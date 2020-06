Jablonec porazil Karvinou 1:0 a poskočil na třetí místo tabulky

Jablonec - Fotbalisté Jablonce zvítězili v 29. kole první ligy nad Karvinou 1:0. Zápas rozhodl v 58. minutě Jan Sýkora. Severočeši vyhráli podruhé za sebou a před posledním kolem základní části se dostali na třetí místo tabulky. Karviná pět ligových zápasů nevyhrála a je nadále čtrnáctá.

Karviné ze zdravotních důvodů chybělo hned několik stabilních hráčů základní sestavy, Jablonci zase na poslední chvíli před zápasem vypadl ze hry zraněný kapitán Hübschman.

Domácí začali aktivněji a ve třetí minutě měli první velkou šanci. Po rohovém kopu se dostal do zakončení stoper Jeřábek, ale trefil jen brankáře Bolka a na gól z minulého kola v Teplicích nenavázal. Ve 14. minutě mířil mimo Sýkora a Severočeši se neprosadili ani z dalších standardek.

Karviná v závěru první půle vyrovnala hru, k vyložené šanci se ale nedostala. Po změně Slezané začali aktivněji a zahrozili po standardce, Šindelář ale mířil nad.

V 58. minutě udeřili domácí. Po centru z pravé strany se míč odrazil k Sýkorovi a ten přízemní střelou překonal Bolka. Jablonecký záložník se v lize trefil poprvé od února a po koronavirové pauze. V této sezoně nejvyšší soutěže skóroval už poosmé.

Pojistku mohl přidat v 82. minutě Kratochvíl, který však po centru od Kroba hlavičkoval těsně vedle. Domácí nakonec málem za neproměněnou šanci pykali, střídající Tijani v 87. minutě v úniku pálil do boční sítě. Karviná venku už devět ligových zápasů nevyhrála a neskórovala. V nastavení se neprosadil na druhé straně ani domácí Chramosta.

Rozhodčí Adámková odřídila jako hlavní sedmý ligový zápas. Tentokrát se obešla bez vyloučení a k pěti červeným kartám z předchozích duelů žádnou další nepřidala.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Pro nás to bylo celkem složité utkání. Karviná tu některé hráče neměla, ale myslím, že jsme k tomu přistoupili zodpovědně. Věděli jsme, že musíme doma bodovat, že tabulka byla všelijaká. Při rozcvičování nebyl stoprocentně zdravý Tomáš Hübschman, to byl určitý zásah těsně před zápasem, ale Pilík odvedl hodně kvalitní výkon. V prvním poločase jsme hosty do žádné šance nepustili. Měli jsme hodně standardek, i dobře kopnutých, ale nebyli jsme důrazní v šestnáctce. Do druhé půle jsme si řekli, že nemůžeme na nic čekat, že se nesmíme zatáhnout, že je to zápas, kdy soupeř čeká na naši chybu. Vstřelili jsme branku Sýkorou, dostali jsme se do vedení, to nás malinko uklidnilo. Soupeř vrhnul vše do ofenzivy, my jsme v závěru měli líp vyřešit brejky. Udělali jsme dvě školácké chyby a kdyby měla Karviná více klidu, mohla nás potrestat. Dotáhli jsme to do vítězného konce, i když je vidět, že herní pohoda teď není stoprocentní. Ale musím hráče pochválit, splnili jsme cíl dostat se do té šestky."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Je jasné, že jsme smutní. Stále bojujeme o záchranu a každý bod je pro nás velmi důležitý. Myslím, že dnes jsme mohli z tohoto zápasu vytěžit minimálně bod. To, co jsme od domácích očekávali, to hráli. Vycházeli jsme z dobře organizované obrany. Přežili jsme v úvodu standardku, tam nás Bolek podržel. Pak Jablonec neměl nic vážnější až do toho gólu. Byly tam dvě kritické situace. První jsme přežili, z druhé nám dal Sýkora gól po dvou minelách. Dělali jsme se zápasem, co jsme mohli. Věřili jsme, že jedna šance přijde. Přišla, ale bohužel ji Tijani neproměnil. Jdeme dál, já klukům už druhý zápas nemám co vyčítat. Nezklamali jsme. Ale ta statistika venku, nula gólů v devíti zápasech, o lecčems svědčí. Pokud chceme s takhle silným soupeře něco uhrát, musíme skórovat."

FK Jablonec - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 58. Sýkora. Rozhodčí: Adámková - Dobrovolný, Dresler. ŽK: Kratochvíl - Ndefe, Santos, Želizko. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Považanec - Pleštil (80. Matoušek), Kratochvíl, Pilík (89. Hämäläinen), Sýkora (90. Chramosta) - Doležal. Trenér: Rada.

Karviná: Bolek - Ndefe, Santos, Šindelář, Čonka - Hanousek, Mangabeira (76. Tijani) - Lingr, Kubala (71. Želizko), Taiwo (77. Guba) - Vukadinovič (88. Stropek). Trenér: Jarábek.