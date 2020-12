Jablonec neudržel dvoubrankové vedení a v Karviné remizoval 2:2

Karviná - Fotbalisté Jablonce v utkání 12. kola první ligy neudrželi dvoubrankové vedení a v Karviné pouze remizovali 2:2. Severočechy poslali do vedení Ivan Schranz s Martinem Doležalem. Střídající Roman Haša se však dvěma góly v posledních třech minutách postaral o vyrovnání.

Jablonec tak po sérii čtyř vítězství za sebou poprvé zaváhal a promarnil možnost posunout se minimálně dočasně na druhé místo tabulky. Severočeši navíc byli tentokrát v opačné roli než v minulém kole, kdy po velkolepém třígólovém obratu ve druhém poločase porazili 3:2 favorizovanou Plzeň. Karviná remizovala podruhé za sebou a je osmá.

První šance patřila domácím, ale gólman Hanuš si s tečovanou střelou Ostráka poradil a dorážku zblokoval Podaný. Naopak Jablonec z první šance udeřil. Považanec v 25. minutě našel rozběhnutého Schranze a nejlepší střelec Severočechů si křížnou střelou po zemi připsal pátou branku v sezoně. Druhý gól mohli hosté přidat v nastavení, Pilař však těsně minul.

Po přestávce se na šance čekalo až do úplného závěru. V 82. minutě hlavičkoval zblízka domácí Papadopulos, ale Hanuš míč na brankové čáře zkrotil. Trest přišel prakticky vzápětí. Doležal se ve vápně uvolnil a střelou do protipohybu zvýšil na 2:0. Jablonecký útočník skóroval teprve podruhé v sezoně, ale ve druhém utkání za sebou.

Ani druhý inkasovaný gól však Karvinou nepoložil. V 87. minutě snížil střídající Haša, který hlavičkou dorazil Bartošákovu ránu odraženou od břevna. V 90. minutě navíc dokázal domácí útočník vyrovnat, když se opět z dorážky trefil přesně k tyči. Sedmadvacetiletý Haša se přitom v lize dosud trefil jen jednou před sedmi lety.

Jablonec tak po první remíze ve dosavadních devíti vzájemných zápasech s Karvinou zůstal třetí se ztrátou jednoho bodu na druhou Spartu, která má ale středeční zápas s Pardubicemi k dobru. Karviná remizovala podruhé za sebou a patří jí osmá příčka.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Zápas jsme začali dobře, ale po brejkové situaci, na které jsme hráče před zápasem upozorňovali, jsme dostali gól. Chyběly mi tam emoce, nasazení, prostě všechno, vypadalo to, jako bychom hráli přátelský zápas. Po vystřídání jsme se zlepšovali, posledních dvacet minut jsme byli lepší a Jablonec nevěděl, kam skočit. Připomínalo mi to zápas Jablonce s Plzní v minulém týdnu, ale my už bohužel neměli na otočení výsledku ze stavu 0:2 čas. Bod je pro nás výhra, byly tam krásné emoce a i teď po zápase jsem v euforii. Romana Hašu už ze Slovenska znám roky, byl nejlepším střelcem druhé ligy, musel se jen adaptovat na první českou ligu, protože to je obrovský rozdíl. V závěru ale ukázal skvělé instinkty v pokutovém území. Emoce patří k fotbalu, trošku jsme si s Petrem (Radou) během zápasu něco řekli, ale nebylo to nic hrozného."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Samozřejmě jsem zklamaný, protože jsme sedm minut před koncem vedli 2:0. Mysleli jsme si, že se nám nemůže nic stát, ale domácí byli v euforii. Nechali jsme si dát zbytečné dva góly, i když ten první byl v uvozovkách nádherný, kluci mi tvrdili, že to doráželi z ofsajdu, ale rozhodčí odpískal branku. Domácí se tím dostali do hry a potrestali nás v devadesáté minutě. Dali tam spoustu hráčů vysokých postav, tolik jsem jich ještě v žádném jiném týmu neviděl. V první půli jsme byli dopředu nebezpeční, nevyřešili jsme ale dobře dvě brejkové situace. Karviná dala ve druhé půli všechno do útoku, dvakrát nás tam ale podržel gólman, který chytil dvě velké šance. Jenže pak nám tam dvakrát propadl odražený míč a Haša nás potrestal."

MFK Karviná - FK Jablonec 2:2 (0:1)

Branky: 87. a 90. Haša - 25. Schranz, 84. Doležal. Rozhodčí: Petřík - Nádvorník, Dobrovolný. ŽK: Bartošák, Papadopulos, Ndefe - Rada (trenér), Považanec. Bez diváků.

Karviná: Bolek - Santos, Dramé (46. Herc), Šindelář, Ndefe (73. Haša) - Mangabeira (46. Čmelík) - Mikuš (89. Janečka), Ostrák (89. Smrž), Qose, Bartošák - Papadopulos. Trenér: Jarábek.

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Podaný - Hübschman (78. R. Hrubý) - Ladra (90.+2 Pleštil), Kubista (37. Doležal), Považanec, Pilař (78. Jovovič) - Schranz. Trenér: Rada.