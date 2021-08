Jablonec je blízko postupu do EKL, v Žilině bude hájit náskok 5:1

Žilina - Fotbalisté Jablonce jsou velice blízko k druhé účasti v základní skupině evropských pohárů v klubové historii a první po třech letech. V dnešní odvetě 4. předkola nově vzniklé Evropské konferenční ligy budou v Žilině hájit náskok 5:1 z úvodního duelu. Severočeši se ještě nikdy neprobojovali do hlavní fáze pohárů z kvalifikace, do Evropské ligy v roce 2018 prošli přímo bez nutnosti hrát předkola.

Svěřenci trenéra Petra Rady v minulé sezoně vypadli ve 2. předkole Evropské ligy s Dunajskou Stredou 3:5 po prodloužení. V aktuálním ročníku nestačili ve 3. předkole Evropské ligy na Celtic Glasgow. Proti Žilině ale rozhodli o jednoznačné výhře už v prvním poločase, který ovládli 4:0. Pokud Jablonečtí slovenského soupeře vyřadí, inkasují za účast v hlavní fázi Evropské konferenční ligy bonus v přepočtu zhruba 75 milionů korun.

"Myslím si, že hráči vědí, o co jde. Jsme v půlce cesty. V Žilině hrajeme na umělé trávě, kde to bude určitě něco jiného. Bude to nepříjemné, k tomu kulisa. Pokud bychom tam začali jenom bránit, byla by to asi smrt. Myslím, že ve fotbale je všechno možné," řekl Rada na tiskové konferenci po prvním utkání.

Jablonec venku v pohárech čtyřikrát za sebou prohrál a vyhrál tam v jediném z posledních sedmi zápasů. Naopak Žilina, která postupně prošla z 1. předkola Evropské konferenční ligy přes Dila Gori, Apollon Limassol a Tobol Kostanaj až do závěrečného play off, doma v pohárech našla přemožitele v jediném z posledních 13 duelů.

"Ani jsme si po (úvodním) zápase nezařvali, protože víme, že jsme v půlce. Bereme to takhle. V Žilině hrajeme na umělce. Co si pamatuju z hraní na Slovensku, tak jsou na umělce ještě o třídu lepší. Jsou na to zvyklí, ale pro nás to bude úplně jiné. Výsledek je samozřejmě úplně nádherný, ale bude to tam ještě těžké," uvedl jablonecký záložník Miloš Kratochvíl, autor dvou branek z prvního zápasu.

V minulosti hrál za Senici, kterou Žilina v neděli ve slovenské lize porazila 3:0. Jablonec zase v ligové generálce remizoval 1:1 se Slováckem. Žilina si naposledy zahrála v pohárech skupinu v sezoně 2010/11, kdy v závěrečném předkole Ligy mistrů přešla přes pražskou Spartu. V osmi zápasech v soutěžích UEFA proti českým soupeřům v základní hrací době prohrála pouze s Jabloncem.

"Ve čtvrtek nás čeká duel, který všichni považují za rozhodnutý. Chceme se především prezentovat dobrým výkonem a ukázat kus kvalitního fotbalu.Chceme zabrat naplno. Věřím, že přijde hodně diváků, podpoří nás a budou naším dvanáctým hráčem," citoval klubový web Žiliny trenéra Pavla Staňa.

"Šošoni", jak se týmu přezdívá, naposledy ovládli slovenskou ligu v ročníku 2016/17. Vloni měl klub v souvislosti s koronavirovou krizí finanční problémy a vyhlásil likvidaci. Zbavil se drahých hráčů a nyní vsází na mladíky. Věkový průměr soupisky je necelých 21 let.

Odvetný zápas je ve čtvrtek na programu od 18:00.

Statistické údaje před utkáním: Výkop: čtvrtek 26. srpna, 18:00 (ČT sport). První zápas: 1:5. Rozhodčí: Tohver - Koiv, Klaasen (všichni Est.). Bilance: Slovensko - ČR: 17 7-3-7 16:27. 1998/99 UEFA: Slavia Praha - Inter Bratislava 4:0, 0:2, 2001/02 UEFA: Liberec - Slovan Bratislava 2:0, 0:1, 2007/08 LM: Žilina - Slavia Praha 0:0, 0:0 (na pen. 3:4), 2008/09 UEFA: Liberec - Žilina 1:2, 1:2, 2008/09 UEFA: Žilina - Slavia Praha 0:0, 2010/11 LM: Sparta Praha - Žilina 0:2, 0:1, 2014/15 EL: Košice - Liberec 0:1, 0:3. 2014/15 EL: Slovan Bratislava - Sparta Praha 0:3, 0:4. 2020/21 EL: Dunajská Streda - Jablonec 5:3 po prodl., 2021/22 EKL: Jablonec - Žilina 5:1. Žilina v Evropě: LM/PMEZ 28 9-5-14 27:45 EL/UEFA 39 18-8-13 57:50 EKL 7 4-1-2 18:11 PVP 4 3-0-1 7:6 Celkem 78 34-14-30 109:112 Jablonec v Evropě: EL/UEFA 31 8-8-15 43:50 EKL 1 1-0-0 5:1 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 34 10-8-16 51:54 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Žilina: Belko - Anang, Minárik, Kiwior, Sluka - Gono, Bičachčjan, Slebodník - Rusnák, Jibril, Goljan. Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, Houska, Kratochvíl, Pilař - Doležal. Absence: Fazlagič (3 ŽK), Javorček (zranění + není na soupisce), Paur (nejistý start) - nikdo. Zajímavosti: - Jablonec v minulé sezoně vypadl v kvalifikaci Evropské ligy s Dunajskou Stredou po venkovní prohře 3:5 po prodloužení - Žilina v roce 2010 vyřadila Spartu v kvalifikaci Ligy mistrů, o dvě sezony dříve postoupila v Poháru UEFA přes Liberec, v ročníku 2007/08 naopak v předkole Ligy mistrů na penalty vypadla se Slavií - Žilina v soutěžích UEFA v 8 zápasech s českými soupeři prohrála v základní hrací době pouze jednou (v Jablonci) - Jablonec do kvalifikace Evropské konferenční ligy přešel po vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy se Celticem Glasgow (porážky 2:4 doma a 0:3 venku) - Žilina už přešla přes 3 předkola Evropské konferenční ligy, postupně vyřadila Dila Gori, Apollon Limassol a Tobol Kostanaj - Žilina doma v pohárech prohrála jediný z posledních 13 duelů - Žilina v generálce porazila doma v lize Senici 3:0 - Žilina si naposledy zahrála v pohárech skupinu v sezoně 2010/11, kdy prošla do hlavní fáze Ligy mistrů - Žilina naposledy vyhrála slovenskou ligu v sezoně 2016/17, v minulé sezoně skončila čtvrtá - Jablonec ještě nikdy nepostoupil v pohárech z kvalifikace, v roce 2018 si zahrál skupinu Evropské ligy, do které ale prošel přímo bez nutnosti hrát předkola - Jablonec v generálce remizoval doma v lize se Slováckem 1:1 a z posledních 7 soutěžních zápasů zvítězil v jediném (se Žilinou) - Jablonec vyhrál jen 2 z posledních 14 utkání v pohárech a minule zvítězil po 5 duelech - Jablonec venku v pohárech 4x za sebou prohrál a vyhrál tam v jediném z posledních 7 zápasů - za Jablonec hraje slovenský záložník Považanec - v Žilině působili čeští trenéři Komňacký, Vrba a Hapal a brankář Mandous