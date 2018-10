Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce ve 3. kole Evropské ligy doma remizovali 1:1 s Astanou a do skupiny K si připsali druhý bod. Zůstávají však na posledním místě se ztrátou tří bodů právě na kazašský celek a Dynamo Kyjev, které se dělí o vedení v tabulce.

Severočeši šli rychle do vedení gólem Jakuba Považance ze čtvrté minuty. Soupeř však záhy odpověděl hlavičkou Brazilce Pedra Henriqueho. Jablonec pak byl aktivnější, častěji držel míč, ale druhou branku nepřidal, zatímco hosté se spokojili s hájením remízy.

Jablonec nasadil stejnou sestavu jako v posledních zápasech, hosté překvapili jen nasazením Zajnutdinova na levého beka. A právě přes jeho prostor byl domácí tým nejnebezpečnější a brzy také udeřil.

Ve 3. minutě Jovovič prováhal dobrou možnost ke střele, ale Jablonec zůstal v útoku a zamkl soupeře. Holeš z pravé strany našel ve vápně Považance, který střelou po zemi zařídil vedení a navázal na dvě trefy z posledního ligového duelu s Příbramí.

Astana spoléhala především na brejky přes velmi rychlého Kabanangu a v 11. minutě jí to vyšlo. Konžský útočník utekl po levé straně, poslal před branku prudký centr, který nabíhající Henrigue hlavou usměrnil do branky.

Po další akci Henriqueho měl velkou šanci Tomasov, ale sám před brankářem prudkou přihrávku nezpracoval. Na druhé straně pálil nad Trávník. Ve 32. minutě byl po standardce závar před brankou hostů, Lischka ale hlavičkoval jen do brankáře a s dorážkou neuspěl ani Jovovič, který dobře netrefil míč.

V 54. minutě Hovorka podskočil dlouhý nákop a Kabananga svedl sprinterský souboj s Lischkou. Ten ho alespoň vytlačil z úhlu a útočník Astany napálil míč jen do boční sítě.

O deset minut později měl slibnou možnost Jablonec, ale Považancovu ránu vyrazil brankář Erič. Závěr utkání byl hodně vyhrocený a rozkouskovaný řadou faulů a diskutováním. Po jednom z faulů zahrozil z přímého kopu Tomasov, ale brankář Hrubý byl u tyče včas.

Jinak se Astana starala spíše o to, aby před domácí odvetou hranou 8. listopadu udržela bod a také neporazitelnost s českými týmy. Loni porazila a remizovala se Slavií. Jablonec se dostal už jen k náznakům šancí, i tak za výkon sklidil potlesk fanoušků.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Utkání mělo vysokou kvalitu i s přispěním soupeře. Chtěli jsme do utkání vstoupit lépe než s Kyjevem, což se povedlo a šli jsme brzy do vedení. Pak jsme ale dostali zbytečnou branku, která přišla po několika našich chybách. Jinak jsme odehráli poločas kvalitně, snažili jsme se hrát hodně vysoko. Ve druhé půli jsme také byli lepší, soupeř hrál jen na brejkové situace. Z nich občas hrozili, ale my to dobře zdvojovali a nepouštěli je do vyložené šance. Celkově jsme odehráli už potřetí hodně kvalitní utkání, ale opět se nepovedlo zvítězit. Ale musím hráčům poděkovat za přístup."

Jakub Považanec (záložník Jablonce): "Je jasné, že bod bereme, ale dneska je to pro nás málo, protože jsme chtěli zvítězit. Dá se říct, že Astana celý zápas nechala hru na nás a hráli na to, jestli uděláme nějakou chybu nebo dají nějaký gól ze standardky. Je to velká škoda, měli jsme na víc než na bod. Minulý zápas jsme dostali rychlé dva góly. Teď jsme se toho snažili vyvarovat. To se nám podařilo. Dali jsme první gól, což nás nakoplo. Potom asi po naší chybě jsme dostali zbytečný gól. Pak se Astana už stáhla dozadu a dobře to odbránila. Tomáš Holeš to dával instinktivně a ještě to někdo tečoval. Já už jsem tam byl sám a nebyl až takový problém dát gól."

Michal Trávník (záložník Jablonce): "Škoda, že jsme vedení neudrželi déle a udělali jsme chybu. Ještě jsme tam měli v první půli nějaké šance, ale druhá půlka už byla hodně soubojová a bylo to těžké. Oni chtěli zdržovat, natahovat čas, takže asi remízu berou více než my. Kabananga byl rychlý a silný v soubojích, takže byl nebezpečný, ale až na tu jednu chybu se s tím kluci poprali dobře. Pořád na postup ztrácíme tři body, takže to máme stále na dosah. Bylo by dobré, kdybychom v Astaně vyhráli. Teď už pro postup budeme muset vyhrát i něco venku. U nich to bude jiné, protože se hraje na umělém trávníku, což je vždy nepříjemné. Zatím nevím, co si pod tím představit."

Zápasy 3. kolo Evropské ligy - skupina K:

--------

FK Jablonec - FC Astana 1:1

Branky: 4. Považanec - 11. Henrique. Rozhodčí: Schörgenhofer - Gutschi, Riedel - Hameter, Eisner (všichni Rak.).

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník (90. Kubista), Považanec, Jovovič (87. Acosta)- Chramosta (57. Ikaunieks). Trenér: Rada.

Astana: Erič - Rukavina, Postnikov, Aničič, Zajnutdinov - Tomasov, Kleinheisler, Majevskij, Henrique (46. Mužikov) - Almeida (89. Murtazajev), Kabananga (74. Janga). Trenér: Babajan.





Rennes - Dynamo Kyjev 1:2 (1:1)

Branky: 41. Grenier - 21. Kedziora, 89. Bujalskij. ČK: 84. Šepeljev (Kyjev).

Rennes: Diallo - Bensebaini, Gelin, Da Silva, Traoré - Grenier, Johansson (90. Siliki), André, Del Castillo (61. Bourigeaud) - Sarr, Niang (74. Ben Arfa). Trenér: Lamouchi.

Dynamo: Bojko - Kedziora, Burda, Kádár, Mykolenko - Šepeljev, Bujalskij - Morozjuk (80. Tche Tche), Garmaš (68. Sydorčuk), Sidcley - Verbič (74. Suprjaha). Trenér: Chackevič.

Tabulka:

1. Astana 3 1 2 0 5:3 5 2. Dynamo Kyjev 3 1 2 0 6:5 5 3. Rennes 3 1 0 2 3:5 3 4. Jablonec 3 0 2 1 4:5 2