Jablonec doma porazil Ostravu 2:0 a zajistil si čtvrté místo

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce ve druhém kole nadstavby porazili Ostravu 2:0 a ve skupině o titul poprvé zvítězili. Severočeši si zajistili minimálně čtvrté místo, na pátý Baník si v tabulce vytvořili už devítibodový náskok. O páté domácí ligové výhře Jablonce za sebou po změně stran rozhodli Michal Trávník z penalty a Martin Doležal. Ostravští venku nebodovali posedmé v řadě.

Na domácí lavičce chyběl trenér Petr Rada, který si odpykal první z dvouzápasového trestu za nevhodné chování při minulém utkání v Plzni, kde byl vykázán na tribunu.

"Čtvrté místo je pro nás důležité, protože chceme hrát Evropu. Kdyby teď pohár vyhrála Slavia, hráli bychom kvalifikaci už ze čtvrtého předkola Evropské ligy, takže musíme teď fandit Slavii," řekl jablonecký asistent Zdeněk Klucký na tiskové konferenci. "Petr Rada je slyšet, seděl za lavičkou, a když jsme něco potřebovali, bavili jsme se přes plot," přidal Klucký k absenci hlavního kouče.

Jablonec na Střelnici před dvěma týdny v posledním kole základní části deklasoval Ostravu 4:0, ale dnes první půle nabídla vyrovnanou bitvu s minimem šancí. Domácí brankář Hrubý s problémy zneškodnil ránu Ondřeje Šašinky, na druhé straně Doležal ve vápně těsně nedosáhl na Trávníkův centr a krátce před pauzou Jovovič v dobré pozici přestřelil.

"Není to jednoduché hrát proti sobě během čtrnácti dnů. V první půli jsme je trochu dobývali, oni stáli v bloku a nedávali nám prostor. Neměli jsme místo k útočení, přesto jsme měli šanci, a kdybychom to líp trefili, mohl být gól," uvedl Klucký.

Domácím se povedl vstup do druhého poločasu. Bolf v pokutovém území stáhnul Sobola a sudí Machálek po konzultaci s videorozhodčím Adamem nařídil penaltu. Tu v 50. minutě i napodruhé proměnil Trávník, jeho první gól nebyl uznán kvůli Doležalově faulu.

Jablonečtí pak získali převahu a soupeře zatlačili. Nejblíže byl Trávník, který o kousek minul branku. Baník se do zakončení dostával výjimečně, v 71. minutě však zahrozil Fleišman a z přímého kopu zamířil o kousek nad břevno.

To však bylo ze strany hostů všechno a domácí v 81. minutě přidali pojistku. Gólman Budinský vyrazil Trávníkovu ránu, Jovovič přistrčil míč volnému Doležalovi a ten po zemi přesně zakončil. Nejlepší jablonecký střelec, jenž v minulém duelu nasázel Ostravě hattrick, si v ligové sezoně polepšil na 15 branek. Budinský pak v obrovské šanci ještě zblízka vykopnul Považancův pokus.

"Prakticky jsme možná třikrát ohrozili bránu nějakým způsobem. Jablonec naproti tomu možná dvanáctkrát, patnáctkrát. Takže určitě zasloužená výhra. Mohli jsme prohrát určitě i větším rozdílem," prohlásil ostravský kouč Bohumil Páník.

Jablonec doma v lize neprohrál s Ostravou potřinácté za sebou a posedmé z posledních osmi zápasů na svém hřišti ani od soupeře neinkasoval. Severočeský tým má stále naději na třetí pozici. Na Spartu ztrácí tři kola před koncem soutěže šest bodů, ale Pražané mají zápas k dobru.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Klucký (asistent trenéra Jablonce): "Není to jednoduché hrát proti sobě během čtrnácti dnů. V první půli jsme je trochu dobývali, oni stáli v bloku a nedávali nám prostor. Neměli jsme místo k útočení, přesto jsme měli šanci, a kdybychom to líp trefili, mohl být gól. Naše hra se trochu zlepšila po půli. Začali jsme Ostravu přehrávat ze stran a dostávali jsme se do křídelních prostorů, lépe jsme se pohybovali. Dneska jsme potvrdili formu, dali jsme dvě branky a mohli jsme přidat i další góly. Petr Rada je slyšet, seděl za lavičkou, a když jsme něco potřeboval, bavili jsme se přes plot. Čtvrté místo je pro nás důležité, protože chceme hrát Evropu, a kdyby teď pohár vyhrála Slavia, hráli bychom už ze 4. místa kvalifikaci Evropské ligy, takže musíme teď fandit Slavii."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Jablonec má výbornou formu. Pokračoval ve výborné hře jako v Plzni. My jsme celý zápas tahali za kratší konec. Prakticky jsme možná třikrát ohrozili bránu nějakým způsobem. Jablonec naproti tomu možná dvanáctkrát, patnáctkrát. Takže určitě zasloužená výhra. Mohli jsme prohrát určitě i větším rozdílem."

FK Jablonec - Baník Ostrava 2:0 (0:0)

Branky: 50. Trávník z pen., 81. Doležal. Rozhodčí: Machálek - Kotík, Caletka - Adam (video). ŽK: Doležal, Břečka - Mešaninov. Diváci: 2887.

Sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Kratochvíl, Trávník (82. Acosta), Považanec (87. Pilík), Jovovič (90.+2 Vatajelu) - Doležal. Trenér: Klucký.

Ostrava: Budinský - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Bolf (85. Pazdera), Mešaninov, Hrubý (63. Jirásek), Holzer - Kuzmanovič (54. Diop), O. Šašinka. Trenér: Páník.