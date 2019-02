Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce ve 21. kole první ligy doma s Opavou dvakrát neudrželi vedení a po remíze 2:2 zůstali na čtvrtém místě neúplné tabulky. Svěřenci Petra Rady slezského nováčka v nejvyšší soutěži neporazili čtyřikrát za sebou. Na vedoucí branku Bogdana Vatajela odpověděl v prvním poločase Jakub Janetzký. Po změně stran vrátil Jablonci vedení vlastním gólem opavský kapitán Jan Žídek, ale v 86. minutě vyrovnal Tomáš Smola.

Severočeši otevřeli skóre hned z první větší šance zápasu v 16. minutě. Chybující Řezníček před pokutovým územím nahrál Vatajelovi a ten propálil brankáře Šroma. Rumunský záložník, který v Jablonci hostuje ze Sparty, dal premiérový gól v české lize.

Hosté už za devět minut po rychlé akci rozebrali obranu soupeře a vyrovnali. Smola před brankou vrátil míč na Janetzkého a ten se trefil přesně k tyči. Gól byl pro jednadvacetiletého středopolaře speciální, protože v Opavě hostuje právě z Jablonce. Ve vyrovnaném prvním poločase ještě zahrozil domácí Kubista, jehož tvrdou ránu vyrazil brankář Šrom.

Jablonečtí fotbalisté začali i druhý poločas lépe. Chramostův oblouček ještě Šrom vyškrábnul na rohový kop, ale po něm už se v 55. minutě opět změnilo skóre. Trávník nacentroval do šestnáctky a Žídek hlavou nešťastně překonal vlastního gólmana.

Domácí měli i nadále převahu. Šrom vyrazil pokus střídajícího Ikauniekse, který poté ze slibné pozice minul branku. Neproměněné šance musely jablonecký tým mrzet v 86. minutě, kdy Smola vyrovnal hlavičkou ze Zavadilova rohu.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsem zklamán, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Před brankou na 2:1 jsme měli dvě tři šance, které jsme neproměnili. Nicméně jsme do zápasu nevstoupili přesvědčivě, nehráli jsme tak dobře jako v minulých domácích zápasech. Věděli jsme, že nás čeká pracovité bojovné utkání, že soupeř doráží a hraje hodně vysoko. I přesto jsme se dostali do vedení, ale pak jsme dostali zbytečnou branku, když jsme nepokryli zpětnou přihrávku. V kabině jsem klukům říkal, že nám chybí větší pohyb směrem dopředu, že se musíme snažit o udržení balonu. Měli jsme velké šance. Chramostu vychytal Šorm, Ikaunieks v dobré pozici minul. Pět minut před koncem inkasujeme ze standardní situace. Na ni jsme se měli v klidu připravit, ale Smola tam zůstal úplně sám. Hosté v závěru získali sebevědomí, hrozili z brejků. Některým našim hráčům pak chyběla síla. Jsem zklamán, měli jsme k vítězství blízko. Pro nás je remíza v situaci, v jaké jsme, ztráta. Hráli jsme doma, nepotvrdili jsme body z Olomouce. Teď nás čekají dva zápasy venku a pokusíme získat body tam."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Měli jsme dobrý vstup do utkání. Dobře jsme kombinovali, ale naše snaha končila před šestnáctkou. Zmrazil nás gól. Myslím, že situace před ním se dala řešit lépe, byl to takový polovlastní gól. Po pěkné akci jsme srovnali. Poté byly náznaky šancí na obou stranách, pěknou střelu měl domácí Kubista, který provětral brankáře Šorma. Hráli jsme organizovaně, zaměřili jsme se na defenzivu, soupeři nic moc nepovolili. Po změně stran to bylo z naší strany nepřesné, soupeř měl herní převahu. Bohužel dali jsme vlastní gól, to byla další rána do vazu. Postupně jsme se dostali do hry, pomohlo nám k tomu i střídání. Domácí byli nebezpeční zejména ze standardních situací, jejich šance Šorm chytil a nám se v závěru podařilo vyrovnat. Dá se říci, že zaslouženě, hráči na hřišti nechali všechno, v některých pasážích vypadali velmi dobře. Musím jim poděkovat, dvakrát prohrávali a vždy dokázali zvednout hlavu a dovést utkání do remízového stavu."

FK Jablonec - SFC Opava 2:2 (1:1)

Branky: 16. Vatajelu, 55. vlastní Žídek - 25. Janetzký, 86. Smola. Rozhodčí: Machálek - Pelikán, Vlasjuk. ŽK: Hovorka - Janetzký, Řezníček, Šrom. Diváci: 2585.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Jovovič (73. Acosta), Trávník, Kubista, Vatajelu - Chramosta (63. Ikaunieks), Doležal. Trenér: Rada.

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Řezníček (61. Manzia) - Jurečka (61. Juřena), Janetzký, Zapalač (75. Stáňa) - Smola. Trenér: Kopecký.