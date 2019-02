Praha - Ve stínu nedělního šlágru Plzně se Slavií se odehraje dalších pět víkendových zápasů 21. kola první fotbalové ligy. Jablonec bude v neděli hájit třetí místo proti hostující Opavě, pátou Ostravu doma čeká Liberec a v sobotu je také na programu záchranářský souboj mezi Bohemians 1905 a Olomoucí.

Jablonečtí na úvod jara zvítězili v Olomouci 2:1 a poskočili na třetí místo o bod před Spartu, která až v pondělí hraje malé pražské derby s Duklou. Severočeši ale s devátou Opavou v nejvyšší soutěži prohráli třikrát za sebou a v posledních dvou vzájemných duelech ani neskórovali.

"V Olomouci jsme uhráli důležité tři body a doma to chceme potvrdit. Nečeká nás ale vůbec nic lehkého. Opava má na úvod jara dva venkovní zápasy a teď uhrála bod v Karviné. Uvidíme, jak budeme vypadat po zdravotní stránce. Jsme připraveni dobře, tak věřím, že vybereme správnou sestavu," řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Baník před týdnem jen remizoval 1:1 na stadionu poslední Dukly a přišel o třetí příčku. Ostravský tým v lize neporazil Liberec osmkrát za sebou a doma nad ním naposledy zvítězil v září 2013. Sedmý Slovan zahájil druhou poloviny sezony suverénní domácí výhrou 4:0 nad Příbramí.

"Chceme pokračovat v aktivní hře jako na Dukle a věřím, že se nám podaří urvat vítězství. Liberec měl doma převahu, hlavně v první půli. Získal kvalitní hráče, víme, o jakého soupeře jde. Ale i my jsme odehráli první zápas na Dukle dobře a chyběl tomu jen druhý gól. Věřím, že proti Liberci se dokážeme střelecky prosadit," uvedl ostravský kouč Bohumil Páník.

Bohemians začali jaro smolnou porážkou 0:1 na Spartě a prodloužili sérii bez ligové výhry už na devět utkání. Olomouc zase vyhrála v jediném z posledních sedmi kol a stejně jako pražský soupeř má v tabulce pouze tříbodový náskok před poslední dvojicí Karviná, Dukla.

"Podle informací médií hrají i o setrvání trenéra (Václava Jílka) u týmu, který je i mým kamarádem. Ani my na tom nejsme nejlépe. Někteří hráči, kteří nebyli k dispozici na Spartě, nebudou v nominaci ani teď. K tomu nám kvůli červené kartě vypadl Ljovin," řekl kouč "Klokanů" Martin Hašek.

"Určitě jsme si doma představovali lepší vstup do jara. Utkání na Bohemce ukáže, zda a do jaké míry to hráče ovlivnilo po psychické stránce. Pokusíme se napravit domácí ztrátu bodů," doplnil Jílek, jemuž budou v Ďolíčku chybět vykartované opory Martin Nešpor s Lukášem Kalvachem.

V sobotu ještě dvanáctá Příbram hostí šestý Zlín, jenž čeká na bodový zisk čtyři kola, ale středočeského protivníka porazil v pěti z posledních šesti ligových utkání. Desáté Slovácko doma změří sily s předposlední Karvinou. Ta s mužstvem Martina Svědíka neprohrála čtyřikrát po sobě.

