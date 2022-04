Jablonec hrál s Pardubicemi 1:1 a připsal si už 13. remízu v ligové sezoně

Praha - Fotbalisté Pardubic remizovali v 27. kole první ligy s Jabloncem ve svém domácím azylu v pražském Ďolíčku 1:1. Hosty poslal ve 36. minutě do vedení Tomáš Malínský, ale necelé tři minuty po pauze srovnal střídající David Huf. Severočeši neprohráli ani čtvrtý vzájemný duel v nejvyšší soutěži, výsledkem 1:1 skončil i říjnový duel na jejich hřišti.

Jablonečtí už 13. nerozhodným výsledkem v ligové sezoně potvrdili pozici remízového "krále", v nejvyšší soutěži sedmkrát po sobě nezvítězili a patří jim 12. místo v tabulce. Pardubičtí jako jediní v osmi kolech jarní části nevyhráli a na předposlední 15. příčce mají sedmibodový náskok před Karvinou. Na první pozici mimo baráž ztrácejí tři a na Jablonec nadále čtyři body.

Do jablonecké sestavy se po reprezentační pauze vrátilo po zranění několik hráčů. Jeden z nich Malínský v páté minutě připravil první velkou šanci pro Kratochvíla, ale ten z ideální pozice ve vápně trefil jen brankáře Markoviče. Pardubický gólman si pak v 19. minutě poradil i s přímým kopem k tyči v podání Surzyna. Na opačné straně po Černého přiťuknutí pálil vedle Kostka.

V 36. minutě už hosté vedli. Malínský se dostal do úniku, obešel Markoviče a se štěstím protlačil míč za čáru přes vracejícího se Kostku. Jablonecký křídelník oslavil gólově návrat po dvouzápasové absenci způsobené zdravotními problémy. V probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže se trefil potřetí. Pardubičtí inkasovali už 60. gól v ligové sezoně a nadále mají nejhorší defenzivu ze všech týmů.

Východočeši mohli ještě do pauzy srovnat. Po centru z pravé stranu hlavičkoval Čihák ve 43. minutě do břevna a vzápětí zblízka mířil jen do Hanuše. Domácí museli ještě před přestávkou vystřídat v útoku, zraněného Černého nahradil Huf.

Pardubickým trenérům se tah povedl a častý "žolík" po necelých třech minutách druhé půle srovnal. Huf si naskočil na Caduův centr z levé strany a hlavičkou k tyči z poměrně velké dálky překonal Hanuše. V ligové sezoně vstřelil třetí branku.

Východočechy vyrovnání nabudilo. V 67. minutě se dostal k další hlavičce Huf, ale Hanuš vytáhl pohotový zákrok a otočku skóre nepřipustil. Následně jablonecký gólman vyrazil Solilovu ránu z úhlu. S blížícím se závěrem hrozili také hosté, několik velkých a nadějných závarů ale nezužitkovali.

Pardubičtí v azylu v Ďolíčku v lize počtvrté za sebou remizovali a coby domácí tým tam nevyhráli už 11 utkání. Jablonec nezvítězil venku v pěti ligových zápasech po sobě.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Pro oba to bylo důležité utkání, nikdo nechtěl udělat v první čtvrthodině chybu. Pak převzal iniciativu Jablonec, poté jsme tlačili my, jenže z tlaku jsme zrovna trefili prvního hráče soupeře a z brejku jsme inkasovali. V závěru půle jsme se snažili srovnat, ale Hanuš byl vynikající. Neměli jsme dál co ztratit a v úvodu druhého poločasu se nám povedlo vyrovnat. Snažili jsme se to úplně otočit v náš prospěch, po hlavičce Hufa ale vytáhl Hanuš fantastický zákrok. Nemáme potřebné štěstí. Konečná remíza neřeší pro nikoho nic. Jsme výsledkem zklamaní, ale remízu musíme přijmout."

Petr Rada (trenér Jablonce): "První poločas docela dobrý, máme to pod kontrolou, vedeme a až na jeden závar jsme to celkem přečkali. Do druhé půle jsme věděli, že to domácí zjednoduší. Běží 48. minuta a jsme potrestáni úplně zbytečnou vyrovnávací brankou. Balon letí dlouho a necháme hráče hlavičkovat, nejdeme vůbec do těla. Tohle nemůžeme v takových zápasech dělat. Pak jsme na chvíli přestali hrát, domácí měli další velkou šanci a nás podržel Hanuš. Zápas došel do remízy, a to je pro nás málo. Chtěli jsme tu bodovat naplno a měli jsme k tomu dobře nakročeno. Jenže jsme o vedení přišli svojí ledabylostí."

FK Pardubice - FK Jablonec 1:1 (0:1)

Branky: 48. Huf - 36. Malínský. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Bureš - Franěk (video). ŽK: Čihák, Vacek, Cadu, Huf - Malínský. Diváci: 665.

Pardubice: Markovič - Kostka, Čihák, Hranáč, Cadu - Jeřábek - Tischler (46. Patrák), Vacek, Solil, Rezek (82. Matějka) - Černý (45.+1 Huf). Trenér: Novotný.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Kubista, Zelený - Hübschman - Malínský, Kratochvíl, Houska, Pilař (73. Černák) - Silný (84. Považanec). Trenér: Rada.