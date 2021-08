Jablonec po postupu do pohárů prohrál v Olomouci 0:4

Olomouc - Fotbalisté Jablonce po postupu do základní skupiny Evropské konferenční ligy přes Žilinu prohráli v 6. kole první ligy v Olomouci 0:4. Sigmu poslal do vedení ve třetí minutě Pablo González, zbývající tři branky přidali domácí po změně stran. Nejdříve se trefil Ondřej Zmrzlý a po něm v rozmezí 73. až 79. minuty dvakrát střídající Martin Hála. Hanáci bodovali ve čtvrtém kole po sobě, naopak Severočeši nezvítězili v nejvyšší soutěži popáté za sebou.

Zápas byl pikantní zejména pro Housku, který před sezonou přestoupil do Jablonce po devíti letech strávených v olomouckém dresu. Domácí se dostali do vedení ve třetí minutě hned ze své první šance. Po rohovém kopu vznikl v malém vápně Jablonce závar, na jehož konci poslal míč zblízka do sítě González.

Poté sice převzali iniciativu hosté, vážnější šanci si však nepřipravili. Nebezpečná byla naopak hlavička Jemelky ze 14. minuty, která skončila těsně vedle pravé tyče. Po 20 minutách hry se k hlavičce dostal jablonecký Pilař, branku nicméně přestřelil. Stejným výsledkem o malou chvíli později skončila také střela Gonzáleze z pravé strany. Chvíli před půlhodinou hry Doležal sklepl míč uvnitř vápna Kratochvílovi, jehož přízemní střela do středu branky skončila v rukavicích brankáře Macíka.

Ještě před koncem prvního poločasu si oba týmy vypracovaly dvě gólové šance. Nejdříve postupoval z levé strany sám na Hanuše Rousek, ale jabloneckého brankáře zblízka neprostřelil. Vzápětí nedokázal prudký centr z levé strany usměrnit mezi tři tyče Zifčák. Nad brankou pak skončil pokus hostujícího Pilaře a Doležala z bezprostřední blízkosti vychytal brankář Macík.

Hned po 30 vteřinách druhého poločasu se sám před Hanuše dostal Daněk, hostující brankář včas zmenšil úhel a zasáhl. V 53. minutě Breite pěkným lobem do vápna našel Zifčáka, ten si zpracoval míč hrudí a z voleje trefil břevno hostující branky.

O pět minut později už domácí přidali druhou branku. Hálovu střelu z dálky Hanuš vyrazil jen k dobíhajícímu Zmrzlému, který už hostujícího brankáře napodruhé prostřelil.

Hanáci se hnali za dalším zásahem, jenže Hála, Zifčák ani Daněk se neprosadili. Prvně jmenovaný ale zamířil vedle, Zifčák naopak přímo do připraveného Hanuše, který předvedl dobrý zákrok také proti střele Daňka z pravé strany. Snížení měl na druhé straně hřiště na hlavě Doležal, jehož pokus prolétl těsně vedle pravé tyče Macíkovy branky.

Třetí trefu Olomouc přidala v 73. minutě, kdy se míč odrazil uvnitř vápna k Hálovi, který ho neomylně poslal pod Hanušem do sítě. Následně se neprosadil Vaněček. Sigmu to však mrzet nemuselo, protože na 4:0 zvýšil vzápětí přízemní střelou k pravé tyči opět Hála. Sigma zdolala v lize Jablonec po osmi zápasech poprvé od dubna 2016.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Dnes jsme spokojení zejména s druhým poločasem, v něm jsme byli aktivní a produktivní s minimem chyb v defenzivní činnosti. První poločas jsme ale byli zbytečně pasivní a velmi špatní pohybově. Jablonec jednoduše držel míč, byli jsme hluboko a měli to všude daleko. Sice se Jablonec nedostával do brankových příležitostí, ale hra nesplňovala naše představy. Ve druhém poločase jsme si to vynahradili a jsem rád, že mužstvo ukázalo charakter a i za nerozhodného stavu pořád pracovalo hodně zodpovědně. Standardní situace jsou v dnešním fotbale klíčová věc. Mužstva, která jsou úspěšná ve standardních situacích, jsou pak úspěšná také výsledkově. První brankou ze standardky jsme si dnes hodně pomohli."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Dnes jsme dostali za vyučenou a prohráli jsme 0:4. Branka v úvodu zápasu byla úplně zbytečná, protože jsme se na standardní situace připravovali. V prvním poločase jsme byli podle mě lepší, byli jsme aktivnější a drželi jsme více míč na kopačkách. Domácí hrozili jen z brejkových a standardních situací. První poločas byl z naší strany v pořádku. Druhý poločas vůbec neodpovídal tomu, kde hrajeme a že hrajeme Konferenční ligu. Hned jsme dostali gól na 0:2 a posledních 25 minut bylo z naší strany hodně špatných. Nebylo to vůbec důstojné. Teď máme 14 dnů na to, abychom si to vyhodnotili a hráči si sáhli do svědomí. Podceněné to od hráčů mohlo být, já tohle ale neuznávám. Myslet si, že budeme hrát Konferenční ligu a v lize to bude stačit, tak to není. Mančaft jsem dnes nepoznával, nedokážu si to vysvětlit. Přitom první poločas to vůbec nevypadalo, že bychom tu měli prohrát."