Statistické údaje před zápasy 21. kola první fotbalové ligy: FK Teplice (8.) - FK Mladá Boleslav (11.) Výkop: pátek 15. února, 18:00 (ČT 2). Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Fišer. Bilance: 29 7-11-11 38:37. Poslední zápas: 1:1 Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Hošek, Čmovš, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hora, Žitný, Moulis - Kuchta. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Chaluš, Hájek, Fulnek - Hubínek, Takács - Ladra, Matějovský, Přikryl - Komličenko. Absence: Jeřábek (trest za ČK), Jindráček, Luts (oba zranění) - Mareš (rekonvalescence), Túlio (zranění). Disciplinární ohrožení: Hyčka, Kučera, Kuchta, Vondrášek (všichni 3 ŽK) - Mareš (7 ŽK), Matějovský, Takács (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hora (5) - Komličenko (19). Zajímavosti: - Teplice v lize neporazily M. Boleslav 7x za sebou - poslední 4 vzájemné ligové duely skončily remízou (z toho 3 výsledkem 1:1) - Teplice naposledy porazily Mladou Boleslav v dubnu 2015, kdy vyhrály 5:0 - Teplice vyhrály 3 z posledních 4 kol - Teplice doma v lize 3x za sebou neprohrály a inkasovaly jediný gól - M. Boleslav nevyhrála v posledních 4 kolech, naplno bodovala v jediném z posledních 7 ligových zápasů - M. Boleslav prohrála 5 z posledních 6 venkovních ligových zápasů - Komličenko dal v posledních 5 ligových zápasech 7 gólů a v sezoně má průměr gól na zápas - Takács (M. Boleslav), který působil v Teplicích, může odehrát 100. ligové utkání Bohemians Praha 1905 (13.) - Sigma Olomouc (14.) Výkop: sobota 16. února, 15:00 (O2 TV). Rozhodčí: Nenadál - Horák, Vitner. Bilance: 29 5-13-11 27:44. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Krch, Bartek - Reiter, Vacek, Jindřišek, F. Hašek - Nečas, Koubek. Olomouc: Buchta - Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek - Texl, Houska - Pilař, Plšek, Falta - Yunis. Absence: Ljovin (trest za ČK), Hilál, Puškáč, Švec, Vodháněl (všichni zranění), Juliš (rekonvalescence), Pokorný (nejistý start) - Kalvach, Nešpor (oba 4 ŽK), Hála (zranění). Disciplinární ohrožení: Dostál, Hilál, Krch, Puškáč, Šmíd - Dvořák, Jemelka, Plšek, Zahradníček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hilál - Nešpor (oba 5). Zajímavosti: - Bohemians v lize neprohráli s Olomoucí 5x za sebou (výhra a 4 remízy) - Bohemians na podzim otočili zápas v Olomouci z 0:2 na 3:2 - Olomouc v první lize naposledy porazila Bohemians v dubnu 2014 - Bohemians v lize nevyhráli 9x za sebou a 360 minut nedali gól - Bohemians doma čekají na ligovou výhru 9 zápasů od července - Bohemians jsou s 9 body nejhorším týmem doma - Olomouc vyhrála v jediném z posledních 7 kol - Olomouc v posledních 6 ligových zápasech dala pouze 2 góly - trenéři Hašek (Bohemians) a Jílek (Olomouc) se znají ze společného působení ve Spartě, záložník Bohemians Vacek je odchovancem Olomouce - Plšek (Olomouc) skóroval v posledních 3 utkáních s Bohemians 1. FK Příbram (12.) - Fastav Zlín (6.) Výkop: sobota 16. února, 15:00 (O2 TV). Rozhodčí: Berka - Pospíšil, Melichar. Bilance: 17 4-4-9 14:20. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Květ, Rezek - Fantiš, Mingazov, Antwi - Voltr. Zlín: Rakovan - Bačo, Buchta, Gajič - Matejov, Džafič, Podio, Jiráček, Bartošák - Poznar, Železník. Absence: Jakubov (zranění) - Boháč, Slepička (oba rekonvalescence), Voltr, Soldát (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Antwi, Kodr, Nitrianský, Voltr - Gajič, Hnaníček, Hronek, Jiráček, Podio (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Fantiš (5) - Vyhnal (4). Zajímavosti: - Příbram v lize neporazila Zlín v posledních 6 zápasech (5 proher a remíza) - Příbram nedala Zlínu v první lize gól už 408 minut - Příbram vyhrála jediný z posledních 10 ligových duelů se Zlínem (v říjnu 2008) - Příbram na úvod jara prohrála 0:4 v Liberci a vyhrála jediné z posledních 10 kol - Zlín prohrál poslední 4 ligové zápasy a dal při tom jediný gól - Příbram má se 47 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - nejlepší příbramský střelec Fantiš hrával za Zlín - zlínský trenér Pivarník den po zápase oslaví 52. narozeniny 1. FC Slovácko (10.) - MFK Karviná (15.) Výkop: sobota 16. února, 15:00 (O2 TV). Rozhodčí: Orel - Koval, Hock. Bilance: 5 1-3-1 3:3. