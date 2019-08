Jablonec porazil Mladou Boleslav 2:1 a vrátil se na druhé místo

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce porazili v šestém kole první ligy Mladou Boleslav 2:1 a vrátili se na druhé místo tabulky za Slavii. Severočechy poslal ve 22. minutě do vedení Vladimir Jovovič a pojistku přidal v druhé půli Martin Doležal. V závěru už jen snížil Tomáš Ladra. Jablonec doma v lize zvítězil podesáté za sebou a Boleslav v nejvyšší soutěži zdolal teprve podruhé z posledních deseti zápasů. Hosté utrpěli druhou porážku v ligové sezoně a jsou sedmí, mají ovšem utkání k dobru.

Mladé Boleslavi po čtvrteční vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy s rumunským týmem FCSB scházeli zranění útočníci Komličenko a Mešanovič, který dal hattrick v minulém kole proti Spartě. V ofenzivě tak dostali šanci Jiří Klíma a Auer.

V první půli se hrál vyrovnaný zápas. V desáté minutě Holíkova tečovaná střela skončila těsně vedle, od pět minut později pak na opačné straně vytáhl Hrubý Budínského povedenou střelu zpoza vápna.

Ve 22. minutě udeřili domácí. Jovovič vybojoval míč u autové čáry, navedl si ho na hranici vápna a přízemní střelou překonal Šedu. Černohorský záložník dal soutěžní gól poprvé od konce března.

Poté hlavičkoval nepřesně domácí Doležal a na druhé straně hosté z několika centrů před pauzou výrazněji nezahrozili. Po přestávce začali Mladoboleslavští náporem, ale v ofenzivě jim viditelně chyběly zraněné opory.

To Jablonec si počínal v koncovce lépe. V 65. minutě domácí po přímém kopu rozebrali obranu a po Sýkorově centru se prosadil hlavičkou Doležal. Hned za necelé dvě minuty mohl snížit Fulnek, ale branku přestřelil.

Zdramatizovat utkání dokázali hosté až deset minut před koncem. Budínský přihrál Ladrovi a ten před Hrubým nezaváhal. Vzápětí mohl Jablonci vrátit dvougólové vedení střídající Kratochvíl, radost mu však pokazila tyč. Domácí už těsný náskok udrželi.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Za výhru jsem rád. Hráli jsme s týmem, který má nejlepší formu z celé ligy. Hrají velice dobře. Věděli jsme, že to pro nás bude velice těžký zápas. Ale my jsme to zvládli a dali dvě branky. Jovovičem a jeho kličkami jsme vedli do poločasu. Aktivně jsme chtěli vstoupit do druhé půle, ale to se nám nepovedlo. Něco jsme přečkali a sami dali druhý gól z nacvičeného signálu. Bylo to natrénované a krásně sehrané. I poté nás Boleslav přehrávala, byla lepší v držení míče a do zápasu se dostala zpět kontaktním gólem. Sami jsme mohli několikrát rozhodnout třetím gólem. Boleslav už všechno vrhla do útoku. Dovedli jsme to i se štěstím do vítězného konce. Formu Boleslav má, takže o to více si dnešního vítězství ceníme. Vyhrát dvakrát za sebou doma, to je vždy důležité."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Hlavně v pátek byla vidět na hráčích i na celém klubu taková skepse. Ale motivací bylo hrát dobře dál v lize a znovu si pohárovou Evropu vybojovat. Je to po pohárovém vyřazení pro nás další hořká pilulka. Prohráli jsme, ale mužstvo podalo dobrý výkon. Dojeli jsme na neproměňování šancí. Bohužel jsme si nechali za naší převahy dát na 0:2. Ale co se týče herního projevu, to vše bylo v pořádku. Jediné co nám vadí, je konečný výsledek. Pokud budou hráči podávat takového výkony, tak o nás nemám strach."

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 2:1 (1:0)

Branky: 22. Jovovič, 65. Doležal - 80. Ladra. Rozhodčí: T. Klíma - Blažej, Caletka. ŽK: Chramosta - Bucha, Křapka. Diváci: 3053.

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman, Považanec (76. Pilík) - Jovovič (82. Chramosta), Matoušek (56. Kratochvíl), Sýkora - Doležal. Trenér: Rada.

M. Boleslav: Šeda - Křapka (77. Pech), Takács, Pudil, Fulnek - Auer (60. Hubínek), Budínský, Matějovský, Bucha - Jiří Klíma (66. Wágner), Ladra. Trenér: Weber.