Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce v 5. kole Evropské ligy prohráli 0:1 doma s Rennes a zakončí skupinu K na posledním místě. Severočeši měli více šancí, ale Martin Doležal trefil jen břevno. Další šance pochytal český gólman francouzského celku Tomáš Koubek. V 55. minutě se na druhé straně prosadil Clément Grenier a udržel Rennes v boji o postup, k němuž potřebuje v posledním kole porazit Astanu.

Jablonec už před utkáním přišel o naději na postup, jelikož druhý zápas skupiny v Astaně vyhrálo Dynamo Kyjev a zajistilo si postup. Český celek tak už mohl hrát jen o třetí místo, jenže slabou produktivitou se připravil i o něj.

V mrazivém počasí trvalo hráčům několik minut, než se zahřáli do provozní teploty. Rychleji se to povedlo domácím, kteří po 25 minutách začali hodně zlobit francouzskou obranu. Nejprve byl zablokován Hovorka, následně po Kubistově centru nevyužil slibnou pozici Doležal a hlavou dobře netrefil míč.

O chvíli později měl Doležal další tutovku, když se po jeho souboji s dvěma obránci odrazil míč ke Kubistovi na malé vápno. Ten se střelou ale váhal, a tak se do míče opřel sám Doležal, trefil však jen břevno. Vzápětí přišel roh, po němž hlavičkoval Lischka, ale brankář Koubek dobrým zákrokem uhájil branku francouzského celku.

Rennes potřebovalo k udržení postupových nadějí vyhrát, a tak po změně stran přidalo. A v 55. minutě bylo odměněno. Po centru zleva se k míči dostal Sarr, přistrčil ho Grenierovi a ten z hranice vápna trefil ideálně šibenici. Brankář Hrubý byl proti jeho umístěné střele bez šancí.

Jablonec se snažil s výsledkem něco udělat, vytvořil si tlak, ale proti dobře fungující soupeřově obraně se dostával spíše jen k náznakům. Po Holešově tečované střele musel zasáhnout Koubek stejně jako předtím po Kubistově hlavičce.

Aktivní Kubista prověřil Koubka i pět minut před koncem, reprezentační gólman ale jeho pokus pod břevno vyrazil. V poslední minutě ještě udržel pro Jablonec naději brankář Hrubý, kterého v jasné šanci neprostřelil Hunou. V nastavení toho mohl využít Chramosta, ale z úhlu Koubka neprostřelil a Rennes tak těsné vítězství uhájilo.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsem zklamaný z výsledku, nikoli ze hry. Porážka je pro nás hodně tvrdá. Vytvořili jsme si hodně šancí, tři stoprocentní, bohužel jsme je neproměnili. Soupeř tahal za kratší konec. Ale z jedné dobře vyřešené situace nás potrestal a dostal se do vedení. I přesto jsme byli lepším týmem, měli jsme tam další šance, ale jejich neproměňování je to, co nás provází celou skupinou. Tohle byl z naší strany nejkvalitnější výkon. Byli jsme v dvojutkání s Rennes lepším týmem, hráli jsme dobře, ale nezískávali jsme body, proto jsme poslední se dvěma body. Bude to asi bráno jako neúspěch. My také chtěli postoupit a uhrát více bodů, ale bohužel jsme prohrávali v závěrečných minutách. Obstáli jsme, herně je na čem stavět. Jsem rád, že jsme se soupeřům vyrovnali, myslím si, že jsme je i přehráli."

Sabri Lamouchi (trenér Rennes): "Těžký zápas, který nakonec pro nás skončil šťastně. Po minulém zápase jsme neměli dobré vyhlídky na postup, ale po dnešku to zase máme vše ve svých rukou. Věděli jsme příznivý výsledek z Astany, ale bylo jasné, že musíme sami vyhrát. To se povedlo. Doufám, že to pomůže týmu se chytit i ve francouzské lize."

Martin Doležal (útočník Jablonce): "Stalo se nám to ve všech zápasech, že jsme nebyli horší, ale bohužel neproměňujeme šance. A to se v Evropě trestá. Rennes mělo jednu šanci, z toho dalo gól, a v závěru druhou šanci, když jsme hráli vabank. My měli pět stoprocentních šancí, ale nic neproměníme. Musím se omluvit všem klukům a fanouškům, protože dnes jsem to zazdil já. Hlavně to břevno, i předtím hlavičku jsme mohl umístit lépe. Beru to na sebe. Dnes asi neusnu. Není náhodou, že Tomáš Koubek chytá v Rennes. Ale dnes jsem ho nechali vyniknout my sami, nebo spíše já. Tohle se musí proměňovat."

Vojtěch Kubista (záložník Jablonce): "Je to po tom průběhu velké zklamání. Po většinu zápasu jsme dominovali, ale z jedné střely na branku dostaneme gól. My měli šancí požehnaně, ale stejně jako v ostatních zápasech ve skupině jsme dojeli na jejich neproměňování. Tomáš Koubek nás vychytal. Většinou to tak máme, že ze soupeřova brankáře uděláme gólmana kola. V lize dáme venku dvakrát po sobě šest branek, ale v Evropské lize je to zakleté. Lidi by si zasloužili výhru, tak snad se nám to podaří alespoň v Kyjevě."