Největší sbírku jihočeských betlémů na světě představuje od 15. listopadu 2018 Muzeum Jindřichohradecka. Kolekce čítá 120 kusů, od nejmenších po dvoumetrové. Lidé mohou poprvé vidět i rozměrnější díla, která se nevešla do stálé expozice. Výstava potrvá do 6. ledna 2019. Na snímku je slaměný betlém od Ivany Wolkové. ČTK/Pancer Václav

Jindřichův Hradec - Největší sbírku jihočeských betlémů na světě představuje ode dneška Muzeum Jindřichohradecka. Kolekce čítá 120 kusů, od nejmenších po dvoumetrové. Lidé mohou poprvé vidět i rozměrnější díla, která se nevešla do stálé expozice. Začátkem prosince bude ve městě festival betlémů. ČTK to řekla Marie Hazuková, mluvčí Muzea Jindřichohradecka, které má ve sbírkách 63.000 předmětů. Výstava potrvá do 6. ledna.

Jihočeské jesličky shromažďuje etnografka muzea Alexandra Zvonařová přes 20 let. Ve sbírce jsou betlémy vyřezávané ze dřeva, keramické, z rybích šupin, paličkované či z těsta.

Výstava připomíná letošních 100 let od smrti jindřichohradeckého punčochářského mistra Tomáše Krýzy, který je autorem největšího lidového mechanického betlému na světě. Jeho betlém je největším lákadlem muzea a skládá se z téměř 1400 částí, z toho 133 je pohyblivých, a zabírá na 60 metrů čtverečních. Vznikal přes 60 let, muzeum ho dva roky renovuje.

Po pěti letech se letos od 24. listopadu do 6. ledna uskuteční soutěžní řezbářská výstava Nožík Tomáše Krýzy. O symbolický nožík punčochářského mistra se utká 60 tvůrců betlémů z ČR, Slovenska a Itálie. "Nejčastějším materiálem je dřevo a keramika, ale k vidění budou i jesličky ze skleněných korálků, slámy či papíru, některé jsou také mechanické," řekla Zvonařová. Ve městě bude koncem listopadu i setkání betlemářů z ČR, Slovenska, Itálie, Belgie a Holandska.

O prvním prosincovém víkendu bude v Jindřichově Hradci festival betlémů Jindřichohradecké Jinohrátky, přijedou řezbáři a betlemáři z ČR i Slovenska. Na náměstí Míru vznikne další socha do dřevěného betlému. "Hejno andělů podle návrhu sochaře Michala Trpáka se 1. prosince rozletí Panskou ulicí. A festival poprvé zahájí spouštění kozy z věže. Stejně tak ji před 150 lety spouštěl z městské věže strýc Tomáše Krýzy, který byl na věži hlásným," řekla Hazuková.

Zřizovatelem Muzea Jindřichohradecka, které ročně navštíví kolem 70.000 lidí, je Jihočeský kraj. Letos mu dal provozní příspěvek 17,5 milionu Kč, téměř o dva miliony více než loni.