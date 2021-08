Jablonec i Plzeň čekají v lize před pohárovými odvetami domácí zápasy

Praha - Třemi zápasy 3. kola dnes pokračuje první fotbalová liga. Jablonec a Plzeň čekají generálky před odvetnými duely 3. předkola evropských pohárů, v nichž budou dohánět dvoubrankové manko. Jablonec hostí od 16:00 Bohemians 1905 a Viktorii čeká v 19:00 Slovácko.

Pardubice přivítají rovněž od 16:00 v domácím azylu v pražském Ďolíčku Mladou Boleslav, kterou v minulé ligové sezoně ve dvou duelech nedokázali porazit. Východočeši budou usilovat o první triumf v ročníku.

Jablonec v minulém kole prohrál v Mladé Boleslavi 0:3 a doma ve čtvrtek podlehl v kvalifikaci Evropské ligy Celticu Glasgow 2:4. Plzeň půjde do souboje se Slováckem po čtvrteční porážce 2:4 na hřišti velšského celku The New Saints v Evropské konferenční lize. Viktoria v prvních dvou ligových kolech zvítězila shodně 2:1 a stoprocentní je zatím i její nadcházející soupeř z Uherského Hradiště.