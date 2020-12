Jablonec natáhl v Olomouci sérii bez porážky na sedm kol

Olomouc - Fotbalisté Jablonce ve posledním letošním 14. kole první ligy vyhráli 3:1 v Olomouci. Severočeši v natáhli sérii bez porážky na sedm zápasů a v neúplné tabulce se posunuli na druhé místo. Za hosty se dvakrát prosadil Martin Doležal a z penalty Tomáš Ladra. Sigmu, která prohrála po jedenácti kolech, poslal do vedení Mojmír Chytil.

Úvod zápasu patřil Jablonci a už ve třetí minutě se do vápna dostali Považanec s Ladrou, přes blokující obránce se ale k zakončení nedostali. O tři minuty později se ke střele zpoza vápna odhodlal hostující Pilař a jeho povedený pokus z voleje vytáhl Mandous konečky prstů na tyč.

Sigma poprvé zahrozila ve 22. minutě, kdy González střílel těsně vedle. O dvě minuty později už domácí vedli - Vepřek našel centrem Chytila a ten otevřel skóre. Stejně jako v předchozích pěti zápasech, které skončily remízami 1:1, však Olomouc náskok neudržela.

O deset minut později si na Krobův centr naskočil Doležal a vyrovnal. Domácí to nerozhodilo a ještě před přestávkou si mohli vzít vedení zpět. Střelci první branky Chytilovi ale pokus zpoza vápna nesedla a poté neuspěl ani González, jehož hlavička skončila nad.

Do druhého poločasu vstoupil Jablonec ve velkém stylu a během jediné minuty měl hned dvakrát blízko k další brance. Při Pilařově střele se však reflexivním zákrokem blýskl Mandous a vzápětí při hlavičce Doležala zachránilo olomouckého brankáře břevno.

V 65. minutě nejprve Chytil prováhal dobrou šanci a z následného protiútoku trefil Zelený ve vápně ruku Sladkého a rozhodčí nařídil pokutový kop pro Jablonec. K penaltě se postavil Ladra a i když Mandous vystihl směr a na míč si sáhl, poslal hostující záložník Severočechy do vedení.

Sedm minut před koncem se podruhé prosadil Doležal a čtvrtou brankou v posledních čtyřech zápasech rozhodl o výhře Jablonce. Severočeský celek tak vyhrál šesté z posledních sedmi utkání a v neúplné tabulce se posunul na druhé místo. Olomouc naopak našla přemožitele po jedenácti kolech a je čtvrtá.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "V dnešním zápase jsme podali jeden z nejhorších výkonů této sezony. Do utkání jsme vstoupili velice špatně a Jablonec nás přehrával ve středové linii. Měli jsme problém s vyhráváním osobních soubojů a udržením míče vepředu. Začátek jsme nějak přečkali a dali jsme branku. Pořád jsme ale cítili, že Jablonec hrozí a má nebezpečné protiútoky. O přestávce jsme na to zkusili zareagovat. Nastoupili jsme ale do druhého poločasu a v 46. minutě měl Jablonec obrovskou šanci, při které jsme mohli inkasovat. Pak si necháme kopnout míč za obranu, penalta po ruce a už to bylo velice složité. Dnes jsme si nezasloužili ani bod, protože náš výkon nebyl dobrý."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Od začátku jsme byli aktivní a vstup do zápasu byl z naší strany velmi dobrý, měli jsme i herní převahu. Kvalitativně byl tento výkon společně se zápasem s Libercem náš nejlepší. Dostali jsme smolný gól po tečovaném centru, ale z týmu jsem od začátku cítil, že bychom tu něco mohli udělat. Byli jsme dál aktivní a odměněni jsme byli vyrovnávací brankou Doležala. Hráče jsem pak upozorňoval, že je to posledních 45 minut v tomto roce a že bychom to měli zvládnout. Povedl se nám znovu vstup do druhé půle, bylo tam břevno a gól jsme mohli dát už i předtím. Domácí pak nakopávali dlouhé míče a naši stopeři a krajní beci to dobře odvraceli, nevyhodnotil jsme ale dobře nějaké brejkové situace. Pak jsme dali druhý gól z penalty a dostali se do vedení. Díky tomu už jsme byli klidnější. V závěru dobrý centr Ladry a Doležal dal hlavou z místa druhý gól. Hru jsme kontrolovali a vycházela nám také střídání. Všem hráčům dnes musím poděkovat za velmi kvalitní utkání."