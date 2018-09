Jablonec nad Nisou - Deváté kolo první fotbalové ligy v pondělí uzavře šlágr Jablonce s Plzní. Oba týmy zkusí zahnat zklamání, které jim v týdnu v pohárech připravila soupeřova penalta v nastavení. Severočeši kvůli ní prohráli ve čtvrtek v Evropské lize 1:2 v Rennes a obhájce domácího titulu Viktoria o den dřív remizovala 2:2 v Lize mistrů s CSKA Moskva. Plzeň, která v Jablonci v lize neprohrála už devětkrát za sebou, bude usilovat o to, aby se znovu dostala před Spartu a držela krok s prvním místem.

Jablonec při premiéře ve skupině pohárů předvedl v Rennes sympatický výkon, ale na body smolně nedosáhl. Prodloužil tak sérii soutěžních porážek na tři, neboť v posledních dvou ligových kolech prohrál 0:2 v brněnském azylu Opavy a 0:3 doma s Mladou Boleslaví. Nejlepší tým jarní části minulého ročníku figuruje až ve středu tabulky.

"Musíme se přes porážku v Rennes přenést, připravit se a znova namotivovat hráče na Plzeň. Čeká nás mistr ligy a další těžké utkání. Plzeň má kvalitní a široký kádr. Určitě i u Viktorie převládá nějaké zklamání, když v Lize mistrů vedla 2:0 a má nakonec jen bod. Naši hráči musí dobře zregenerovat a jdeme do dalšího boje," řekl pro klubový web jablonecký trenér Petr Rada, který v minulosti trénoval Plzeň.

Viktoria měla na přípravu o den více než soupeř. "Jablonec sice hrál Evropskou ligu ve čtvrtek, ale my zápas hrajeme až v pondělí. Normálně mužstva, která hrají Evropskou ligu, hrávala v neděli. Takže tím, že hrajeme až v pondělí, si myslím, že to pro ně nebude žádný problém," mínil plzeňský trenér Pavel Vrba, jehož svěřenci z osmi kol této sezony sedmkrát zvítězili a prohráli jen na Slavii 0:4.

Západočeši v lize v Jablonci od května 2009 vždy bodovali a prohráli jediné z posledních 18 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži. "Samozřejmě jsou oblíbenější a méně oblíbení soupeři, ale že bychom před každým zápasem řešili, jakou máme statistiku s mužstvem, to vůbec," uvedl Vrba.

"Myslím, že výsledky Jablonce v posledních dvou kolech neodpovídají průběhu. Měli výraznou převahu, ale neměli štěstí. Měli nejlepší jaro v minulé sezoně, je to hodně zajímavé mužstvo s velkou kvalitou," dodal Vrba.

Zápas začne v Jablonci v pondělí v 18:00.

Hlasy před pondělní dohrávkou 9. kola první fotbalové ligy:

FK Jablonec (9.) - Viktoria Plzeň (3.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Musíme se přes porážku v Rennes přenést, připravit se a znova namotivovat hráče na Plzeň. Čeká nás mistr ligy a další těžké utkání. Plzeň má kvalitní a široký kádr. Určitě i u Viktorie převládá nějaké zklamání, když v Lize mistrů vedla 2:0 a má nakonec jen bod. Naši hráči musí dobře zregenerovat a jdeme do dalšího boje."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Myslím, že výsledky Jablonce v posledních dvou kolech neodpovídají průběhu hry. Měli výraznou převahu, ale neměli štěstí a nevstřelili branky. Je to stabilizované mužstvo, které je tvořené už delší dobu a má velice kvalitní hráče, ať už starší zkušené, nebo mladé. Měli nejlepší jaro v minulé sezoně, je to hodně zajímavé mužstvo s velkou kvalitu. Sice hráli Evropskou ligu ve čtvrtek, ale zápas hrajeme až v pondělí. Normálně mužstva, která hrají Evropskou ligu, hrávala v neděli. Takže tím, že hrajeme až v pondělí, si myslím, že to pro ně nebude žádný problém."

Michael Krmenčík (útočník Plzně): "Pro oko diváka to asi bude kvalitní zápas, když oni hrají Evropskou ligu a my Ligu mistrů. Můžeme si porovnat naše síly a doufám, že z toho vzejdeme vítězně. Doufám, že jsme dobře zregenerovali. Jablonec s námi bude chtít hrát fotbal, takže očekávám otevřený a technicky vyspělý zápas. Snad padne hodně branek, ale s tím, že rozhodující dáme my."