Jablonec bude v odvetě proti Pjuniku dohánět manko

Jablonec nad Nisou - Fotbalisty Jablonce čeká ve čtvrtek odveta 2. předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan. Severočeši před týdnem v úvodním duelu po strastiplné cestě do Arménie překvapivě prohráli 1:2 a doma budou muset proti outsiderovi dotahovat ztrátu.

V případě postupu by Jablonečtí ve 3. předkole pravděpodobně narazili na anglický Wolverhampton, který bude v odvetě na hřišti severoirských Crusaders hájit náskok 2:0. Severočeši by na cestě do základní skupiny, kam vloni prošli přímo, museli zdolal ještě závěrečné 4. předkolo.

Jablonec si úvodní porážkou v Gjumri, kde Pjunik hrál kvůli kolizi s evropským šampionátem devatenáctek, dvojzápas nečekaně zkomplikoval. Severočeši po dvou gólech Artura Miranjana prohrávali v pauze s arménským vicemistrem 0:2 a po přestávce už jen snížil Martin Doležal.

Jablonečtí před utkáním zažili velké dopravní komplikace. Původní ranní let byl kvůli několikahodinovému zpoždění stroje zrušen, náhradní dopravce nedostal povolení k přeletu přes východní Evropu a Severočeši odcestovali až večer se zpožděním 12 hodin vládním speciálem.

"První poločas jsme tam prospali, ale v druhém jsme byli lepší. Jsem rád, že jsme dali tu branku. Prohra nás samozřejmě mrzela, bylo to zklamání. Čeká nás hodně těžká odveta, my se na ni musíme připravit a zvládnout ji," řekl novinářům jablonecký trenér Petr Rada.

Zatímco Severočeši si vloni poprvé v historii zahráli základní skupinu pohárů, maximem Pjuniku je 3. předkolo, kde před rokem vypadl s Maccabi Tel Aviv. V roce 2011 arménský celek ve 2. předkole Ligy mistrů utrpěl dva debakly 0:4 doma a 1:5 venku s Plzní.

"Musíme se připravit na silného soupeře. Tady to bylo trošku podceňované, četl jsem, že je ostuda, že jsme tam prohráli. Ale Pjunik Jerevan hraje předkola prakticky každý rok. Jestli se dostane dál, to už je jiná věc, ale v součtu má těch zápasů v předkolech možná víc než my," podotkl Rada. "Takže určitě je to zkušený tým, který má směrem dopředu spoustu hodně kvalitních hráčů," dodal bývalý reprezentační kouč.

Jablonec doma vyhrál osm soutěžních zápasů za sebou a na odvetu se naladil nedělním vysokým triumfem 6:0 nad Slováckem. Vítězství se dočkal po dvou porážkách na Spartě a v Arménii. V pohárech ale Severočeši doma v posledních šesti utkáních nevyhráli.

Pjuniku ještě nová ligová sezona nezačala. Jerevanský tým musel hrát už 1. předkolo Evropské ligy, v němž po remíze 3:3 doma a výhře 2:1 venku vyřadil Škupi Skopje. V soutěžních zápasech už dvanáctkrát po sobě neprohrál.

"Vítězství nad Slováckem by hráčům mělo dodat trošku sebevědomí. Věřím, že se na odvetu dobře připraví a zvládneme to," dodal Rada.

Zápas začne v Jablonci ve čtvrtek v 19:00.

Statistické údaje před utkáním FK Jablonec - Pjunik Jerevan:

Výkop: čtvrtek 1. srpna, 19:00.

První zápas: 1:2.

Rozhodčí: Lapočkin - Averjanov, Kudrjavcev (všichni Rus.).

Bilance:

ČR - Arménie 3 2-0-1 10:3.

2011/12 LM: Pjunik Jerevan - Plzeň 0:4, 1:5,

2019/20 EL: Pjunik Jerevan - Jablonec 2:1.

Jablonec v Evropě:

EL/UEFA 27 8-7-12 38:38 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 29 9-7-13 41:41

Pjunik v Evropě:

LM/PMEZ 34 8-7-19 30:57 EL/UEFA 23 9-4-10 27:41 Celkem 57 17-11-29 57:98

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hanuš - Holík, Jugas, Břečka, Sýkora - Hübschman, Považanec - Kratochvíl, Matoušek, Acosta - Doležal.

Pjunik: Dragojevič - Stankov, Žestokov, Marku, Manucharjan - Jedigarjan - Simonjan, Jefimov, Vardanjan, Ševčuk - Miranjan.

Absence: Kubista, Curikov, Pleštil (všichni zranění), Štěpánek (rekonvalescence + není na soupisce), Jovovič (nejistý start) - Mkrtčjan (nejistý start).

Zajímavosti:

- Jablonec v úvodním duelu prohrával po poločase po dvou gólech Miranjana 0:2, po pauze snížil Doležal

- Jablonec k úvodnímu utkání odcestoval se zpožděním 12 hodin kvůli problémům s leteckým dopravcem, do Arménie Severočechy nakonec odvezl vládní speciál

- Pjunik v roce 2011 vypadl ve 2. předkole Ligy mistrů s Plzní po prohrách 0:4 doma a 1:5 venku

- Jablonec hrál kvalifikaci Evropské ligy (včetně dřívějšího Poháru UEFA) 6x a nikdy nepostoupil do hlavní fáze

- Jablonec si v minulé sezoně poprvé zahrál skupinu Evropské ligy, do které prošel přímo

- Pjunik nikdy nehrál hlavní fázi evropských pohárů, vloni postoupil do 3. předkola Evropské ligy, což je jeho maximum

- postupující si ve 3. předkole zahraje s lepším z dvojice Wolverhampton a severoirští Crusaders, úvodní zápas vyhrál doma anglický favorit 2:0

- Jablonec v generálce zvítězil v neděli v lize 6:0 nad Slováckem a uspěl po 2 porážkách, Pjunik do nové ligové sezony ještě nevstoupil a v přípravném utkání podlehl Vanu Jerevan 0:2

- Pjunik v 1. předkole vyřadil Škupi Skopje po remíze 3:3 doma a výhře 2:1 venku

- Jablonec vyhrál jediný z posledních 9 zápasů v pohárech

- Jablonec doma v pohárech od výhry nad Strömsgodsetem v sezoně 2013/14 nezvítězil 6x za sebou

- Jablonec doma v soutěžních zápasech 8x za sebou zvítězil a 5x po sobě neinkasoval

- Pjunik skončil v uplynulé sezoně arménské ligy o bod druhý, naposledy získal titul v roce 2015

- Pjunik od dubna 12 soutěžních zápasů po sobě neprohrál

- Pjunik v posledních 4 venkovních zápasech v pohárech skóroval