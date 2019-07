Jablonec kvůli potížím s dopravcem veze do Arménie vládní speciál

Praha - Fotbalisté Jablonce odletí ke čtvrtečnímu úvodnímu venkovnímu utkání 2. předkola s Pjunikem Jerevan vládním speciálem. Kvůli problémům s leteckým dopravcem Severočeši neodcestovali podle plánu ráno a do arménského města Gjumri, kde se duel hraje, vyrazí přibližně o 12 hodin později. Tým místo tradičního předzápasového tréninku v dějišti absolvoval vpodvečer přípravu v Praze na Strahově. Utkání má výkop ve čtvrtek v 15:30 SELČ.

Jablonečtí měli odcestovat do Arménie v půl deváté ráno, ale kvůli několikahodinovému zpoždění stroje při cestě do Prahy byl let zrušen. Náhradní dopravce, soukromá egyptská aerolinie, však nedostal povolení k přeletu nad vzdušným prostorem Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Severočechy tak nakonec zachránila až vláda.

"Požádali jsme vládu ČR o pomoc v této situaci, kdy nám hrozilo neodcestování do Arménie na utkání Evropské ligy. V této krizové situaci, kdy by to mělo neblahý vliv na národní koeficient, jsme využili vládní speciál. Byla by to mezinárodní ostuda. Jsme za tuto pomoc vděčni a náš klub uhradí veškeré náklady spojené s touto cestou," uvedl pro klubový web jablonecký tiskový mluvčí Martin Bergman.

Tým se před pátou hodinou odpoledne přesunul z ruzyňského letiště do tréninkového centra na Strahově, kde hráči absolvovali trénink. "Je to samozřejmě nepříjemné. Chtěli jsme cestu tam zvládnout za co nejkratší dobu, to se nám bohužel nepovedlo. Nijak jsme za to nemohli, museli jsme čekat na pokyny a vyšlo z toho to, že jsme tu zůstali. Odtrénovali jsme v Praze a teď večer odletíme," řekl jablonecký kapitán Tomáš Hübschman. Ani on během své bohaté kariéry podobné komplikace nezažil.

"Motivace je stále stejná, i přes ty dnešní peripetie. Nikdo se nechce na žádné problémy vymlouvat a zítra by se to na tom hřišti by to na hřišti nemělo být vůbec znát," doplnil sedmatřicetiletý defenzivní záložník.

Zpožděný odlet je pro Severočechy velkou komplikací, v Arménii jsou totiž složitější podmínky pro aklimatizaci. Let do Gjumri trvá přes čtyři hodiny, na místě je dvouhodinový časový posun vpřed a navíc velké vedro. Jablonečtí dnes měli v dějišti absolvovat tradiční předzápasový trénink, který nestihli.

Zápas se hraje v Gjumri, vzdáleném asi 125 kilometrů od Jerevanu, kvůli tomu, že v arménské metropoli vrcholí evropský šampionát devatenáctek. Odveta je na programu příští čtvrtek v Jablonci. Postupující si ve 3. předkole zahraje s lepším z dvojice anglický Wolverhampton a severoirský celek Crusaders.

Pjunik v úvodním předkole vyřadil Škupi Skopje po remíze 3:3 doma a výhře 2:1 venku. "Viděli jsme oba jejich pohárové zápasy s Makedonci. Mají tam pár hráčů, na které nás trenér upozorňoval. Kouč nám ukazoval různé situace. Mělo by to být hlavně o nás, chceme soupeři vnutit naši hru a dokázali přes něj postoupit," uvedl Hübschman.