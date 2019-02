Jablonec nad Nisou - Přestože fotbalisté Jablonce v zimní pauze přišli o tři členy základní sestavy a další tři hráči se v přípravě zranili, trenér Petr Rada věří, že tým naváže na povedené výkony z podzimu a bude dál hrát aktivně. Cílem čtvrtého týmu ligové tabulky zůstává skončit do šestého místa a probojovat se tak do nejlepší skupiny nadstavbové části, která je novinkou této sezony.

"Bude to trochu něco jiného, jelikož tam jsou nějaké změny. U té hry ale chceme zůstat a být stále aktivní směrem dopředu. Cíl je jasný, udržet se v první šestce, která nám zaručuje boj o pohárové příčky. Určitě nemůžeme říct, že bychom se chtěli uspokojit a nějak to dohrát i kvůli tomu, že odešli někteří hráči," citoval klubový web Radu z dnešního setkání s novináři.

Severočeši prožili rušnou zimu. Záložník Lukáš Masopust odešel do Slavie, bek Matěj Hanousek do Sparty a další obránce David Lischka momentálně nehraje kvůli údajným problémům se srdcem, které zhatily jeho přestup na Letnou.

"Mluvil jsem s ním, když se to dozvěděl. Byla to pro něj určitě rána, protože byl připravený odejít do Sparty. Už to bylo skoro hotové, ale pak zdravotní testy ukázaly nějaký problém. Snad má podstoupit operaci, potom absolvovat zátěžové testy a pak by se vidělo. Je to tedy stále náš hráč. Je mladý a věřím, že pokud mu lékaři dají zelenou, dostane se zpátky do své formy," citoval Jablonecký deník Radu.

Jablonec v zimě přivedl slovenského záložníka Andreje Fábryho, na hostování ze Sparty Rumuna Bogdana Vatajelua a stopera Davida Štěpánka, který však stejně jako další bek Nikola Jankovič utrpěl na soustředění v Portugalsku vážné zranění kolena a na jaře budou oba chybět. Úvodní zápas v Olomouci nestihne ani opora ze středu pole Michal Trávník.

Zranění tak zastínila výsledkově povedenou přípravu, v níž Jablonec neprohrál ani jeden z osmi zápasů. "Výsledky jsou povzbuzující, když vyhráváte, ale to pro mě nebylo na prvním místě. Na prvním místě jsem měl to, aby se nikdo nezranil, a to se bohužel nesplnilo. Nedá se nic dělat, jak se nám to celý rok vyhýbalo, tak teď jsme si to vybrali. Na celkové přípravě to byly takové černé tečky," uvedl Rada.

Trávník by se mohl brzy vrátit do hry. "Měl meniskus, ale tam se to artroskopicky dobře udělalo. Myslím, že by po Olomouci už mohl s námi začít naplno trénovat. Na vyhřívaných hřištích nebude asi tak velké riziko jako na zmrzlém povrchu. Byl bych samozřejmě rád, aby byl k dispozici co nejdříve, ale nebudu to hnát přes nějakou hranici, aby nedošlo k obnovení zranění," dodal Rada.