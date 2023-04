Já byl rád, že konečně pojedeme domů, cítil úlevu Lakatoš

Hradec Králové - V čase 138:51 rozhodl kapitán hokejistů Vítkovic Dominik Lakatoš v oslabení nejdelší zápas v historii domácí nejvyšší soutěže. Jeho tým má v sobotu doma možnost zapsat se znovu do dějin. Semifinálovou sérii s Hradcem Králové totiž vyrovnal ze stavu 0:3 na zápasy a postoupit z takto rozehrané partie ještě nikdo v play off extraligy nedokázal. Rozuzlení maratonu, kterému navíc v úterý v Ostravě předcházel duel trvající 98 minut a 59 sekund, bral šestadvacetiletý rodák z Kolína jako velkou úlevu.

"Já byl rád, že konečně pojedeme domů. Poté, co jsme tady byli do jedenácti nebo do kolika. Spadlo to z nás, byli jsme šťastní," řekl novinářům Lakatoš. Duel začal v 17:00 a jeho aktéři opouštěli led po vyrovnaném souboji ve 23:20.

Odchovanec Liberce stavěl svůj gól hodně vysoko v dosavadní kariéře, ale míra jeho důležitosti se podle něj ještě ukáže. "To teprve uvidíme. Zatím je to jeden z těch lepších gólů. V Liberci jsem dal pár gólů ve finále. Ale tenhle se řadí hodně vysoko," doplnil extraligový šampion s Bílými Tygry z roku 2016.

Domácího gólmana Matěje Machovského překonal bekhendovým blafákem po přečíslení s Rastislavem Dejem, který v obranném pásmu vystihl nepodařenou rozehrávku beka Filipa Pavlíka. "Já ani nevím, jak to vzniklo. Dejko perfektně vypíchl nebo chytil kotouč, viděl jsem, že zaútočil, tak jsem dal hlavu dolů a jel akci podpořit. Našel mě perfektní nahrávkou, já si to jen stáhl, gólman tam nechal trošku místo a se štěstím jsme dali gól. Jsme strašně rádi, že to vyšlo a že jsme to dokázali," popsal Lakatoš rozhodující okamžik.

Vítkovičtí zvládli jako třetí tým v historii vyrovnat sérii ze stavu 0:3 na 3:3 na zápasy. V roce 2007 se to podařilo Znojmu ve čtvrtfinále proti Pardubicím, ale v rozhodujícím souboji Východočeši vyhráli 5:0. Předloni v semifinále dotáhla takovou ztrátu Sparta proti Liberci, ale nakonec doma podlehla 1:2. Ostravané mají šanci se stát prvním týmem v historii play off domácí nejvyšší soutěže, který to otočí.

"Máme hlavně radost, že jsme dokázali sérii vrátit na rozhodující zápas do Ostravy. Od stavu 0:3 si říkáme, že to bude válka a boj do konce. Podařilo se nám to. My teď musíme rychle odjet a připravit se na sobotu," usmíval se Lakatoš.

Z toho, že hrál nejdelší zápas v historii české extraligy, který trval celkově šest hodin a dvacet minut, žádnou radost neměl. "Mně osobně to vadilo celkem dost," usmíval se. "Je to o vůli, o morálu, který jsme dneska předvedli. Jak my, tak samozřejmě soupeř. Pro oba celky to bylo fyzicky náročné, my byli ti šťastnější."

Bylo mu jasné, že s přibývajícím časem může být čím dal těžší zápas rozhodnout. "Nikdo nechtěl udělat chybu, měli jsme to v hlavách, zvlášť když pak hrajete třetí, čtvrté prodloužení. Ten pohyb už tam ani nebyl, tvrdé kontakty také vymizely. Ale dokázali jsme nastavit hlavy na to, že jsme to zvládli," konstatoval Lakatoš.

V přestávkách mezi dalšími nastavovanými dvacetiminutovkami se snažili Vítkovičtí apelovat na maximální udržení koncentrace. "Všichni jsme se snažili v hlavách nastavit tak, že se pořád pokračuje. A věřit. Nic víc k tomu asi nebylo," podotkl Lakatoš.

Nenechali se z ní vyvést ani ve 115. minutě po chvilkové radosti po brance Robertse Bukartse, která nebyla uznána pro hru vysokou holí. "Náš videokouč nám hlásil, ať se připravíme do hry. Ještě před tím, než padl verdikt, jsme tušili, že gól možná platit nebude. Takže jsme se do toho museli vrátit. O tomhle play off je. Kdybychom se v hlavách nepřipravili, tak jsme neuspěli," podotkl Lakatoš.

"Už jsem to říkal před pár dny, že hrajeme o všechno. Nechali jsme to spadnout do stavu 0:3, od té doby hrajeme de facto o život. Najednou je to 3:3. Je to skvělé, ale ještě není konec. Jen doufám, že my budeme ti šťastnější," doplnil Lakatoš, jenž naoko nechtěl věřit slovům trenéra Miloše Holaně o tom, že v pátek bude normálně podle plánu v Ostravě trénink.

"Tak o tom si ještě po cestě promluvíme... Ale ne, jak trenéři řeknou, tak to bude. Přijedeme, trochu si odpočineme a zase se sejdeme. Určitě si ukážeme nějaké věci, co tam byly a co musíme zlepšit. A budeme se už připravovat na sedmý zápas," doplnil Lakatoš.

V sobotu od 15:30 budou mít Ostravané v rozhodující bitvě na své straně domácí prostředí. "Doufám, že bude vyprodaná aréna a že nás lidi poženou. Atmosféru jsme tu měli od našich fanoušků skvělou. Budeme bojovat až do konce a a budeme připravení," prohlásil Lakatoš.

Žádné rekordy už lámat nechce. Pouze takový, že by Vítkovice jako první otočily stav 0:3 na zápasy. "Samozřejmě, půjdeme si za tím. Bude to boj, jsou to vyrovnané zápasy," dodal Lakatoš.