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Diviš, Janošek, Kalabiška - Zajíc. Karviná: Berkovec - Krivák, Rundič, Záhumenský - Čolič, Bukata, Smrž, Budínský, Guba - Wágner, Ba Loua. Absence: Navrátil (4 ŽK), Krejčí (zranění), Harba (nejistý start) - Panák (zranění), Dreksa, Letič (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Havlík, Kalabiška - Letič, Panák, Smrž (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Daníček, Zajíc (oba 3) - Wágner (6). Zajímavosti: - Slovácko v lize neporazilo Karvinou 4x za sebou (3 remízy a porážka) - Karviná od postupu do první ligy na Slovácku 2x remizovala - Slovácko pod trenérem Svědíkem vyhrálo 4 z 5 ligových utkání - Slovácko v posledních 2 kolech zvítězilo 1:0 - Slovácko v posledních 5 kolech inkasovalo jen 2 góly - Slovácko jako jediný tým v lize ještě neremizovalo - Karviná vyhrála v jediném z posledních 11 kol - Karviná venku v lize nevyhrála 6x za sebou - Karviná má s 38 inkasovanými góly druhou nejhorší obranu ligy po Příbrami (47) - Svědíka čeká 50. ligový zápas v roli trenéra Baník Ostrava (5.) - FC Slovan Liberec (7.) Výkop: sobota 16. února, 17:00 (O2 TV). Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Vlček. Bilance: 49 11-16-22 46:65. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Baroš, Kuzmanovič. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný, Breite, Mara, Pešek - Nešický - Kozák. Absence: O. Šašinka (zranění) - Oscar (4 ŽK), Knejzlík (zranění). Disciplinární ohrožení: Kuzmanovič, J. Šašinka, O. Šašinka - Karafiát (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuzmanovič (6) - Potočný (5). Zajímavosti: - Ostrava v lize neporazila Liberec 8x za sebou, poslední 2 vzájemné zápasy skončily remízou - Ostrava doma naposledy porazila Liberec v září 2013 (3:0) - Liberec na úvod jara porazil Příbram 4:0 a zvítězil po 4 kolech - Liberec z posledních 5 venkovních ligových zápasů 4x bodoval a inkasoval jediný gól - Liberec v posledních 2 kolech neinkasoval - Liberec je se 7 nerozhodnými výsledky spolu s Bohemians remízovým "králem" ligy - Ostrava má s 16 inkasovanými brankami nejlepší obranu ligy spolu s Plzní, Slavií a Spartou - Diop (Ostrava) den před utkáním oslaví 26. narozeniny - Fleišman, Baroš (oba Ostrava) působili v Liberci - Fillo (Ostrava) čeká na svůj 50. ligový gól FK Jablonec (3.) - SFC Opava (9.) Výkop: neděle 17. února, 15:00 (O2 TV). Rozhodčí: Machálek - Pelikán, Vlasjuk. Bilance: 17 7-2-8 22:21. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Jovovič, Kubista, Vatajelu - Chramosta, Doležal. Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Řezníček, Zavadil - Jurečka, Janetzký, Zapalač - Smola. Absence: Považanec (trest za 4 ŽK), Štěpánek, Jankovič (oba zranění), Lischka (nemoc), Trávník, Kratochvíl (oba nejistý start) - Jursa, Schaffartzik (oba rekonvalescence), Hrabina (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hübschman, Jovovič, Kubista, Lischka - Janetzký, Jursa (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Doležal (9) - Smola (5). Zajímavosti: - Opava vyhrála poslední 3 vzájemné ligové zápasy a v posledních 2 neinkasovala - Jablonec prohrál jediný z 8 domácích ligových duelů s Opavou - Jablonec na úvod jara zvítězil v Olomouci a bodoval poprvé po 2 kolech - Jablonec prohrál jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů - Opava neprohrála v posledních 3 kolech (2 vítězství a remíza) - Opava venku prohrála v jediném z posledních 4 ligových zápasů - trenér Opavy Kopecký dělal v Jablonci v minulosti asistenta Viktoria Plzeň (2.