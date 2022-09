Jablonec má první výhru, proti Hradci Králové rozhodl v druhé půli

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce v osmém kole první ligy porazili na svém hřišti 3:0 Hradec Králové a dočkali se premiérového vítězství v sezoně. Skóre otevřel v 50. minutě Václav Sejk, další branky přidali v 67. a 80. minutě Jakub Martinec s Janem Chramostou. Severočeši se po prvním triumfu pod vedením kouče Davida Horejše posunuli na 13. místo, "Votroci" jsou na šesté pozici neúplné tabulky.

Jablonec neprohrál s Hradcem Králové 12. ligový duel za sebou a v nejvyšší soutěži zvítězil po devíti utkáních. Východočeši prohráli po čtyřech zápasech a podruhé za sebou neskórovali.

"Jsem obrovsky rád, že jsme konečně vyhráli. Určitě se mi ulevilo, čekali jsme na výhru už od přípravných zápasů. Druhý poločas naše hra splňovala to, co bychom od mančaftu chtěli, byla jednoznačně v naší režii. Dali jsme tři góly týmu, který branky moc nedostává, navíc jsme udrželi nulu," řekl jablonecký kouč David Horejš na tiskové konferenci.

Oba trenéři se museli vypořádat s množstvím absencí z důvodu zranění nebo disciplinárních trestů. Zlomené zápěstí nepustilo do hry ani domácího kapitána Hübschmana. Debut v jabloneckém dresu si naopak odbyl nigerijský stoper Akpudje, čerstvá posila z litevského týmu FK Panevežys.

Úvod utkání nabídl řadu šancí na obou stranách. Skóre mohl otevřít už ve druhé minutě Krob, jeho ránu z úhlu ale Reichl zneškodnil. Jablonecký levý bek připravil ještě větší příležitost pro Sejka, jenž trefil hlavičkou z bezprostřední blízkosti jen paži královéhradeckého gólmana. Na druhé straně se blýskl Hanuš, jenž skvěle zasáhl nejprve proti Kubalovi a následně si poradil i Vašulínovou dorážkou.

V prvním poločase měli více ze hry Severočeši, jejichž ofenzivu táhl z pozice podhrotového záložníka aktivní Polidar, větší šance si ale vytvořili hosté. Hanuš znovu podržel svůj tým po půlhodině při další dvojité šanci soupeře, když nejprve vytěsnil Vašulínovu ránu zpoza vápna a po následném rohu opět vychytal z bezprostřední blízkosti zakončujícího Kubalu.

"Zápas jsme si prohráli v první půli, kdy jsme nedali tři stoprocentní šance. Domácí někdy až zázračně zachránil Hanuš," litoval královéhradecký trenér Miroslav Koubek.

Po změně stran už dominoval Jablonec, který do té doby nejlepší ligovou obranu pokořil v 50. minutě. Reichl ještě dokázal vytěsnit Krobovu prudkou křižnou střelu, Smržův akrobatický odkop z brankové čáry ale trefil dobíhajícího Sejka, od něhož se míč odrazil do sítě. Dvacetiletý hráč hostující ze Sparty, jenž se vrátil do základní sestavy po dvouzápasové pauze, se prosadil potřetí v sezoně.

V 67. minutě se navíc po Šulcově centru z levé strany odrazil míč k Martincovi a ten nekompromisní ránou zvýšil. Královéhradecký odchovanec svou třetí ligovou trefu v kariéře z respektu k mateřskému klubu neslavil. "Cítil jsem, že bych se mohl trefit, často to tak i bývá, že se hráč prosadí proti bývalému klubu. Měl jsem v hlavě už před zápasem, že bych neslavil, je to vyjádření určité úcty," uvedl čtyřiadvacetiletý stoper.

V 80. minutě potvrdil domácí triumf chytrým lobem Chramosta, se čtyřmi góly nejlepší střelec týmu. Jablonec uspěl na svém hřišti po pěti ligových utkáních a z tříbodového zisku v nejvyšší soutěži se radoval poprvé od 7. května a duelu v Teplicích.

"Absence byly znát hlavně na naší hře v obraně, Jablonec se navíc po poločase hodně zlepšil, byl hodně motivovaný konečně vyhrát. Nakonec rozhodla individuální kvalita jejich útočných hráčů," zhodnotil Koubek.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Jablonce): "Jsem obrovsky rád, že jsme konečně vyhráli. Určitě se mi ulevilo, čekali jsme na výhru už od přípravných zápasů. Do utkání jsme dobře vstoupili, ale i Hradec měl šance po standardních situacích, kdy nás podržel Hanuš. Druhý poločas naše hra splňovala to, co bychom od mančaftu chtěli, byla jednoznačně v naší režii. Dali jsme tři góly týmu, který branky moc nedostává, navíc jsme udrželi nulu. Na vítězství jsme čekali dlouho a teď je potřeba na tenhle výkon navázat. Dneska jsem viděl sebevědomý tým, k čemuž přispěl i nový stoper Akpudje."

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Bylo nabíledni, že Jablonec bude se svou dosavadní bilancí velmi motivovaný a že nás čeká těžký zápas. Byli jsme navíc hodně oslabení, hlavně v zadních řadách, absence byly na naší obraně znát. Kvůli výpadkům hráčů ale nebudeme měnit systém, chceme jít svou cestou. Po solidním a vyrovnaném prvním poločase se Jablonec hodně zlepšil, začal šlapat a donutil nás k chybám. Nakonec rozhodla individuální kvalita jejich útočných hráčů. My jsme si zápas prohráli v první půli, kdy jsme nedali tři stoprocentní šance, domácí někdy až zázračně zachránil brankář Hanuš."

FK Jablonec - FC Hradec Králové 3:0 (0:0)

Branky: 50. Sejk, 67. Martinec, 80. Chramosta. Rozhodčí: Batík - Nádvorník, Podaný - Machálek (video). ŽK: Houska - Rada. Diváci: 2309.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Martinec, Heidenreich - Šulc (89. Souček), Kratochvíl, Houska, Krob - Polidar, Chramosta (82. Patrák) - Sejk (87. Ikaunieks). Trenér: Horejš.

Hradec: Reichl - Klíma, Ševčík, Čech - Gabriel, Kučera (69. Kodeš), Rada, Smrž - Trusa (69. Dvořák), Vašulín (79. Rybička), Kubala (71. Matěj Koubek). Trenér: Miroslav Koubek.