:) "S terénem jsme udělali, co jsme mohli, aby to bylo důstojné a zápas se mohl hrát. Přesto postupem času hřiště nebylo tak kvalitní, jako je třeba v Olomouci. V naší situaci samozřejmě všichni vědí, že jsme měli těžkého soupeře, Olomouc nám v srpnu dala čtyři góly. Dnešní utkání bylo v prvním poločase hodně vyrovnané. Prakticky z ojedinělého útoku jsme dostali gól, ale neplatil. Jestli to byl ofsajd, nevím, neřeším. Měli jsme tam jednu velkou šanci Kratochvílem, kdy mu to tam někdo zblokoval. V prvním poločase jsme možná opticky byli víc na jejich polovině, ale oni hrozili z brejků. Upozorňoval jsme hráče, že do druhého poločasu musíme vstoupit dobře a aktivně, protože na podzim jsme vždycky v začátku druhého poločasu dostali branku, vždycky jsme tam zaspali. Mužstvo nešlo v kabině víc vyburcovat. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně. Asi to byl nejlepší vstup do druhého poločasu v této sezoně. Vstřelili jsme branku, potom jsme tam měli velkou šanci, kdy to gólman chytil Kratochvílovi znovu. Pak už to bylo ubojované, Olomouc se snažila, dala tam nižší hráče, kteří jsou na tomhle terénu hodně pohybliví jako Daněk nebo González. Při jedné situaci jsme měli štěstí, otřelo se to o tyč. V závěru jsme to uhráli."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Myslím si, že se tady hrálo utkání na velmi těžkém terénu, s velkou fotbalovostí to nemělo nic společného. Bylo evidentní, že mužstvo, které vstřelí první branku, bude ve velké výhodě, protože dotahovat v těchto podmínkách bude velmi složité. Nám se to podařilo, bohužel byl gól odvolaný kvůli ofsajdu. Zatím jsem neviděl prokazatelný záběr, který by ukazoval ofsajdové postavení Mojmíra (Chytila), ale předpokládám, že z nějakého záběru to bylo zřetelné. Soupeř i my jsme měli po dvou šancích v prvním poločase, mohlo se to přiklonit na obě strany. Čekali jsme, že Jablonec vstoupí daleko aktivněji do druhého poločasu. V závěru toho prvního nebyli tak silní a aktivní, proto jsme očekávali nějakou změnu. Ta přišla a nedokázali jsme na ni zareagovat. Utkání se rozhodlo v prvních sedmi minutách druhé půle. Nebyla to jen gólová příležitost, ale ještě další dvě situace, které nám propadly ve vápně. To udalo celkový ráz zbytku utkání, i když jsme pracovali, snažili se a vypracovali si i další příležitosti. Znovu nám tam Zelený vykopával míč z prázdné branky, Juraj Chvátal měl čistou brankovou příležitost a do toho byla tyč. Z tohoto pohledu těžko můžu něco vytknout. Bohužel efektivita dneska nebyla na naší straně a nemáme žádný bod."

FK Jablonec - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 49. Kratochvíl. Rozhodčí: Hocek - Arnošt, Pečenka - Julínek (video). ŽK: Kubista, Zelený, Rada (trenér), Štěpánek (všichni Jablonec). Diváci: 755 (omezený počet).

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Kubista, Zelený - Hübschman - Malínský (80. Černák), Kratochvíl, Houska (87. Štěpánek), Pilař (80. Vaníček) - Silný (70. Kadlec). Trenér: Rada.

Olomouc: Stejskal - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Breite (83. Poulolo), Spáčil - Navrátil (65. Daněk), Růsek, Zifčák (55. Matoušek) - Chytil (64. González). Trenér: Jílek.