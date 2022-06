Já bych do Ruska nešel za žádných okolností, má jasno Voráček

Praha - Hokejový útočník Jakub Voráček má jasně vyhraněný názor na ožehavé téma působení hráčů v KHL za současné situace, kdy Rusko vede válku na Ukrajině. Dvaatřicetiletý Voráček, který obléká dres Columbusu a patří k největším českým hvězdám v NHL, ujistil, že sám by o něčem podobném ani na sekundu neuvažoval. A ačkoliv respektuje ty, kteří se rozhodli jinak, zdůraznil, že si pak ale takoví hráči musí nést následky s tím spojené.

Odchody hokejistů do Kontinentální ligy při pokračující ruské agresi jsou velmi citlivým tématem posledních dnů a týdnů. Zatímco se evropští hráči v drtivé většině snažili vyhnout dalšímu působení v KHL a například Finové a Švédové, kteří by se rozhodli v KHL hrát, nesmí reprezentovat, po několika slovenských hokejistech se před pár dny dohodl na angažmá s Vladivostokem jako první z Čechů bývalý reprezentant Rudolf Červený.

"Myslím, že můj postoj k těmto věcem každý zná. Já bych tam tedy nešel za žádných okolností. Ale každý hráč má jiné myšlení. A každý musí přemýšlet nad tím, jak zabezpečí rodinu. Já osobně bych to v životě neudělal, určitě bych tam nikdy ani nepáchnul. Kdo to ale udělá, tak potom musí nést nějakým způsobem ty následky, jestli nějaké budou. A musí počítat s tím, že se může cokoliv stát," zdůraznil Voráček v rozhovoru s novináři.

Byl by rovněž pro sankce, jaké mají Finové a Švédové? "Koukám na to takhle - ať si dělá každý, co chce, je to každého rozhodnutí. Já bych tam nešel, ale jestli tam chce někdo jít, ať tam jde. Nechci být v těch odpovědích alibista. Vím, jaký postoj k tomu má Lojza Hadamczik, jak se na to dívá Dominik Hašek... Ať už se pak udělá rozhodnutí ohledně těchto hráčů jakékoliv, tak se pak musí dodržovat. Pokud se svaz rozhodne, že ti kluci nebudou moct reprezentovat, tak je to nějaké rozhodnutí, s nímž se nic nenadělá," uvedl Voráček.

Poněkud ho zarazila nedávná slova nově zvoleného šéfa hokejového svazu Aloise Hadamczika, jenž se podivoval, kolik luxusních aut s ukrajinskou poznávací značkou jezdí po českých silnicích. A zmínil jako zajímavé, že jsou v Česku, nikoliv doma ve válce.

"To je věc pohledu. Já s tím tak úplně nesouhlasím. Myslím si, že si nikdo nedokáže představit to prostředí nebo situaci, v jaké ti lidé jsou. Nepočítám, že celá Ukrajina jezdila v trabantech a škodovkách. Oni utekli před válkou, odešli s rodinami. Já bych určitě neřešil, jaké mají auto. To je to poslední. Nikdo do osudů těch lidí nevidí," namítl Voráček.

"Tohle je podle mě problém v celé společnosti, a to nejen u nás. Strašně moc se lidi zaškatulkovávají. Pak se ten názor dostane ven a ovlivní většinu lidí. Ať si každý jezdí, v čem chce. My kdybychom tady byli ve válce, tak myslím, že pár z nás by také vzalo nohy na ramena, auto, jaké doma zrovna máme a odjeli bychom někam jinam. Já bych si tedy na hrdiny nehrál, ta situace je opravdu nepříznivá. Určitě bych neřešil, v čem kdo jezdí, to je podle mě kravina," dodal Voráček a znovu tak jen potvrdil, že se nebojí mluvit otevřeně o jakémkoliv tématu.

Dobře si uvědomuje, jak moc závažným problémem válka na Ukrajině je. Na vlastní kůži pocítili v zámoří zlobu okolí i jeho spoluhráči z týmu Blue Jackets - obránce Vladislav Gavrikov a útočník Jegor Činachov.

"Určitě jsem zaznamenal, jak se na ně lidi v zámoří dívají skrz prsty. Na jednu stranu se vůbec nedivím, na druhou stranu je to ale hrozně složité, když s těmi kluky vycházíte a máte se rádi. Na sociálních sítích dostávali výhrůžky. Ti kluci za válku na Ukrajině samozřejmě nemůžou. Kdyby náš stát někoho napadl, taky bych nechtěl být zaškatulkován jako ten, kdo je z té České republiky. Gavrikov je jeden z nejlepších kluků, které jsem měl možnost v hokeji poznat. Činachov je jednadvacetiletý kluk, který chudák ani nemohl jet do Ruska, aby potom nemusel jít válčit," přiblížil Voráček.

Souhlasí s rozhodnutím NHL zamezit cestě Stanley Cupu do Ruska, kde by za normálních okolností mohl se slavným pohárem strávit den Valerij Ničuškin, čerstvý vítěz ligy s Coloradem. "Nedivím se tomu. Mít s Ruskem diplomatické vztahy v momentální chvíli opravdu nejde. A přivézt Stanley Cup do Ruska diplomatickým krokem je. Nedávalo by to smysl," řekl Voráček.

Pokusil se vžít i do pozice, v jaké je dlouholetá hvězda ruského hokeje v NHL Alexandr Ovečkin, který dává přes všechny události i nadále najevo své sympatie k prezidentovi Vladimiru Putinovi.

"S ruskými spoluhráči jsme Ovieho neřešili. Můj pohled je takový: V něco věříte, tak jako hodně lidí v Česku třeba věřilo Miloši Zemanovi, který byl posledních šest sedm let s Nejedlým a Mynářem proruský. A najednou Miloš Zeman úplně otočí a řekne, že Putin patří před válečný soud. Ovieho pozice k Putinovi je podobá. V čem? Máte nějakou propagandu, které Ovie věřil a teď přišlo tohle," řekl Voráček s odkazem na válku na Ukrajině.

"Ovie je na Západě velké jméno a je tlačen do něčeho, čemu třeba sám moc nevěří. Anebo nemůže změnit názor ze strachu. Člověk asi má mít jiné zásady, než jak se on staví k Putinovi, ale bůhví, co by se stalo jeho blízkým, kdyby on vystoupil, jak by asi měl a jak by si všichni lidi přáli. Nedokážu si představit být v jeho kramflecích. Kdyby se to stalo mně a mé rodině hrozilo nebezpečí, vůbec si nedokážu představit, jak bych reagoval. Hrozně rád bych řekl, že bych reagoval tak, jak bych měl, jak by lidi očekávali. Ale nevím to," přiznal Voráček.