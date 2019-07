Jablonec deklasoval Slovácko 6:0 a doma vyhrál poosmé za sebou

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce ve třetím kole první ligy deklasovali Slovácko 6:0. Severočeši na svém stadionu naplno bodovali poosmé za sebou a v domácí soutěži dosáhli nejvyšší výhry od loňského října a triumfu rovněž 6:0 v Příbrami. Už v páté minutě otevřel skóre Martin Doležal, po změně stran se dvakrát trefil Jan Sýkora a další góly přidali Jan Krob, Miloš Kratochvíl a Jan Chramosta.

Jablonečtí se ideálně naladili na čtvrteční odvetu druhého předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan, v níž budou dohánět venkovní ztrátu 1:2. Naopak tým z Uherského Hradiště po úvodní překvapivé výhře 2:0 na Spartě prohrál druhý ligový zápas v řadě bez vstřelené branky.

"Šest gólů je pro Slovácko hodně kruté, ale my jsme využili brejkové situace. Tři body jsou pro nás hodně důležité po tom, co jsme si prožili v pohárovém zápase. Teď se musíme připravit, abychom to ve čtvrtek zvládli, bude to hodně těžké," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada.

Jablonečtí měli za sebou náročné cestování do Arménie, ale do utkání vstoupili velmi aktivně a bez známek únavy. Už v páté minutě poslal Holík centr na hlavu Doležala, který se odpoutal od obránců a hlavou poprvé překonal Trmala.

Severočeši zanedlouho zahrozili individuální akcí Acosty, ale z tlaku už další gól nepřidali. Od 20. minuty se hra vyrovnala, hosté se snažili především po pravé straně díky zkušenému Petrželovi vyzrát na domácí defenzivu. Hofmannova hlavička však mířila mimo, Petržela po samostatné akci nepřelstil brankáře Hrubého a jablonecký gólman se pak vyznamenal ještě při střele Kalabišky. Nejblíže byli hosté vyrovnání ve 40. minutě, kdy Havlík z přímého kopu napálil břevno.

I po pauze se chvíli zdálo, že Slovácko bude mít sílu bojovat o vyrovnání a protržení nepříznivé vzájemné série. Jenže v 69. minutě přišel možná klíčový okamžik duelu - střídající Krob se při prvním dotyku s míčem dostal po ideální přihrávce od Matouška ke střele a následný odražený míč už poslal do sítě. Letní posila z Teplic tak stylově oslavila svůj 200. ligový start.

"V druhém poločase jsme začali aktivně, pak Slovácko málem vyrovnalo, ale druhý gól dal ráz zápasu. Když jsme dali na 2:0, trošku to se Slováckem otřáslo," konstatoval Rada.

Už o minutu později zvýšil na 3:0 po samostatném průniku a vyvedeném lobu Sýkora. Dva rychlé zásahy Slovácko definitivně zlomily. Severočeši byli v dobrém rozmaru a moravskému soupeři přidali na cestu v rozmezí závěrečných pěti minut další tři branky, o které se postarali opět Sýkora, Kratochvíl a další náhradník Chramosta.

"Nevím, co si o tom mám myslet, z přístupu hráčů, i těch zkušenějších, jsem zklamaný. Budeme si to muset hodně, ale hodně vyříkat. Takhle odehrát závěr utkání, to je pro mě nepochopitelné. Někteří hráči se ani nevrací, to se nedělá ani v okresním přeboru. Odpovědnost jde i na mou hlavu, já se tomu nevyhýbám," prohlásil kouč Slovácka Martin Svědík.

Jablonci, který v nejvyšší soutěži se Slováckem pojedenácté za sebou neprohrál, nakonec chyběly dva góly k vyrovnání historicky nejvyšší ligové výhry, v sezoně 1997/98 severočeský tým rozstřílel České Budějovice 8:0.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Do utkání jsme vstoupili dobře, dali jsme krásnou branku, kdy Holík krásně nacentroval, zaskočili jsme soupeře. Pak jsme měli dvě šance, do 25. minuty jsme byli aktivnější, pak převzalo taktovku Slovácko, ale brankář Hrubý nás podržel. V druhém poločase jsme začali aktivně, pak Slovácko málem vyrovnalo, ale druhý gól dal ráz zápasu. Když jsme dali na 2:0, trošku to se Slováckem otřáslo. Šest gólů je pro Slovácko hodně kruté, ale my jsme využili brejkové situace. Tři body jsou pro nás hodně důležité po tom, co jsme si prožili v pohárovém zápase. Teď se musíme připravit, abychom to ve čtvrtek zvládli, bude to hodně těžké."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Je to pro mě velice těžké hodnocení. Hanebně jsme do utkání vstoupili, ale nedisciplinovaností jsme brzy prohrávali 0:1. Po deseti minutách jsme se dostali do hry, vytvořili do poločasu šance, ty jsme bohužel neproměnili. Jablonec nás potom možná záměrně nechal hrát a druhý gól nás načal. To, co bylo potom, to je hanebnost. Nevím, co si o tom mám myslet, z přístupu hráčů i těch zkušenějších jsem zklamaný. Budeme si to muset hodně, ale hodně vyříkat. Takhle odehrát závěr utkání, to je pro mě nepochopitelné, někteří hráči se ani nevrací, to se nedělá ani v okresním přeboru. Odpovědnost jde i na mou hlavu, já se tomu nevyhýbám."

FK Jablonec - 1. FC Slovácko 6:0 (1:0)

Branky: 70. a 90+1. Sýkora, 5. Doležal, 69. Krob, 87. Kratochvíl, 88. Chramosta. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka. ŽK: Břečka - Kadlec. Diváci: 2681.

Sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Břečka, Sýkora - Hübschman, Považanec - Kratochvíl, Matoušek (81. Pilík), Acosta (67. Krob) - Doležal (74. Chramosta). Trenér: Rada.

Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko - Daníček (80. Hellebrand) - Petržela (67. Sadílek), Navrátil, Havlík, Kalabiška - Zajíc (63. Sašinka). Trenér: Svědík.