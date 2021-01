Jablonec na úvod ligového jara vyhrál v Teplicích vysoko 5:0

Teplice - Fotbalisté Jablonce zvítězili v úvodním utkání jarní části první ligy v Teplicích vysoko 5:0. Hosté rozhodli předehrávku 15. kola už v úvodním dějství, kdy se postupně trefili Jakub Považanec, Vladimir Jovovič a Miloš Kratochvíl. Po přestávce přidali další góly Jan Krob a střídající Robert Hrubý. Jablonec vyhrál posedmé z posledních osmi kol a upevnil si druhé místo v neúplné tabulce. Naopak Tepličtí podruhé z šesti ligových utkání od příchodu trenéra Radima Kučery nebodovali

Jarní část prvoligové sezony odstartovala rekordně brzy už v polovině ledna kvůli neplánované měsíční koronavirové pauze v průběhu podzimu. Kvůli trvajícím omezením proti covidu-19 stále nemohou do hlediště fanoušci.

Tepličtí vstoupili do severočeského souboje lépe a hned v první minutě pokusil o zakončení Žitný. Jenže to bylo ze strany domácích vše. Hosté vzápětí kontrovali ránou Kratochvíla a naznačili směr, kterým se bude utkání vyvíjet. Teplice nedokázaly zachytávat kontry, Jablonečtí byli důraznější a na těžkém terénu i pohyblivější.

Dvakrát se nedokázal v šestnáctce prosadit v dobrých situacích Jovovič, ale ve 22. minutě už hosté vedli. Po tečovaném centru z levé straně Doležal sklepl míč k Považancovi a ten zblízka nezaváhal.

V neustávajícím sněžení měli Jablonečtí výrazně více ze hry a dokázali využít každé zaváhání soupeře. Ve 34. minutě po přihrávce Pilaře k Doležalovi, který přebíral míč na hranici ofsajdu, se sice při střele jabloneckého kanonýra vytáhnul gólman Grigar, ale Jovovič už poté dorážel míč do opuštěné branky.

Třetí trefu přidali hosté ve 39. minutě. Kratochvíl, který se vrací do sestavy po zranění, využil hrubé chyby Žitného při rozehrávce před vlastní šestnáctkou a zamířil k zadní tyči.

Domácí trenér Kučera reagoval o poločase trojím střídáním, ale hře jeho týmu to nepomohlo. Jablonečtí dál kontrolovali průběh a v 56. minutě se radovali počtvrté. Krob do opuštěné branky doklepl balon vyražený brankářem Grigarem a skóroval proti svému někdejšímu klubu.

Domácímu gólmanovi Grigarovi pořádně zhořknul jubilejní 300. ligový zápas. V 88. minutě inkasoval ještě jednou, když ho po Považancově přihrávce nekompromisně pod břevno překonal střídající Hrubý.

Jablonec si v lize připsal nejvyšší výhru od předloňského července. Naopak Teplice utrpěly druhý debakl pod trenérem Kučerou, v prosinci prohrály v Plzni 0:7.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Teplic): "Musím přiznat, že jsme byli Jablonci soupeřem jen do první branky. Od té chvíle jsme působili špatným dojmem. Nedokážu si vysvětlit, proč jsme se nedokázali zvednout alespoň k čestné prohře, byli jsme všude pozdě. Na hráče stále apeluji, ať hrajeme pořád nahoru, ale dva góly padly poté, co jsme byli jsme otočeni ke své brance. Hostům pak narostla křídla. Vycházelo jim, na co sáhli a potvrdili formu ze závěru podzimu, ne z přípravných utkání. Jablonec byl agresivnější, lépe nachystán, nám nevyšla ani střídání. Hráči si dnešní přístup v týdnu slíznou na tréninku."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsem spokojen, hráči odvedli kvalitní a sebevědomý výkon. Rozhodla druhá branka, pro domácí to bylo pak už složité. My měli otěže zápasu ve svých rukou a hráči se po třetím gólu definitivně uklidnili. Přesto jsme je o přestávce nabádali, aby nepolevili. Nikdo jsme netušili, co nás po té krátké pauze čeká. Navíc v posledním týdnu to všem týmům zkomplikoval sníh, my trénovali jen na umělce. Ale kondice nám vydržela. Na hráčích jsem viděl v týdnu natěšení a když máme vyhřívané trávníky, nevidím důvod, proč nehrát. Samozřejmě ale mně i hráčům chybí diváci, už aby ten virus zmizel. Zda jsme se přihlásili do boje o titul? Slavie je se svým miliardovým rozpočtem dominantní, my chceme dělat lidem i sobě radost. Jaro bude ale ještě hodně dlouhé."

FK Teplice - FK Jablonec 0:5 (0:3)

Branky: 22. Považanec, 34. Jovovič, 39. Kratochvíl, 56. Krob, 88. R. Hrubý. Rozhodčí: Franěk - Blažej, Poživil - Adam (video). ŽK: Gabriel - Kratochvíl. Bez diváků.

Teplice: Grigar - Gabriel, Mazuch, Droehnle (69. Vondrášek) - Černý, Mareček (46. Jukl), T. Kučera, Žitný (69. Macej), Radosta (46. Moulis) - Vukadinovič (46. Mareš), Řezníček. Trenér: R. Kučera.

Jablonec: Hanuš - Holík, Štěpánek, Zelený, Krob (84. Haitl) - Hübschman - Jovovič (71. Pleštil), Považanec, Kratochvíl (79. R. Hrubý), Pilař (83. Podaný) - Doležal. Trenér: Rada.

Tabulka:

1. Slavia 13 11 2 0 36:4 35 2. Jablonec 15 10 2 3 31:15 32 3. Sparta 13 9 1 3 29:18 28 4. Olomouc 14 5 7 2 20:15 22 5. Pardubice 14 6 4 4 15:15 22 6. Slovácko 13 6 3 4 23:15 21 7. Ostrava 12 6 3 3 18:10 21 8. Liberec 13 6 3 4 20:15 21 9. Plzeň 14 6 2 6 28:21 20 10. Karviná 14 5 5 4 14:18 20 11. Zlín 13 5 1 7 15:17 16 12. Teplice 15 5 1 9 16:33 16 13. České Budějovice 13 3 6 4 17:22 15 14. Bohemians 1905 13 4 2 7 16:18 14 15. Mladá Boleslav 14 2 3 9 16:28 9 16. Brno 14 2 3 9 12:27 9 17. Příbram 13 2 3 8 10:28 9 18. Opava 12 1 3 8 10:27 6