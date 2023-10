Izraelští záchranáři hlásí 22 mrtvých, boje s Palestinci pokračují

Jeruzalém - Nejméně 22 lidí zahynulo v Izraeli poté, co na zemi ráno zaútočilo palestinské radikální hnutí Hamás působící v Pásmu Gazy. Uvádí to izraelská a zahraniční média s odvoláním na izraelskou záchrannou službu. Očekává se, že bilance raketového a pozemního útoku poroste. Boje s ozbrojenci, kteří pronikli do pohraničních komunit, pokračují a množí se informace o tom, že útočníci berou Izraelce jako rukojmí a unáší je do Pásma Gazy.

Podle izraelské armády Palestinci během dopoledne vypálili přes 2000 raket, přičemž dopady byly hlášeny z Tel Avivu a okolí, z města Aškelon i oblastí dál na jih. Izraelské ministerstvo zdravotnictví po poledni uvedlo, že ofenzíva Hamásu si vyžádala na 545 zraněných. Podle listu The Times of Israel je přes 70 z nich ve vážném stavu.

Do oblastí u hranic Pásma Gazy pronikl neznámý počet palestinských ozbrojenců, kteří se střetávají s bezpečnostními složkami. Izraelská policie a armáda hovořily kolem poledne o bojích na několika místech, konkrétně policie hlásila, že na 14 různých místech eviduje 60 "teroristů".

Armáda uvedla, že oblast na jihovýchodě Izraele "zaplavuje" jednotkami, podle deníku Haarec se jí však nedařilo v oblastech u Pásma Gazy dostat situaci pod kontrolu. V izraelských médiích se objevují výpovědi obyvatel pohraničních oblastí, kteří prosí vládu o pomoc zabarikádovaní ve svých domech. "Masakrují nás. Není tady žádná armáda, už je to šest hodin. Lidé prosí o život," citoval Haarec nejmenovaného Izraelce.

"Víme o civilistech, kteří jsou zabarikádování na nejrůznějších místech. Vyzýváme všechny, aby zůstali za zavřenými dveřmi, nakonec se ke všem dostaneme," řekl šéf izraelské policie Kobi Šabtaj. Uvedl, že policie a armáda se potýká s několika "válečnými zónami" a na obou stranách jsou mrtví. Jedna z izraelských televizních stanic předtím informoval o zabití pěti palestinských militantů ve městě Sderot nedaleko Pásma Gazy.

Zároveň se objevují zprávy, že ozbrojenci berou civilisty jako rukojmí a dokonce je unášejí do Pásma Gazy. Jedna žena popsala televizi Channel 12, že komunikovala se svým otcem, který jí sdělil, že útočníci jsou v jeho domě. "Řekl mi, že ho unáší... Viděla jsem jeho snímky v Gaze," uvedla.

Hamás následně na sociálních sítích zveřejnil video, které podle něj ukazuje skupinu zajatců z řad izraelské armády. Skupina také šíří záběry údajných zajatců z řad civilistů, kteří byli odvlečeni do Gazy. Podle agentury AFP jsou na snímcích nejméně tři zjevně vystrašení lidé, které střeží skupina mužů s digitálně zamaskovanými obličeji.

Izraelská armáda se zatím k údajným únosům nevyjádřila.