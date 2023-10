Izraelští záchranáři hlásí 40 mrtvých, boje s Palestinci a ostřelování pokračují

Jeruzalém - Nejméně 40 lidí zahynulo v Izraeli poté, co na zemi ráno zaútočilo palestinské radikální hnutí Hamás působící v Pásmu Gazy. Uvádí to s odvoláním na izraelskou záchrannou službu světové zpravodajské agentury. Očekává se, že bilance raketového a pozemního útoku dál poroste. Boje s ozbrojenci, kteří pronikli do pohraničních komunit, pokračují a množí se informace o tom, že útočníci berou Izraelce jako rukojmí a unáší je do Pásma Gazy.

Podle izraelské armády Palestinci během dopoledne vypálili přes 2000 raket, přičemž dopady byly hlášeny z Tel Avivu a okolí, z města Aškelon i oblastí dál na jih. Podle nejnovějších údajů evidují zdravotníci kromě desítek mrtvých také přes 700 zraněných, předchozí bilance činila 22 mrtvých a skoro 550 zraněných.

Ostřelování izraelských měst pokračovalo i odpoledne, přičemž list The Times of Israel uváděl, že trvalo už skoro osm hodin. Sirény varující před raketami se po poledni rozezněly mimo jiné ve více než dvěstětisícovém městě Beerševa nebo v nedalekém Ofakimu.

Do oblastí u hranic Pásma Gazy vtrhl neznámý počet palestinských ozbrojenců, kteří se střetávají s bezpečnostními složkami. Izraelská policie a armáda hovořily kolem poledne o bojích na několika místech, konkrétně policie hlásila, že na 14 různých místech eviduje 60 "teroristů", podrobnější oficiální informace o bojích v posledních hodinách nebyly k dispozici. Vedení policie na jihu Izraele však uvedlo, že krizi se dnes pravděpodobně nepodaří zažehnat.

Armáda uvedla, že oblast na jihovýchodě Izraele "zaplavuje" jednotkami, podle deníku Haarec se jí však nedařilo v oblastech u Pásma Gazy ihned dostat situaci pod kontrolu. V izraelských médiích se objevují výpovědi obyvatel pohraničních oblastí, kteří prosí vládu o pomoc zabarikádovaní ve svých domech. "Masakrují nás. Není tady žádná armáda, už je to šest hodin. Lidé prosí o život," citoval Haarec nejmenovaného Izraelce.

"Víme o civilistech, kteří jsou zabarikádování na nejrůznějších místech. Vyzýváme všechny, aby zůstali za zavřenými dveřmi, nakonec se ke všem dostaneme," řekl šéf izraelské policie Kobi Šabtaj. Uvedl, že policie a armáda se potýká s několika "válečnými zónami" a na obou stranách jsou mrtví. Jedna z izraelských televizních stanic předtím informovala o zabití pěti palestinských militantů ve městě Sderot nedaleko Pásma Gazy.

Zároveň se objevují zprávy, že ozbrojenci berou civilisty jako rukojmí a dokonce je unášejí do Pásma Gazy. Jedna žena popsala televizi Channel 12, že komunikovala se svým otcem, který jí sdělil, že útočníci jsou v jeho domě. "Řekl mi, že ho unáší... Viděla jsem jeho snímky v Gaze," uvedla.

Hamás následně na sociálních sítích zveřejnil video, které podle něj ukazuje skupinu zajatců z řad izraelské armády. Skupina také šíří záběry údajných zajatců z řad civilistů, kteří byli odvlečeni do Gazy. Podle agentury AFP jsou na snímcích nejméně tři zjevně vystrašení lidé, které střeží skupina mužů s digitálně zamaskovanými obličeji. S podobným tvrzením pak přišla také skupina Islámský džihád působící na okupovaném Západním břehu Jordánu. Tvrdí, že zajala několik izraelských vojáků.

Izraelská armáda se zatím k údajným únosům nevyjádřila.