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 17. února, 17:00 (O2 TV). Rozhodčí: Franěk - Moláček, Kříž. Bilance: 43 12-11-20 42:62. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Havel, Hubník, Pernica, Limberský - Hrošovský, Procházka - Kayamba, Čermák, Kovařík - Beauguel. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Zmrhal, Hušbauer, Ševčík, Stoch - Škoda. Absence: Hejda, Kolář, Kopic, Krmenčík (všichni zranění), Pačinda (zranění + disciplinární trest) - Tecl, Hromada (oba rekonvalescence), Sýkora, Mešanovič (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chorý, Hubník (oba 3 ŽK) - Bořil, Ngadeu (oba 7 ŽK), Král, Kúdela, Olayinka, Souček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel (10) - Stoch (11). Zajímavosti: - Slavia vyhrála 3 z posledních 4 ligových utkání s Plzní, ve všech 3 případech šlo ale o domácí zápas - Plzeň doma v lize porazila Slavii 4x za sebou - Plzeň v lize neprohrála 11x za sebou (od zářijové porážky v Jablonci) - Plzeň je s 28 body nejlepším týmem soutěže doma, Slavia zase s 25 body nejlepším celkem venku - Slavia má s 50 góly nejlepší útok ligy a s 16 inkasovanými brankami spolu s Plzní, Spartou a Ostravou také nejlepší obranu - Slavia v lize 10x za sebou neprohrála a posledních 6 kol vyhrála - Slavia zahrávala penaltu v 6 kolech po sobě a vyrovnala tím rekord samostatné ligy - Plzeň dnes hraje zápas Evropské ligy s Dinamem Záhřeb a Slavia s Genkem - Limberský si může připsat 350. start v české lize, Hubník (oba Plzeň) 250., Masopust (Slavia) může nastoupit ke 150. ligovému utkání Dukla Praha (16.) - Sparta Praha (4.) Výkop: pondělí 18. února, 18:00 (O2 TV). Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. Bilance: 17 1-4-12 7:36. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Kozma, Raspopovič, Ostojič - Miloševič, Bezpalec, Koval, González, Souček - Tetour, Podaný. Sparta: Nita - Zahustel, Plechatý, Štetina, Hanousek - Frýdek - Hložek, Sáček, Kanga, Chipciu - Tetteh. Absence: Ďurica, Hadaščok (oba zranění) - Ben Chaim (rekonvalescence), Karlsson (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Miloševič, Podaný, Raspopovič, Souček - Čivič, Radakovič, Tetteh (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Djuranovič (4) - Tetteh (9). Zajímavosti: - Sparta v lize s Duklou 8x za sebou neprohrála (7 výher a remíza) - Sparta od Dukly v lize neinkasovala už 506 minut - Dukla v samostatné lize porazila Spartu pouze jednou (v srpnu 2014 doma 1:0) - Dukla v lize nevyhrála 4x za sebou a zvítězila pouze v jediném z posledních 8 zápasů - Dukla má s 16 vstřelenými góly nejhorší ofenzivu ligy, v posledních 6 kolech skórovala jen 3x - Sparta venku vyhrála jediný z posledních 6 ligových zápasů - Sparta v minulém kole porazila jiného pražského soupeře Bohemians 1905 a v lize vyhrála po 4 zápasech - Sparta má s 16 inkasovanými brankami nejlepší obranu soutěže spolu s Ostravou, Plzní a Slavií 1. Slavia 20 17 1 2 50:16 52 2. Plzeň 20 14 4 2 30:16 46 3. Jablonec 20 11 3 6 40:19 36 4. Sparta 20 10 5 5 31:16 35 5. Ostrava 20 10 5 5 26:16 35 6. Zlín 20 9 3 8 25:23 30 7. Liberec 20 7 7 6 21:17 28 8. Teplice 20 7 4 9 21:27 25 9. Opava 20 7 3 10 27:31 24 10. Slovácko 20 8 0 12 22:31 24 11. Mladá Boleslav 20 6 5 9 37:37 23 12. Příbram 20 5 5 10 24:47 20 13. Bohemians 1905 20 4 7 9 18:28 19 14. Olomouc 20 5 4 11 18:34 19 15. Karviná 20 4 4 12 25:38 16 16. Dukla 20 4 4 12 16:35 16